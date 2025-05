Multilingüe 2025 es un espacio de encuentro y reflexión centrado en el diseño tipográfico como herramienta de preservación de lenguas indígenas del continente americano que se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2025 en formato virtual e inscripción gratuita y contará con invitados procedentes de diversos puntos de América, desde Canadá hasta Argentina.

Bajo el lema «El tejido de la lengua», Multilingüe 2025 busca fomentar la colaboración entre hablantes nativos, investigadores, diseñadores y tipógrafos con el foco puesto en la preservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas americanas. A través de conferencias y conversatorios se abordarán temas como la representación de caracteres singulares, el papel de la tipografía como sostén de la identidad cultural y las posibles estrategias tanto digitales como impresas para la enseñanza de estas lenguas ancestrales.

El evento está conformado por dos grandes bloques temáticos. En primer lugar, «Desarrollo de tipografía y tecnologías de soporte de escritura» que estará dividido en dos partes y en cuyo seno tendrán lugar las siguientes intervenciones: «La vida digital de la lengua», por Carolina Giovagnoli (Argentina); «Typotheque Indigenous North American Type» (en inglés), Cris Hernández y Leo Vicenti (EE.UU.); «Tipografía y Descolonización en la Escuela Intercultural Bilingüe», María Laura Olcina (Argentina); «Marãɗe: Diseño Tipográfico para la Lengua Embera Katío en Colombia», Ana María Serna Botero (Colombia); «Designing New Type Styles for the Cherokee Syllabary» (en inglés), Chris Skillern (EE.UU.); «El alfabeto kichwa ecuatoriano unificado y sus retos tipográficos», Paul Vinueza (Ecuador) y «Justicia digital para lenguas originarias», Bridget Chase (Canadá).

El otro gran bloque temática se desarrollará bajo el título «Edición en lenguas originarias» y en él tendrán lugar las ponencias «Al menos algo se nos va a pegar», René Oswaldo González Pizarro (México); «Desafíos al editar un texto en mixe», Filemón González Pérez (México); «ETNHA, espacio de traducción no hegemónica», Sol Aréchiga Mantilla (México); «Typotheque Indigenous North American Type» (en inglés), Kevin King y Bridget Chase (EE.UU.).

Multilingüe 2025 está coordinado por Marina Garone Gravier, Manuel López Rocha y Sandra García Saldarriaga y cuenta con el aval académico del Seminario Interdisciplinario de Bibliología (IIB-UNAM) y la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM), ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Mexicana de la Lengua, Letrástica, Tipastype y Jornada de Diseño del libro y la tipografía.

Por otro lado, desde la organización subrayan que el evento no dispondrá de traducción simultánea y se llevará a cabo en español, inglés y portugués como medio de reflejar su esencia multilingüe y que, por supuesto, está abierto a participantes de todas las latitudes interesados en el tema más allá de su incidencia concreta en tierras americanas, pues no hay duda de que se trata de una problemática mundial.

A su vez, hay que destacar la identidad visual del encuentro, cuyo concepto se sustenta en la vieja metáfora del tejido en relación con la lengua, concretamente con el texto como entramado de palabras. Ambas palabras comparten raíz etimológica, pues el vocablo latino «textus» proviene de «texere», que significa «tejer». Se trata pues de «un sistema orgánico y colectivo donde cada hilo —sonidos, palabras, significados— se entrelaza para crear un tapiz cultural vivo».

La base de esta identidad visual es la tipografía «Elmira», diseñada por Muk Monsalve, que la ha cedido para el evento, y en ella se evocan la irregularidad y la calidez de los textiles artesanales como símbolo de la diversidad e inmensa riqueza lingüística del continente americano. En «Elmira» sí que se entrelazan de veras los ancestral y lo tecnológico, lo vernáculo y lo universal, a través de su estructura modular y una paleta de colores que se inspira en la riqueza cromática de los tintes naturales usados inmemorialmente por los habitantes indígenas de América.

Multilingüe 25 es una iniciativa independiente cuyo objetivo es promover la diversidad lingüística de América a través del diálogo entre comunidades, académicos y diseñadores.

La inscripción al evento es gratuita y puede realizarse a través de la plataforma Eventbrite. Las ponencias tendrán lugar según el horario central de México. Para más información sobre el evento se puede contactar a través de la dirección de correo electrónico multilinguemexico(@)gmail.com de su perfil de Instagram.