Hoy se cumplen 25 años del indulto del famoso toro del artista gaditano, pero su obra artística ha abarcado múltiples ramas, desde la ilustración hasta la escultura.

Manuel Prieto Benítez (Cádiz, 1912-Madrid, 1991) fue un dibujante, pintor e ilustrador español que estableció los cimientos del diseño a nivel nacional e internacional. Es reconocido por ser el autor de el Toro de Osborne, una de las vallas publicitaria más emblemáticas de la historia de España, pero sus obras y trabajos han abarcado multitud de disciplinas, desde el cartel hasta la ilustración de novelas.

El artista gaditano fue un pionero del diseño en su generación, pero, al proceder de una familia humilde, tuvo que dedicarse a distintos trabajos durante su infancia. A temprana edad, Manolo Prieto ya había sido carpintero, relojero o el chico de la tienda de comestibles, según cuenta en una breve autobiografía que escribió en 1978. Pero no tardó mucho en descubrir que el lápiz era un fiel compañero y el diseño una vía en la que poder expresarse y realizarse como profesional.

A los 16 años, Manolo Prieto empieza a trabajar como dibujante en un periódico local del Puerto de Santa María. Mientras, cursaba sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia en su ciudad natal, Cádiz.

Decidió que para profesionalizarse debía mudarse fuera de su ciudad, lo cual llevó a cabo en octubre de 1930. A los 18 años, Prieto se vio probando suerte en Madrid y empezó a ganar dinero para mantenerse y ayudar a su familia. Esta decisión fue su salvación, ya que el artista tenía problemas asmáticos y en la capital española se menguaron. En Madrid trabajó en profesiones de distinta índole para poder costearse la vida allí. Trabajó como escenógrafo e ilustrador de la novela “La Farsa”. Según cuenta en su autobiografía, fue en este momento en el que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y trae a su familia desde Cádiz a vivir con él en Madrid.

Otros de sus trabajos reconocidos fueron sus ilustraciones para la revista literaria Novelas y Cuentos, en la que empezó a trabajar en 1940 y estuvo como dibujante portadista durante 17 años. Esta revista era una colección de folletines que publicaba obras de literatura universal para poner la cultura al alcance de todos los ciudadanos. Las publicaciones ilustradas por Manolo Prieto eran inconfundibles y marcaban la diferencia por su creatividad peculiar.

Prieto publicó numerosas ilustraciones en diarios republicanos como El Altavoz del Pueblo y El Sol, en los que estuvo trabajando como director de arte durante la Guerra Civil.

El artista portuense desarrolló a lo largo de toda su vida múltiples facetas artísticas. Diseñó anuncios publicitarios para marcas como Iberia, Nestlé, Renfe y Danone, portadas e ilustraciones de libros, carteles de diversa temática, cuadros y llegó a ser hasta escultor de medallas.

Aunque la obra de Manolo Prieto parece desconocida, marcó a su generación y las posteriores, por su innovación y versatilidad. Sus carteles y diseños tienen un toque de humor y hasta un punto surrealista que los hace especiales.

Yo me considero autodidacta, porque como dijo no sé quién, «todo lo aprendí en los días en que no fui a la escuela».

Autobiografía de Manolo Prieto (1978)