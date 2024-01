Actualizado 10/01/2024

Juliane Petri y Marcelo Alegre han presentado su dimisión tras la dimisión de la Presidenta Yolanda Herráiz. La causa de sus dimisiones la ha expresado Juliane Petri en una carta dirigida a los socios de ADCV, a la que Gràffica ha tenido acceso, en la que detalla las causas de su dimisión. Desde el mes de Julio la junta ya había decidido ‘de forma unánime’ no apoyar a la Fundació y esto desencadenó ‘intensas disputas internas’.

Juliane Petri, abajo a la izquierda y Marcelo Alegre, el segundo por la izquierda, son las personas que han dimitido.

Según se desprende de la carta presentada por Juliane Petri, el malestar de la ADCV y los miembros de la Junta con la Fundación viene de lejos y se remontaría a principios del año 2023. Ya en Julio la Junta de ADCV votó por unanimidad desligarse de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, algo muy anterior a la dimisión de la presidenta y del manifiesto de un grupo de diseñadores, que se produjo en diciembre, que apuntaba a un malestar con las actuaciones que está desarrollando la Fundació.

Parece que en Julio quedó evidente ‘la creciente actividad de la Fundació en la realización de trabajos profesionales’ y un ‘conflicto de intereses’ entre las dos organizaciones lo que llevó también a la dimisión de algunos miembros de ADCV, como el tesorero de la Fundació Vicente Gallega. Algunos miembros de la Junta de la Asociación siguen siendo patronos de la Fundació.

También queda en evidencia la reacción de la Fundació ante la decisión de la ADCV de desvincularse, ‘con un gran descontento’, que confirma lo que la presidente mencionó de ‘injerencias’ por parte de la Fundació. Y también queda claro que a pesar de que en Julio ya se votó de forma unánime abandonar la Fundació, las presiones de esta y de los miembros que forman parte de la junta, desencadenaron un fuerte debate por presentar una nueva declaración en la que se expresará la unidad de ambas organizaciones a pesar de ser dos entidades independientes y de que ya había una declaración de la ADCV.

Tanto a la Fundació, como a los miembros de la Junta, no les importó que la presidenta y dos de sus miembros fueran a dimitir si se presentaba la declaración conjunta y llevaron adelante el comunicado. Juliane Petri apunta a que la gerencia de la ADCV, María Navarro, forzó una nueva votación ‘al margen de los estatutos’ y a pesar de la dimisión de la presidenta.

Todos los acontecimientos desarrollados desde hace meses queda en evidencia la injerencia de la Fundació en el funcionamiento de la ADCV, que el malestar tanto de profesionales como de la Asociación viene desde el principio del año con las actuaciones de la Fundació. Todo apunta a que la aparición de la Fundació ha desencadenado malestar y disputas en el ecosistema del diseño valenciano.

Carta integra de la dimisión de Juliane Petri

Presento mi dimisión como vocal de la Junta de la ADCV. Estos son mis motivos:

En julio de este año, acordamos de forma unánime no apoyar a la Fundació para legitimarla frente a las críticas recibidas en público por su gestión.

Hace unas semanas, y tras conocer la creciente actividad de la Fundació de realización de trabajos profesionales, voté a favor del la rescisión del convenio marco Fundació – ADCV, convenio que además beneficiaba de forma unilateral a la Fundació. También he apoyado la separación de funciones entre la Fundació y la ADCV por los conflictos de interés que se estaban generando.

La Fundació reaccionó con gran descontento ante la ejecución de estas decisiones adoptadas por la Junta, o al menos así nos lo transmitieron miembros de la directiva que son a su vez patronos de la Fundació. Este descontento ha sido el origen de intensas disputas internas. Y aunque hubo propuestas para comunicar un posicionamiento positivo de la Asociación subrayando nuestros planes, ninguna fue aceptada, y todas fueron aplazadas al futuro. Además, la Junta tuvo que tomar todas las decisiones acerca de esta relación sin disponer de toda la información necesaria a pesar de haberla reclamado en repetidas ocasiones.

Yo consideré -y considero- que el conflicto con la Fundació debía resolverse desde la óptica de lo realizado en el 2023 y el proyecto para 2024, ante el hecho que el ecosistema post-capitalidad ha cambiado y requiere un nuevo posicionamiento.

Pero el esfuerzo por conseguir esto, chocó de una forma completamente incomprensible para mí con las prioridades del momento. Yo respondo por todas las posturas que defendí ante nuestras discrepantes opiniones. Sin embargo me parece que la forma de proceder interna de la Junta y de la gerencia en la decisión sobre los comunicados públicos en relación a la ADCV y Fundació ha sido la de anteponer los intereses de la Fundació a los intereses de la ADCV.

Me sentí forzada a tener que votar en plena noche acerca de un comunicado conjunto ADCV-Fundació. No puedo estar de acuerdo que la gerente fuerce el funcionamiento de la Junta al margen de los estatutos. La validez de esta votación no fue puesta en cuestión ni al dimitir Yolanda, antes de que se publicase el comunicado, a pesar de haber insistido ella varias veces en que lo reflexionemos.

Ni tampoco importó que tuviésemos la información sobre el plan 2024 de la Fundació que subraya la existencia de conflictos de intereses.

Releyendo las conversaciones cuando la Fundació propuso el Design Fest me ha llamado la atención leer que entonces propuse ¿porque no integrar la VDW en el Design Fest a cambio de ser coorganizadores? Pero pensamos que no, y me sumé a defender la VDW.

En esta ocasión no me puedo sumar al curso de lo que está aconteciendo. No tiene sentido que sida siendo miembro de esta junta. Mi opinión y mi forma de entender cómo se debería desarrollar su trabajo dista mucho de la de la mayoría, como se ha mostrado claramente en estos últimos acontecimientos. No puedo estar de acuerdo en que la opinión de un@ president@ no sea importante. Me parece una irresponsabilidad, no es mi sitio. Quiero aportar al diseño valores positivos, y la responsabilidad es sin duda uno de ellos.

Agradezco la confianza de la asamblea y a Ángel M. y Yolanda H. haberme hecho parte de sus proyectos y haberme dado la oportunidad de trabajar activamente para esta asociación, cuya existencia ahora es más necesaria que nunca y ojalá suma a muchas más personas. Lo intentaré y tod@s los socios que podáis, intentad lo activamente. Los socios es todo lo que cuenta, la asamblea es un órgano importante.

Mi dimisión es firme.

Julian Petri.