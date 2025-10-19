Con el arranque de su ciclo 2024-2027, la UEFA Europa League ha estrenado una nueva identidad visual que redefine por completo la manera en que la competici\u00f3n se presenta ante el p\u00fablico. El redise\u00f1o, desarrollado por la agencia londinense TQ Branding, actualiza un sistema gr\u00e1fico que hab\u00eda permanecido pr\u00e1cticamente inalterado desde 2015 y que ahora se adapta tanto a un nuevo formato deportivo como a un contexto audiovisual mucho m\u00e1s complejo. En esta revisi\u00f3n, todo se ha vuelto m\u00e1s anguloso, m\u00e1s expresivo, m\u00e1s modular. Y, quiz\u00e1 por primera vez, la tipograf\u00eda se convierte en la aut\u00e9ntica protagonista del discurso visual: un territorio donde el estudio ArillaType ha dejado su huella. El cambio de identidad llega en un momento clave. A partir de esta temporada, el torneo adopta un formato de liga con 36 equipos, en lugar de la tradicional estructura por grupos. El salto competitivo exig\u00eda una imagen m\u00e1s s\u00f3lida, m\u00e1s contempor\u00e1nea y con capacidad para conectar emocionalmente con los aficionados. En palabras de los responsables del proyecto, la intenci\u00f3n era \u201creflejar la energ\u00eda y la intensidad del nuevo modelo\u201d, algo que se traduce en una est\u00e9tica m\u00e1s contundente y cin\u00e9tica. De la esfera al oct\u00e1gono El s\u00edmbolo m\u00e1s reconocible del nuevo rebranding es la sustituci\u00f3n del c\u00edrculo que tradicionalmente enmarcaba el trofeo por un oct\u00e1gono. La figura, inspirada en la secci\u00f3n superior del propio trofeo, introduce un lenguaje visual de aristas y diagonales que articula toda la identidad. No es un gesto gratuito: esa geometr\u00eda permite conectar mejor con las l\u00edneas de fuga que dominan la gr\u00e1fica deportiva contempor\u00e1nea \u2014velocidad, direcci\u00f3n, impacto\u2014 y, a la vez, le otorga al sistema una mayor capacidad de adaptaci\u00f3n a diferentes formatos. https:\/\/youtu.be\/mcUMIXd_Jko El logotipo conserva el trofeo como elemento central, pero lo muestra con un tratamiento m\u00e1s limpio, bidimensional y estructurado. El contraste entre superficies planas y diagonales intensifica la sensaci\u00f3n de movimiento, mientras que la cl\u00e1sica paleta naranja y negra se mantiene, aunque con nuevos gradientes y variaciones de tono. Los recursos visuales, especialmente las llamadas energy waves, se reconfiguran para adoptar el nuevo lenguaje angular que domina la composici\u00f3n. En las aplicaciones audiovisuales, esas ondas no son un mero efecto, sino un dispositivo narrativo: una corriente de energ\u00eda que une al espectador con la emoci\u00f3n del juego. La idea de energ\u00eda y modularidad atraviesa todo el sistema. Los gr\u00e1ficos de estadio, los motion graphics para retransmisiones o los paneles de redes sociales comparten un mismo ADN, pero con la flexibilidad suficiente para mutar en funci\u00f3n del contexto. En lugar de imponer rigidez, la UEFA y TQ Branding han apostado por una identidad coherente, no uniforme, que pueda expandirse sin perder su car\u00e1cter. Un sistema vivo y adaptable El nuevo dise\u00f1o incorpora tambi\u00e9n un toolkit de licencias que permitir\u00e1 a los clubes y patrocinadores adaptar los colores y los motivos gr\u00e1ficos del sistema sin alterar la identidad madre. Esa idea de flexibilidad controlada se extiende incluso a las finales, donde cada ciudad sede podr\u00e1 reinterpretar la marca con elementos locales. El ejemplo m\u00e1s reciente, la final de 2025 en Bilbao, combina el oct\u00e1gono y las ondas de energ\u00eda con referencias arquitect\u00f3nicas de la ciudad y una tipograf\u00eda inspirada en inscripciones tradicionales vascas. Esta estrategia de \u201cglocalizaci\u00f3n\u201d ya hab\u00eda aparecido en otras competiciones de la UEFA, pero aqu\u00ed se refina: cada final mantiene su personalidad sin fracturar la estructura general. El resultado es una marca que puede viajar entre culturas y contextos sin perder coherencia, un equilibrio dif\u00edcil en el dise\u00f1o deportivo contempor\u00e1neo, donde las identidades se enfrentan al reto de vivir simult\u00e1neamente en un estadio, un feed de Instagram y un producto licenciado. La emoci\u00f3n est\u00e1 en la letra El papel de la tipograf\u00eda en este nuevo rebranding merece un cap\u00edtulo aparte. La Europa League hab\u00eda utilizado desde 2016 una familia tipogr\u00e1fica llamada Europa Title, desarrollada originalmente por Turquoise Branding (actual TQ Branding). Para el nuevo ciclo, esta familia se ha ampliado y transformado. Seg\u00fan explican desde la agencia, se ha trabajado con \u201canchuras variables energ\u00e9ticas\u201d que dotan al sistema de mayor dinamismo. Pero la verdadera novedad llega con la incorporaci\u00f3n de una tipograf\u00eda totalmente nueva: Europa Strike, un tipo script expresivo dise\u00f1ado por ArillaType. https:\/\/www.instagram.com\/p\/DPeFxVWiK1P\/?utm_sourceig_web_copy_link Esta fuente, creada en exclusiva para la UEFA, funciona como contrapunto emocional dentro del sistema. Frente a la rigidez institucional de Europa Title, Europa Strike introduce el gesto humano, el trazo en\u00e9rgico que busca capturar la pasi\u00f3n del f\u00fatbol. Su dise\u00f1o recuerda al movimiento r\u00e1pido de un marcador sobre el papel: irregular, vibrante, casi impulsivo. Aparece en piezas donde la comunicaci\u00f3n necesita una voz m\u00e1s visceral \u2014promociones, campa\u00f1as, esl\u00f3ganes o merchandising\u2014 y cumple una funci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de lo est\u00e9tico: aportar humanidad a un universo cada vez m\u00e1s digitalizado. El propio equipo de ArillaType, fundici\u00f3n especializada en tipograf\u00eda contempor\u00e1nea y experimental, define el proyecto como \u201cuna fuente que encarna la intensidad del juego\u201d. No se trata de una tipograf\u00eda meramente decorativa, sino de un gesto gr\u00e1fico que condensa la energ\u00eda emocional de la competici\u00f3n. La alianza entre TQ Branding y ArillaType marca, adem\u00e1s, una tendencia creciente: las marcas deportivas ya no se limitan a comprar fuentes comerciales, sino que invierten en tipograf\u00eda custom para reforzar su identidad. Tipograf\u00eda y marca: un mismo latido Desde el punto de vista del dise\u00f1o, la convivencia entre Europa Title y Europa Strike plantea un di\u00e1logo interesante. La primera aporta la estructura y la legibilidad necesarias para los contextos informativos; la segunda introduce tensi\u00f3n, emoci\u00f3n y un registro m\u00e1s gestual. Juntas crean una dualidad que refleja el esp\u00edritu de la competici\u00f3n: control y emoci\u00f3n, precisi\u00f3n y pasi\u00f3n, estrategia y desborde. https:\/\/youtu.be\/6mozffuRxmw Sin embargo, no todo son ventajas. Integrar una tipograf\u00eda tan expresiva dentro de un sistema visual global exige una direcci\u00f3n de arte precisa para evitar que compita visualmente con el resto de elementos. Su uso requiere mesura, especialmente en tama\u00f1os peque\u00f1os o entornos multiling\u00fces, donde las particularidades del trazo pueden afectar la legibilidad. Es probable que su aplicaci\u00f3n quede reservada a titulares y piezas de gran formato, donde su potencia expresiva se despliega sin fricciones. Aun as\u00ed, el gesto de la UEFA al encargar una tipograf\u00eda as\u00ed habla de una nueva sensibilidad en el branding deportivo. La tipograf\u00eda deja de ser el eslab\u00f3n silencioso del sistema para convertirse en protagonista. Y lo hace no a trav\u00e9s de la espectacularidad, sino de la emoci\u00f3n. https:\/\/youtube.com\/shorts\/KpOfel6OWtw