El Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media celebrará su 17ª edición en València del 2 al 4 de octubre con jornada de recruitment, showroom en Las Naves, proyecciones también en La Mutant y conferencias con perfiles de Sesame Street, Doodles/Golden Wolf, Arvid Tappert y Carles Dalmau. La organización confirma además la presentación de El cuerpo de Cristo de Bea Lema y la entrega del Premio Diboos de Honor 2025.

Weird Market vuelve a situar el talento en el centro con su ya tradicional jornada de recruitment, que reunirá a estudios y empresas internacionales para realizar en torno a 500 entrevistas de trabajo en un solo día. Entre los equipos que buscan reforzar perfiles se encuentran, entre otros, Admirable Films, ATLANTIS Animation Boutique, Aupa Studio, Hampa Studio, Skydance Animation, Studio Kimchi, Sultana Films, TV ON Producciones y Uniko. “Weird Market siempre ha tenido en su ADN ser un ‘catalizador de talento’ (…) Queremos que la experiencia sea productiva, efectiva y ágil tanto para empresas como profesionales”, subraya José Luis Farias, director del mercado.

El segundo gran polo es el showroom, que regresa con el apoyo de BCN Game Fest (by IndieDevPlay) y se abrirá tanto a profesionales como a público general. Las Naves acogerán este escaparate de tendencias el viernes y el sábado en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, con inscripciones para stands abiertas hasta el 8 de septiembre. La propuesta busca condensar en un mismo espacio el pulso de la animación, el videojuego y los new media con una foto a tiempo real de proyectos, prototipos y tecnologías en desarrollo.

Más pantalla, más cerca

La edición de 2025 amplía sedes de proyección y suma La Mutant a la Filmoteca, un movimiento que persigue acercar obras y autores a distribuidores, productores y demás agentes del sector. Además de los concursos nacional e internacional en la Filmoteca, La Mutant albergará una selección internacional para público general el jueves, una sesión no competitiva “Talento Weird” con animación emergente y una “Proyección especial de MIFA en Weird Market” con obras en competición del Festival de Annecy. Esta ventana adicional, interconectada con Las Naves, refuerza el carácter profesional del evento sin renunciar a su vocación divulgativa.

En paralelo, la parte profesional se concentrará el viernes 3 y el sábado 4 de octubre, con conferencias, presentaciones de proyectos y ponencias que ya dejan ver una curaduría orientada a IPs, comunidades y procesos creativos contemporáneos. Desde Estados Unidos, Vera Verba, directora de estrategia de Sesame Street, aportará lectura transversal sobre una de las franquicias infantiles más influyentes de la historia; también desde ese país llega Dotti Sinnott, directora de contenido de Doodles, para explicar junto a Golden Wolf la construcción de una marca transmedia híbrida entre arte digital y entretenimiento y su énfasis en comunidad.

El sueco Arvid Tappert compartirá metodología y límites de la IA como apoyo —y no sustituto— del autor a partir de The Odd Birds Show, comedia animada para adultos con un punto deliberadamente excéntrico. Y el ilustrador español Carles Dalmau desgranará el caso Cult of the Lamb, IP de Devolver Digital que ha escalado más allá del videojuego hacia cómic, animación y fandom activo, y que la organización cifra en ingresos cercanos a 90 millones de dólares.

El programa añade, como cada edición, piezas de identidad propia: la sesión de “formatos bastardos” —refugio de obras experimentales, transgresoras y difíciles de encasillar—; el “Beerworking”, cita distendida para la conexión entre perfiles; y la presentación de proyectos bajo una mirada que pone el acento en el valor intrínseco de las IPs. RTVE, Movistar Plus+ y el Festival de Annecy mantienen su colaboración con reconocimientos específicos.

En ese marco llegará a València la presentación de El cuerpo de Cristo, adaptación audiovisual de la novela gráfica de Bea Lema —Premio Nacional del Cómic 2024—, un proyecto que ya pasó por Weird Market en 2023 para alzarse con el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+.

Acreditaciones abiertas y apoyos institucionales

Las acreditaciones para la edición de 2025 ya están abiertas hasta el 23 de septiembre. La organización recuerda que las plazas suelen completarse con rapidez en la primera semana de octubre, cuando cientos de profesionales y aficionados convierten a València en punto de encuentro de referencia en Europa para la animación y el interactive.

Weird Market cuenta con el patrocinio principal de Europa Creativa MEDIA, el Ayuntamiento de València y Valencia Innovation Capital, además de la participación de Acción Cultural Española (PICE) y el apoyo de RTVE, HP, Tangram Solutions, Movistar Plus+, el Institut Valencià de Cultura, BCN Game Fest, DIBOOS, AVEPA, Animat y Valencia Game City, entre otros.

Fechas, sedes y horarios (resumen editorial)

La 17ª edición se celebra del 2 al 4 de octubre en València, con Las Naves como sede principal para showroom y actividades profesionales; la Filmoteca y La Mutant comparten programación de proyecciones entre jueves y sábado. El showroom abrirá viernes y sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; las inscripciones de stands, hasta el 8 de septiembre; y las acreditaciones, hasta el 23 de septiembre. La jornada de recruitment concentra entrevistas el jueves 2 con participación de estudios nacionales e internacionales.

Actualizado 03/09/2025