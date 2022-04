Esta nueva fuente de Atipo recoge el legado de fuentes como DIN o Univers y busca su camino mirando más allá de las neogrotescas.

Después del lanzamiento de la fuente Basier en 2018, en Atipo creyeron que eso era todo lo que podían aportar dentro de la familia de las neogrotescas. No obstante, en sus cabezas quedó levitando la idea de abandonar el canon y explorar más allá, y así, poco a poco, se fue fraguando N27.

A partir de una idea vaga, que fue germinando lentamente, se apoyaron en los conceptos de órbita, astronauta y neo-grotesca para trazar esta nueva tipografía. A modo de anacrusa o de juego infantil unas palabras escogidas prácticamente al azar sirvieron de punto de partida para empezar a crear: «A nivel conceptual buscábamos una fuente neutra, de dibujo limpio, con una mirada hacia el futuro (huyendo de un aspecto futurista) y con una personalidad muy reconocible».

Partieron de la letra «o» minúscula cuya estructura tenían muy clara: «Condensada y rectangular». Esto marcó el aspecto del resto de letras, tanto minúsculas como mayúsculas. Al mismo tiempo, optaron por un trazo homogéneo, con un bajo contraste y por formas depuradas que le aportasen un aspecto limpio, casi técnico.

excentricidad comedida

«Gracias a un alto contraste en la union de los vértices tanto verticales como horizontales logramos dotarla de una fuerte personalidad sin perjudicar por ello la lectura», explican desde Atipo. Además, explican que podríamos hablar de una «excentricidad comedida» que en cuerpos pequeños de texto se vuelve casi invisible pero que en tamaños medios o grandes muestra todo su atractivo.

«En la versión itálica (no es una simple oblicua) nos decidimos por un aspecto más cálido gracias a un aspecto más “caligrafico”». Atipo

Lejos de querer inventar una nueva etiqueta, desde Atipo creen que el término «avant-grotesk» encaja con el espíritu de una fuente que recoge el legado de fuentes como DIN o Univers, pero que busca su camino mirando hacia adelante. N27 es ideal para el diseño de marcas y logotipos, pósters, diseño editorial, diseño web, aplicaciones y packaging que busquen claridad y un toque vanguardista.

Como viene siendo habitual en la política de comercialización de pesos Regular y Regular Italic de Atipo, se pueden conseguir de forma gratuita simplemente compartiendo un tweet o dando un like en Facebook (tanto para escritorio como web font). El resto de la familia se puede obtener pagando lo que se quiera con el método Pay What You Want.