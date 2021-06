La cuarta edición de Offf Sevilla, Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, será de forma presencial, del 21 al 23 de octubre, y estrena nueva sede.

La nueva sede de Off Sevilla, FIBES II, es uno de los espacios más vanguardistas de la ciudad y cuenta con todas las garantías para ofrecer un lugar seguro donde encontrarse en esta nueva edición presencial. Las entradas Megaearly Bird ya están a la venta en www.offfsevilla.com.

Visiones únicas y muy personales, originales y comprometidas, excepcionales y arriesgadas participarán en esta nueva cita que propiciará el volver a encontrarse para dejarse sorprender con nuevas experiencias de la mano de artistas, creativos, estudios y agencias que han conseguido hacer de la creatividad y la innovación su forma de vida. Dispuestos a abrirnos las tripas de sus proyectos y estudios harán de Sevilla, durante tres días, el punto de encuentro para talentos de todo el mundo. Del 21 al 23 de octubre, esta cuarta edición, volverá a propiciar un espacio de intercambio entre la red internacional de Offf y el público asistente.

Offf Sevilla propone de nuevo un viaje a través de inspiradoras charlas, talleres y performances y vuelve a celebrarse de forma presencial, inaugurando nueva sede permanente: FIBES II. Un espacio que le permitirá ofrecer una experiencia segura y disfrutar, como en años anteriores, de un programa que ya ha confirmado a la mayoría de los artistas participantes.

Como en ocasiones anteriores, se encontrarán en la ciudad andaluza directores de arte y diseñadores gráficos de la talla de Marie Boulanger (Londres), Sarah Illenberger (Berlín), Studio Yukiko (Berlín) y Las Ánimas (Sevilla) o ilustradores como Petra Eriksson (Barcelona), Daniel Diosdado (Cádiz) y Mercedes deBellard (Jaén), entre otros.

Los videoartistas y motion designers más destacados del momento como Jean Paul Frenay (Bruselas), los británicos field.io (Londres), Leon Studio (Cádiz) o Found Studio (Londres) y las agencias de comunicación KesselsKramer (Ámsterdam), Folch Studio (Barcelona), B-reel (Los Ángeles) y Soon in Tokyo (Barcelona), tampoco faltarán a la cita.



diseño en todas sus dimensiones

La escena creativa internacional estará encabezada en Offf Sevilla por Marie Boulanger, diseñadora que es capaz de mostrar todo el potencial de una marca como Wizz&Co a través de la tipografía o Sarah Illenberger, que transforma lo corriente en extraordinario en los trabajos que ha realizado para firmas como Hermés.

La vanguardia es la idea transversal que subyace a todos los proyectos que promueve Studio Yukiko, para clientes tan dispares como Nike, Apple o Staatliche Museen zu Berlin. Por su parte, desde la capital hispalense, Las Ánimas, estudio liderado por Trini Salamanca y Pablo Párraga diseñan, con una estética potente y un fuerte componente simbólico, místico y tribal desde obras de arte a diseño industrial que están disponibles en galerías internacionales tan prestigiosas como Oliver Gustav, con sede en Copenhague y Nueva York.

el poder de la ilustración

Petra Eriksson es una de las ilustradoras más emocionantes del momento y sus obras, en su mayoría retratos de mujeres e inspirados por mujeres, se publican en prestigiosas publicaciones como The Guardian o The New Yorker. También se inspira en rostros femeninos Mercedes deBellard, que ha realizado diversas campañas con Apple, Netflix o la BBC y en publicaciones como The Telegraph. Para invitar a reflexionar se sirve de sus dibujos Daniel Diosado, con los que cuenta historias en cómics, cartelería o viñetas, como las publicadas en The Wall Street Journal.

de la animación a la realidad virtual

Los estudios más punteros llegados de Europa compartirán en sus charlas cómo generar experiencias inmersivas multisensoriales a partir de la Inteligencia Artificial, campo en el que se mueven los británicos de field.io. El estudio proponen proyectos visuales que persiguen redescubrir la estética inspirándose en la naturaleza, el humanismo y la innovación.

Cada trabajo que lidera Jean-Paul Frenay es un nuevo desafío para inventarse a sí mismo en propuestas que van de la publicidad a los cortometrajes de animación. El videoartista belga creaba en 2015 para Offf el corto You are the Canvas, finalista en el Festival de Cine SXSW.

Nominado a los Emmy por los créditos de The Crown, Leon Studio es uno de los más potentes artistas 3D del mundo que también ha desarrollado trabajos para Muse, la BBC o Hasbro, mientras que Found Studio, también presentes en Sevilla, fusionan el diseño de movimiento en 3D con la artesanía y la tecnología cinematográfica para crear contenidos imaginativos, innovadores e impactantes para clientes diversos como Play Station o McLaren.

Ya están disponibles las entradas de Offf Sevilla 2021, que se celebrará del 21 al 23 de octubre y que volverá a propiciar un espacio de intercambio entre la red internacional del Festival y el público asistente.

publicidad, arte y compromiso social

Por el auditorio de FIBES II, en Sevilla, pasarán agencias de comunicación y publicidad en las que sus proyectos tienen un fuerte componente social. Son KesselKramer que, con un equipo de cincuenta personas de diez nacionalidades distintas trabaja en proyectos para clientes de todo el mundo, como Arte TV. O Folch Studio cuentan historias a través del diseño, acompañando a clientes como Tylco o el TNC, mientras que en los proyectos liderados por B-reel para marcas tan dispares como HM o Storytel dialogan tecnología, cultura y narrativa. Herederos de los tiempos que corren, Soon in Tokyo plantean sus trabajos a partir de un sólido pensamiento estratégico con el que dejan su impronta en cada acción que plantean.

Sevilla volverá a ser el punto de encuentro para talentos de todo el mundo en octubre. Entradas disponibles a precio Megaearly Bird.

diseño andaluz

En la programación de Offf Sevilla, este año cuenta con un espacio destacado para compartir las ideas y proyectos de algunos de los principales estudios y creativos andaluces. Sería en la AAD Meetup, que cada año organiza la Asociación Andaluza de Diseñadores, y en la que participarán Estoy A.u.Gusto (alter ego de Jorge Augusto Pérez), que aporta a sus diseños un estilo desenfadado. Está al frente de la dirección creativa de Estudio la Boîte, con quien ganó un premio Pentaward por el diseño de packaging de una empresa cárnica.

Le acompañan en este encuentro Carlos Jiménez, que desde Almería y tras una trayectoria internacional, se ha especializado en el diseño en distintas dimensiones: desde mobiliario e iluminación, a branding o productos, con un estilo que se puede definir como una mezcla entre el diseño mediterráneo y escandinavo. Y Vanesa Aguilera, artista granadina que combina su pasión por la docencia con el desarrollo de proyectos personales y colaborativos, como «Granada Tierra Soñada», con Sergio Arredondo. Juntos crearon una tipografía, Granaína, a partir del estudio de la tradicional señalización de cerámica de calles y plazas.





Otro de los encuentros que reunirán a talentosos profesionales y creativos andaluces es Cháchara, una cita en colaboración con la publicación Macho Dominante, que sentará en la mesa Alejandro Korea, Daniel Diosdado y Mercedes deBellard.

«Habla tu andaluz» es una campaña propagandística con un acentuado carácter didáctico y desmitificador para defender el acento y habla andaluces. Alejandro Korea planteó como trabajo fin de grado este proyecto, que ha ido creciendo y que le ha llevado a crear otras campañas como la de Cruzcampo, en la que Lola Flores cobraba vida, que le han posicionado en el mapa de la creatividad local. La propuesta de Daniel Diosdado se centra en la creación de ilustraciones sugerentes elaboradas a partir de una estudiada composición, una atractiva gama de colores, y un uso elegante de texturas. La nómina de artistas en este encuentro la completa Mercedes deBellard. Suyos fueron los diseños que ilustraron la festividad de San Isidro 2018 en Madrid: «Retratos que hicieron una lectura alegórica de la mujer en el arte».

ladies, wine and design andalucía

Offf Sevilla será sede del encuentro de Ladies, wine and design Andalucía, comisariado por la diseñadora onubense Granada Barrero, una iniciativa global sin ánimo de lucro, fundada en 2015 y presente 280 ciudades de todo el mundo. Con una perspectiva que desde su primera edición busca mostrar la diversidad de la industria creativa a través del diseño y creación en femenino, la cita reunirá en Sevilla a Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño, Ana Moliz e Isabel Cabello.

Marisa Gallén apuesta por los lenguajes contemporáneos y un diseño conceptualmente creativo. Miembro del mítico colectivo de diseño La Nave, sus trabajos han sido publicados en revistas y libros de diseño y expuestos en numerosos museos como el Reina Sofía, el IVAM o el Design Museum. Con una perspectiva especializada en diseño editorial y tipografía participará en el encuentro Ana Moliz, que compagina su faceta creativa con la enseñanza, como profesora del Máster de Diseño Gráfico y Curso de tipografía digital de Gauss Multimedia. Por su parte, Isabel Cabello aportará a la charla su visión sobre la creación de marca y diseño de producto, labor que desempeña para marcas internacionales desde su agencia, Cabello x Mure, que ha recibido distintos premios Pentawards por sus trabajos.