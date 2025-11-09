El certamen reconocer\u00e1 las mejores obras de animaci\u00f3n iberoamericana estrenadas entre junio de 2024 y diciembre de 2025. Los Premios Quirino de la Animaci\u00f3n Iberoamericana han puesto en marcha su novena edici\u00f3n con la apertura oficial de su convocatoria. La gala de entrega se celebrar\u00e1 el viernes 17 de abril de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, consolidando a la isla como epicentro del talento animado iberoamericano. Creados en 2018, los Quirino se han convertido en una referencia clave para la industria de la animaci\u00f3n en lengua espa\u00f1ola y portuguesa. Su objetivo no solo es reconocer las mejores producciones del sector, sino tambi\u00e9n fomentar la cooperaci\u00f3n entre pa\u00edses, generar redes profesionales y contribuir a la consolidaci\u00f3n de un mercado com\u00fan de la animaci\u00f3n iberoamericana. La edici\u00f3n de 2026 cuenta con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, a trav\u00e9s de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. Diez categor\u00edas y una ventana abierta a toda Iberoam\u00e9rica La convocatoria est\u00e1 dirigida a obras con producci\u00f3n mayoritaria en alguno de los 23 pa\u00edses iberoamericanos. En total, se premiar\u00e1n diez categor\u00edas: siete principales \u2014Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animaci\u00f3n de videojuego y Videoclip\u2014 y tres t\u00e9cnicas \u2014Desarrollo visual, Dise\u00f1o de animaci\u00f3n y Dise\u00f1o de sonido y m\u00fasica original\u2014. Podr\u00e1n inscribirse obras estrenadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, a trav\u00e9s de la plataforma Festhome, hasta el 1 de diciembre de 2025 a las 23:59 (hora espa\u00f1ola). Las bases completas est\u00e1n disponibles en la web oficial del certamen. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vJbqptC2TUYU Un comit\u00e9 internacional ser\u00e1 el encargado de preseleccionar seis obras por categor\u00eda, que se dar\u00e1n a conocer en febrero. Posteriormente, un jurado internacional elegir\u00e1 las tres nominadas finales que competir\u00e1n por los galardones. En la \u00faltima edici\u00f3n, la pel\u00edcula espa\u00f1ola Mariposas negras de David Baute se alz\u00f3 con el premio a Mejor Largometraje, mientras que la serie brasile\u00f1a Irm\u00e3o do Jorel y el corto uruguayo Los carpinchos, de Alfredo Soderguit, obtuvieron los principales reconocimientos. Foro de Coproducci\u00f3n y una mirada al futuro del sector Paralelamente a la entrega de premios, los Quirino celebrar\u00e1n una nueva edici\u00f3n de su Foro de Coproducci\u00f3n y Negocio, un espacio profesional que el a\u00f1o pasado reuni\u00f3 a 200 participantes de 25 pa\u00edses y propici\u00f3 m\u00e1s de 1.400 reuniones entre productoras, distribuidores, televisiones y plataformas. La convocatoria del foro abrir\u00e1 el 20 de enero de 2026. Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n impulsa Quirino Lab, un programa de formaci\u00f3n avanzada para productores ejecutivos, y el Laboratorio de Futuros, una iniciativa de an\u00e1lisis prospectivo desarrollada junto a la Fundaci\u00f3n Ortega-Mara\u00f1\u00f3n. Un ecosistema para la animaci\u00f3n iberoamericana Desde su nacimiento, los Premios Quirino han evolucionado de ser una simple gala de reconocimiento a una plataforma estrat\u00e9gica para la animaci\u00f3n iberoamericana. Su filosof\u00eda se articula en tres pilares: reconocer el talento creativo, facilitar oportunidades comerciales y desarrollar capacidades profesionales. Gracias a esta estructura, los Quirino contribuyen a posicionar la animaci\u00f3n como un sector estrat\u00e9gico capaz de influir en pol\u00edticas culturales y econ\u00f3micas, generando sinergias entre el desarrollo art\u00edstico y las oportunidades de negocio en Iberoam\u00e9rica. Con esta nueva edici\u00f3n, Tenerife volver\u00e1 a convertirse en el punto de encuentro de una industria diversa, innovadora y en plena expansi\u00f3n, que consolida su papel como motor cultural y creativo a ambos lados del Atl\u00e1ntico.