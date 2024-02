Actualizado 14/02/2024

En un escrito remitido a todos los socios por parte de la dirección de la ADCV, la Fundació responde a algunas de las informaciones publicadas en los medios, para intentar influir en la votación que se celebrará mañana en la Asamblea General de la Asociación. Una acción que trata de conseguir el respaldo de la ADCV para legitimar las actuaciones de la Fundació ya que sin su apoyo se queda sin la colaboración de ninguna asociación de profesionales del «ecosistema del diseño».

En el mail que se ha enviado a todos los socios se explica que «la Fundació del Disseny, a instancias de la Junta Directiva de la ADCV, ha contestado a una serie de preguntas sobre temas relacionados con la propia Fundació que han surgido en los últimos meses. Estas respuestas os las transmitimos a socios y socias con el objetivo de garantizar la disponibilidad de información completa de cara a la Asamblea. Queremos destacar que el contenido de estas respuestas lo emite la Fundació, y desde la Junta nos limitamos a trasladároslo»

Mañana jueves, 15 de febrero, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la ADCV, en la que el orden del día es:

Informe de actividades de 2023

⁠Informe económico de 2023

Propuesta de actividades 2024

Presupuesto 2024

⁠Informe sobre ADCV y Fundació del Disseny

⁠Moción de confianza para la ratificación de la Junta Directiva

⁠Votación de la Junta Directiva

Votación de los términos de la relación ADCV – Fundació

Ruegos y preguntas

El documento que se puede leer integro en este enlace es un claro ejemplo de las injerencias que denunciaba la expresidente Yolanda Herraiz y dos miembros de la Junta anterior, que dimitieron por este tipo de acciones de intromisión en el funcionamiento de la Asociación como bien explicaron estas personas en diferentes escritos que en su día publicamos en Gràffica:



Yolanda Herráiz: «Hay injerencias y una inoculación del miedo de no alzar la voz»

«El conflicto de intereses» y la «realización de trabajos profesionales» por parte de la Fundació desencadenan «intensas disputas» y dos nuevas dimisiones en la ADCV

En el texto escrito «a instancias de la Junta actual», se hace una introducción en la que se explica «como debe entenderse» la convivencia de la Asociación y la Fundació. Un mensaje directo a todos los socios para intentar dirigir su intención de voto en la Asamblea.

En él se explica como en otro lugares este tipo de «agentes del ecosistema del diseño» no es algo nuevo y colaboran de manera fluida, algo que a tenor de las dimisiones, el manifiesto que apoyan más de 90 personas que alertan del funcionamiento de la Fundació y otras informaciones publicadas en medios especializados y generalistas, no parece suceder aquí.

Este documento parece querer indicar que si en otros territorios hay una buena convivencia aquí debería pasar lo mismo sin abordar el choque evidente entre las dos organizaciones y un número considerable de profesionales. Además no es cierto ya que en otras ciudades y comunidades las guerras abiertas engre instituciones ha sido notoria. Expresarlo de este modo es querer engañar a transgiversar la realidad.

En este texto se expresa claramente la posición de la Junta a mantener la continuidad del acuerdo que unía a la Asociación con la Fundació, y evidencia la relación del presidente de ADCV, Ramón Arnau, que comparte espacio de trabajo con el presidente de la Fundació, Vicent Martinez.

El mail se envío ayer y no constaba ningún punto para debatir y explicar los motivos de las dimisiones de la anterior presidenta, ni de cuatro de los miembros de la junta, ni que las causó o los motivos que llevaron a esas personas a tomar esas decisiones. Temas internos muy graves que no habían sucedido en los 38 años de vida de la asociación.

Esta mañana debido a la presión de algunos socios, la junta ha tenido que rectificar el orden del día e incluir un punto que no aparecía en el primer texto: «Con el “Informe sobre ADCV y Fundació del Disseny” se proporcionará una explicación de la sucesión de hechos acontecidos entre el 15 y el 29 de diciembre de 2023 con vinculación a la relación entre la ADCV y la Fundació del Disseny, así como con las diferentes dimisiones de la Junta Directiva en este contexto»

Como tampoco ha sucedido en los 38 años que lleva en funcionamiento la asociación que una empresa externa se inmiscuya en el funcionamiento de la asamblea general de ADCV, ni que una empresa privada tenga que explicar delante de los socios sus problemas o su funcionamiento, dando explicaciones en el seno de la ADCV que nada tiene que ver con el funcionamiento de la Fundació.

También era muy relevante que no se enviará en primera instancia a los socios los «términos de la relación» que se quiere mantener con la Fundació, con claridad y detalle, para que los socios puedan reflexionar con tiempo y puedan debatir con conocimiento lo que se pretende hacer y sí en su lugar un escrito con preguntas y repuestas por parte de la Fundació. También con motivo de las peticiones de los socios se ha exigido que se expliquen previamente las condiciones de la votación y sus posibles desenlaces.

La votación de los términos de la relación ADCV – Fundació se ejecutará mediante voto secreto y el contenido de la consulta será el siguiente:

Pregunta:

¿Cuáles deberían ser los términos de la relación de la ADCV y Fundació con el fin de trabajar por el ecosistema y velar por los intereses de socias y socios y, en general, de profesionales del diseño?

Opciones de voto:

A) Nuevo convenio marco revisado.

Acuerdo con criterios que representen los intereses generales de ambas partes, complementado con convenios singularizados por proyectos. Las iniciativas de Fundació susceptibles de definirse en un convenio singularizado serán revisadas y aprobadas por la junta.

B) Convenios singularizados por proyectos.

Voluntad de establecer relaciones y diálogo fluido y constante con Fundació. Las iniciativas de Fundació susceptibles de definirse en un convenio singularizado serán revisadas y aprobadas por la junta.

C) Ningún tipo de convenio.

La ADCV no mantendrá ninguna relación ni vinculación con Fundació.

No parecía, en primera instancia, que a la Junta les preocupara que los socios acudieran bien documentos ante lo que parece una cita importante tal como se explica en el mail: «Queremos incidir de nuevo en la importancia de que participéis en la Asamblea. En esta ocasión, es especialmente relevante.»

En cualquier caso, es inaudito que la Asamblea tenga que tomar partido sobre la relación con una Fundación, cuando la asociación ya tiene participación en otras fundaciones como es el caso de la Fundacióin Las Naves y nunca se ha debatido su participación o se ha votado en estos términos. Es una situación inédita.

PREGUNTAS

Bajo el epígrafe de ‘Preguntas Frecuentes’ la Asociación lanza una serie de cuestiones que serían del todo improcedentes e impensables entre dos organizaciones independientes. Preguntas que, en algún caso incluido el titular, parecen más realizadas desde la Fundació que desde la ADCV.

¿ADCV haría estas preguntas a otra fundación u otra empresa privada? ¿Preguntaría por cómo se fundó, su capital fundacional, quien elige a los integrantes de la misma, los sueldos de sus trabajadores, su financiación, que finalidad tienen sus acciones… ?

Es clamoroso que la ADCV se pregunte cosas como ¿Realiza trabajos de diseño? ¿Existe riesgo de competencia desleal? ¿Ha realizado funciones de estudio de diseño o agencia de comunicación? ¿Existe la posibilidad que la Fundació fagocite a la ADCV?

Parece que la junta de ADCV no tiene criterio sobre estos temas y necesita que la otra organización se lo explique. La última pregunta es muy elocuente: ¿Debería la Fundació tener un canal de comunicación con el colectivo, hasta que el escenario esté totalmente asentado y se entienda el valor y ámbito de actuación de cada agente del diseño?

Una pregunta que parece venir más de una reflexión de la Fundació que de un cuestionamiento por parte de la ADCV. Una reflexión que deja claro que «no se entiende el valor y ámbito de actuación de cada agente» y que el escenario no «está totalmente asentado».

RESPUESTAS

De las respuestas que emite la Fundació se pueden desgranar varias conclusiones:

«La ADCV es una entidad independiente que nunca ha sido parte o ha pertenecido a la Fundació». Si esto es así ¿Por que hay este interés tan extremo e insistente por parte de la Fundació de llegar a un nuevo acuerdo? ¿Porque ADCV tiene tanto interés en esta relación? ¿No debería preocuparse más en conseguir otro tipo de relaciones o de conseguir mejorar su relación con otras instituciones que le aportaran más ingresos, más presencia o más relevancia? ¿Tan importante es la Fundació?

«Falso». En tres ocasiones se tilda de falsedad algo que es cierto. La ADCV no forma parte de la Fundació y el tesorero de la Fundació, Vicente Gallega –que a su vez es tesorero de ADCV–, ha dimitido de sus funciones, y lo hizo a instancia de la Junta anterior.

El origen de la Fundació «fue totalmente financiado con capital privado». No explican que empresas o personas han financiado la creación de la Fundació, y si estas son conscientes que dieron un dinero para la celebración de la Capital Mundial del Diseño y posteriormente se utilizó para financiar la creación de una empresa privada.

Más adelante se cita que «ninguna subvención en este país permitir trasvasar fondos destinados a un proyecto que ha terminado», pero a la luz del presupuesto para el 2024 si hay un trasvase, en forma de donación de 140.000 €, de un proyecto «que ha terminado» a otro que acaba de empezar. Exactamente lo que ocurrió con el dinero –30.000 €– de la creación de la Fundació, que paso de un proyecto a otro. Como dijo Xavi Calvo en declaraciones a Valencia Plaza «hemos sabido jugar con el dinero de la Capital para guardar un remanente para el funcionamiento de la Fundació»

«El equipo de la Fundació viene de equipo de la Capitalidad» […] «trata de utilizar la experiencia, los conocimientos específicos y los contactos». Parece olvidarse que son dos organismos diferentes y que la Capitalidad estuvo financiada con dinero público y esa «experiencia» y «contactos» ahora son ‘propiedad’ de una empresa privada.

Sueldos. «Queda en el ámbito de la propia organización privada y es preceptivo no hacerlos públicos». Una empresa privada que está financiada en un 80% con dinero público, que gasta casi el 50% de sus ingresos en salarios, no debería escudarse en la privacidad y debería dar ejemplo de transparencia en este sentido. Tuvo que ser un medio de comunicación quien desvelará el salario de su director, Xavi Calvo, de 73.000 € cuando era director de la Capital Mundial y que ahora no explican si se mantiene.

Competencia. «Desarrolla briefings para que empresas e instituciones resuelvan sus problemas de diseño». La ‘colaboración’ con la Feria «se centró en ayudar a enfocar acciones para establecer relaciones insitutcionales a las que Feria no pida llegar por sí misma» […] «trabajó para mejorar la presentación de eventos en Feria, aplicando su experiencia». No parecen darse cuenta que este tipo de trabajos, si no existiera la Fundació lo realizarían otras empresas del sector. Que además se pueden permitir realizarlos -con o sin retribución- ya que tienen aportaciones de dinero publico muy importantes. Y que además según se desprende de los presupuestos de 2024 parece que van a seguir realizando por valor de 35.000 euros.

«La captura del email en que se basa la información –que oferta servicios de diseño para Habitat y Textil Hogar– constituyen un posible delito de descubrimiento» Una clara amenaza de querella a un medio de comunicación, en este caso hacía Gràffica, que publicó un documento en el que se detallaban los trabajos que había realizado Fundació. Parecen desconocer que los tribunales, con numerosos ejemplos de jurisprudencia, han reconocido el derecho de los periodistas a revelar información confidencial de empresas cuando dicha divulgación se considera de interés público. Fallos que a menudo enfatizan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad, así como el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación en exponer actividades ilegales o poco éticas.

Fagocitar a ADCV. «Es importante que trabajemos en comprender y delinear claramente la posición y los roles de cada una de las entidades» Dejan en evidencia que no está clara la posición y el rol de la Fundació que tilda a ADCV de «asociación profesional de diseño» y a ellos de «entidad de promoción del diseño», desproveyendo a ADCV de la etiqueta de ‘promoción del diseño’ que lleva realizando desde hace 38 años. Una clara expresión y maniobra de desplazamiento de su lugar natural.

Premios. «Reconocer a figuras que serán mantenedores del relato de la Fundación» Reconocen que quieren o necesitan ‘mantener’ un relato, en este caso a través de los premios, incluso que se han adaptado para no coincidir con los Premios ADCV, es decir, que reconocen implícitamente que si coincidieran habría algún problema o competencia.

Canal de comunicación. «Es una buena idea que se puede pensar en cómo darle forma» Es decir que tienen una clara vocación de convertirse en un altavoz informativo en clara competencia con otros medios, publicaciones y revistas.

En conclusión, es evidente que hay una injerencia manifiesta por parte de la Fundació por influir en primer lugar a los socios de la ADCV y por otro de tutelar y dirigir a la Junta de la ADCV para conseguir una legitimación de las acciones de la Fundació.

Veremos que pasa el jueves en la Asamblea General de la ADCV que se espera sea tensa y que desembocará en una ratificación a la unión entre los dos «agentes» o una ruptura definitiva.