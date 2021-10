Del 4 al 7 de noviembre se celebrará en Terrassa la primera edición de Latent, un festival que acogerá profesionales del sector del diseño, en sus diferentes disciplinas.

Latent es un festival de nueva creación que nace con el objetivo de difundir y empoderar el talento creativo sobre todo en los ámbitos del diseño y las artes digitales. El evento será presencial y concentrará su actividad durante los próximos 4, 5, 6 y 7 de noviembre en diferentes localizaciones de Terrassa. Podrás seguir toda la información a través de Gràffica, que es medio exclusivo y oficial del festival.

Xavier Lienas y Albert Soriguera, cofundadores del festival Latent, cuentan que «la idea del proyecto Latent nace de la voluntad de posicionar Terrassa dentro del sector, de crear una nueva capa en la ciudad que fuera un punto de encuentro entre los profesionales, empresas y estudiantes del sector del diseño y la creatividad». Con esta idea en mente, pensaron en todo tipo de actividades enfocadas a dar visibilidad a la escena local mientras acercan el talento hacia Terrasa.

«Después de los últimos 2 años que hemos vivido, pensábamos que lo mejor era crear un acontecimiento que fuera presencial dónde empezar a crear esta nueva red frente a frente y reencontrarnos también con otros profesionales y amigos del sector». Xavier Lienas y Albert Soriguera

Por otro lado, según explican los fundadores del festival, el nombre pretende ser un anagrama entre latente y talento, un juego de palabras que define la esencia del festival y que a la vez transmite toda la idea y los objetivos del proyecto.

Conrad Roset

campaña gráfica

El nombre y el festival han sido creados desde Bakoom, el estudio de diseño fundado por por Xavier Lienas y Albert Soriguera hace 7 años en Terrassa, que es quien está detrás de la campaña gráfica del festival. Una campaña gráfica que se basa en la definición más estricta del concepto Latent (que existe sin ser evidente) utilizando una serie de texturas que dejan entrever un mundo emergente.

Lienas y Soriguera aseguran que «en esta primera edición hemos tenido la gran suerte de contar con la colaboración del estudio Gimmewings que han conseguido coger esta idea y trasladarla a un mundo dinámico (su mundo) donde estas texturas toman vida propia y nos van dejando ver todo el talento que esconden».

Dentro de la programación, que tendrá como hilo conductor la creatividad y las nuevas tendencias, destacan las conferencias de reconocidos artistas que hablarán sobre su trayectoria profesional como Conrad Roset, Hey Studio, Javier Jaén, Ingrid Picanyol o Gimmewings.

Hey Studio

Javier Jaén

La música también estará presente en Latent con los conciertos de IHHH & Desilence y Ikram Bouloum, ambos artistas próximos al género electrónico y que combinarán el audiovisual con la música.

«Tenemos un proyecto a 5 años vista dónde hemos definido todos nuestros objetivos a corto y medio plazo sobre cómo queremos ampliar las actividades, como queremos hacer crecer y consolidar la comunidad, como nos queremos expandir a nivel de territorio». Xavier Lienas y Albert Soriguera

Otra de las actividades más destacadas serán los Diálogos Latent, una mesa redonda donde profesionales terrasenses del sector conversarán de manera informal sobre las tendencias creativas actuales. Además, el festival también ha querido apostar por la formación y el aprendizaje, ofreciendo dos talleres y dos masterclass con expertos en la materia.

Con esto, uno de los objetivos principales de esta primera edición es promocionar y destacar proyectos locales y a la vez poner de relieve el talento emergente terrasense.

Festival Latent

conferencias

Las ponencias ocuparán toda la jornada de sábado y contarán con nombres como:



Conrad Roset. Formado en la facultad de Bellas Artes de Barcelona, trabaja como freelance y para diferentes marcas, agencias de publicidad y editoriales. Ha expuesto en galerías y museos como el MOCA de Virgínia, SopkeArt en San Francisco, London Millas en Londres, Tipos Infames a Madrid o Artevistas y Miscelanea en Barcelona. Además, colabora como profesor de ilustración en la Escuela de diseño BAU.

Hey Studio. Estudio creativo con sede en Barcelona desde 2007. Trabaja principalmente en proyectos de diseño gráfico e ilustración para clientes de todo el mundo. Destaca por sus campañas de comunicación conceptual con ilustraciones únicas y que se definen por el uso de colores vivos y formas geométricas.

Javier Jaén. Poeta visual y artista gráfico, ha participado en exposiciones en Nueva York, Londres, México, El Salvador, Tallin, Seúl, Róterdam, París o Roma. El 2020 fue sido considerado por Forbes como uno de los 100 españoles más creativos. Ha ejercido como profesor en IED, BAU, IDEP, y a menudo imparte talleres y conferencias en varias escuelas internacionales de arte y diseño. Su trabajo más reciente ha sido el cartel de la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar.

Íngrid Picanyol. Directora creativa, diseñadora gráfica y fotógrafa establecida en Barcelona. Antes de dirigir su propio estudio, trabajó con Suki Design Studio, RoAndCo (NYC), Javas Lehn Studio (NYC) y ByFutura (CDMX) y ha vivido en ciudades como Nueva York o Ciudad de México. Actualmente dirige su propio estudio en Barcelona, elaborando proyectos con los que ha ganado numerosos premios. También colabora como docente en la Escuela de diseño Elisava.

Gimmewings. Estudio de Motion Design, creado en 2019 por Gerard Mallandrich y David Galar, especializado en utilizar la animación y la interacción para comunicar conceptos a través del movimiento.

talentos latentes

Además, el festival, el cual uno de los principales objetivos es apostar por el talento emergente, ha querido dar voz a proyectos e iniciativas creativas locales. De este modo se han seleccionado 7 Talentos Latents: Meritxell Casamira, La Esquina, La Vicaría, Álvaro Studio, Windowsight, Xavi Martínez y Terrassa Walls (Anna Tarapiel) que explicarán en que consisten sus proyectos.

Festival Latent

exposiciones

Con la intención de acercar el diseño a la ciudad el festival inaugurará el viernes por la tarde la muestra de Mariadiamantes en el Raval de Montserrat; y una exposición de arte inmersivo, comisariada por el Centro de Creación Artística, El Corralito.

María Diamantes (Festival Latent)

diálogos latent

Esta iniciativa, también incluida dentro de la jornada de conferencias del sábado, pretende reunir cinco profesionales terrasenses del sector para generar una conversación informal sobre las nuevas tendencias creativas actuales y hacia donde estas van encaminadas. Participaran Conrad Roset (artista), Pep Salazar (director del Festival OFFF), Anna Taratiel (muralista), Xavi Roca (diseñador a RUN Design). La diseñadora Lluc Massaguer será la encargada de moderar el diálogo.

Conrad Roset (Festival Latent)

conciertos

El Festival Latent también pretende llevar el diseño y la creatividad más allá de las artes gráficas y plásticas. Es por este motivo que programará dos conciertos de música en directo. El sábado IHHH & Desilence ofrecerán un directo audiovisual del álbum Consequences of the Lack of Light, un disco que combina elementos de jazz, música clásica, ambiente y música experimental. Y domingo por la noche, en colaboración con el Terrassa Música Moderna, actuará en la Nova Jazz Cava, la dj y productora Ikram Bouloum muy activa en la escena nocturna y musical barcelonesa.

workshops y masterclass

En términos formativos Latent ofrece dos talleres y dos masterclass con profesionales del sector:

Taller de Video Branded Content – La Rectoria (Workshop)

Fotografía creativa para marcas – Estudio Flutter (Workshop)

El diseño que no se ve – RUN Studio (Masterclass)

Como hacer un diseño más sostenible y no morir en el intento – Nuria Vila y Josep Amat (Masterclass)

El Festival LATENT es un proyecto que nace gracias a la iniciativa de apoyo económico al sector profesional artístico, Terrassa Crea, impulsada por el Ayuntamiento de Terrassa a través del Servicio de Cultura, que ha subvencionado un total de 28 proyectos culturales vinculados a varias disciplinas (artes escénicas, música, artes visuales, literatura y pensamiento). Toda la programación se podrá consultar en el web del festival.

→ Latent