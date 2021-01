¿Estás confinado en casa? ¿Tienes mucho tiempo por delante y no sabes qué hacer? ¡Que no cunda el pánico! Gràffica te recomienda las piezas audiovisuales de diseño que todo creativo debería ver sí o sí cuando no pueda salir de casa y que te acercarán a grandes figuras del mundo del diseño gráfico.

Segunda temporada de Abstract. Entre los documentales de diseño que deberías ver cuando no puedas salir de casa

En esta selección de documentales de diseño que deberías ver cuando no puedas salir de casa podrás encontrar historias que te trasladarán al mundo del diseño gráfico y que no te dejarán indiferente. Corren tiempos difíciles, y a veces es complicado encontrar inspiración; por ello te recomendamos esta selección exquisita que te ayudará a fomentar la creatividad cuando más te cueste.

abstract: the art of design 2

Dos años después de la exitosa primera temporada de Abstract ‘el arte del diseño’, Netflix ha lanzado la segunda temporada de la serie documental. Se trata de un análisis en profundidad de la vida y ámbito laboral de diferentes profesionales del diseño en distintas vertientes y terrenos.

En esta segunda edición, Netflix recorre seis nuevos talentos. Entre ellos se encuentran la biodiseñadora Neri Oxman, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, el artista Olafur Eliasson, la diseñadora Cas Holman, el diseñador de tipografías Jonathan Hoefler y el creativo de Instagram Ian Spalter. Con su testimonio se muestra una perspectiva crítica y original sobre su profesión y cómo el diseño puede transformar el mundo. Estos documentales nos permiten acercarnos a las mentes más brillantes del diseño en la actualidad. Además, en esta edición se tocan temas como el diseño como un actor de cambio, la preocupación por el medio ambiente o la importancia de la globalización en un mundo hiperconectado.

los últimos (endless letterpress)

Otra recomendación fundamental en la lista es Los últimos, un documental que analiza a fondo el oficio de la imprenta tipográfica en Argentina. El largometraje narra la escasez del registro audiovisual de un trabajo en el que conviven dos generaciones: los históricos impresores que heredaron el oficio y un grupo de jóvenes que rescata la técnica transformándola en un nuevo lenguaje visual. Se trata de un análisis de la situación del oficio tipográfico argentino, una profesión que ha sido marginada debido a su origen popular y que hoy en día compite con la tecnología más desarrollada. El último profesional dedicado a esta disciplina del país será el encargado de que esta antigua técnica resista al paso del tiempo.

Los directores de Los últimos son Pablo Pivetta y Nicolás Rodríguez Fuchs y está ahora disponible de forma gratuita en Vimeo por tiempo limitado.

cruz novillo: el hombre que diseñó españa

Este documental de Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya reivindica la figura del diseñador español José María Cruz Novillo, el hombre que rediseñó la imagen de España en la época de la transición. Suyos son los reconocidos logos de Renfe, el PSOE, el escudo de la Comunidad de Madrid, Correos, Endesa o El Mundo, entre muchos otros. Con la naturalidad de los testimonios del artista y su hijo, también diseñador, el documental realiza un análisis desde los distintos focos, poniendo encima de la mesa la gran influencia de este creador.

Cruz Novillo es Premio Nacional y miembro de la Real Academia de Bellas Artes, lleva seis décadas de trayectoria y todavía sigue en activo: una auténtica leyenda del diseño. La intención del documental es un intento logrado de hacer justicia a una de las figuras más transcendentes del diseño español y, por tanto, se trata de una pieza fundamental para cualquier amante de la creatividad. El documental está disponible en Filmin.

presspauseplay

PressPausePlay es un documental que gira alrededor de las siguientes preguntas: ¿Democracia cultural o cultura de la mediocridad? ¿La cultura democrática significa mejor arte en el cine, la música y la literatura, o es el verdadero talento el que vale en el vasto océano digital de la cultura de masas? La revolución digital de la última década ha desatado la creatividad y el talento de una forma sin precedentes, con oportunidades limitadas, y esto hace muy interesante realizar un análisis exhaustivo sobre sus condiciones y características actuales. También contrasta el arte de los 90 con el arte del nuevo milenio, exponiendo las diferencias y sus consecuencias.

La película fue rodada entre agosto 2009 y enero 2011, y recoge más de 150 horas de entrevistas con algunos creativos y pensadores de diferentes sectores y de varios países, que intentan reflejar el estado de la cultura digital en la actualidad. El documental ha sido realizado por la agencia House of random y esta disponible de forma gratuita en YouTube y en Vimeo.

los oficios de la cultura: diseño gráfico

Otro de los documentales de diseño que deberías ver durante la cuarentena se encuentra en Los oficios de la cultura, un programa de Televisión Española que analiza en reportajes diferentes profesiones. En este caso, de la mano del diseñador Manuel Estrada, se analiza el trabajo del diseñador gráfico. En el documental se va perfilando el proceso de trabajo del diseñador, desde los bocetos iniciales hasta el trabajo acabado, pasando por todo el proceso creativo de inspiración. Puedes disfrutar de este documental en RTVE A la carta.

design the new business

Este documental de Erik Roscam Abbing titulado Design The New Business también se cuenta entre los documentales que deberías de ver sí o sí cuando no puedas salir de casa y pretende reflejar las relaciones que ejercen las empresas con el diseño y como el potencial de las empresas permite que la creatividad pueda fluir con mucha más eficacia, y así ser rentable y efectivo. El documental muestra case studies y testimonios a grandes personalidades del mercado global y analiza su posición ante el dilema empresarial y creativo.

10 años con hayao miyazaki

Tampoco podemos dejar de lado a 10 años con Hayao Miyazaki. Se trata de un documental compuesto por cuatro capítulos de 50 minutos y relata el proceso creativo del famoso cineasta japonés. La pieza muestra el lado más personal de Miyazaki ya que fue rodado durante el proceso de rodaje en el que el director japonés elaboró “Ponyo en el acantilado”, en 2008. Puedes acceder en el siguiente link a todos los capítulos con subtítulos en español.

los documentales de gràffica

Además de las recomendaciones anteriores, siempre puedes ver los documentales firmados por Gràffica, en los que se tratan temas como la educación creativa en el documental La formación del diseño: Sacando punta a la educación creativa, el diseño desde el punto de vista del negocio en El negocio del diseño: y tú, ¿cuanto cobras?, los límites de la creatividad en Creatividad: ¿todos somos creativos? o el futuro del diseño en The time is now: ¿cómo será el futuro del diseño?.

El último, Autores sin propiedad, es el más extenso y ahonda en cómo proteger las creaciones propias. Genera un debate y resuelve dudas sobre la compleja propiedad intelectual. Una visión amplia sobre los derechos de autor y la legislación vigente que desvela que no siempre todo lo que hacen los autores es suyo o como internet ha cambiado las reglas de juego.

Puedes completar esta lista de documentales de diseño que deberías ver durante la cuarentena con estos otros 5 documentales que todo creativo debería ver.