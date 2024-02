327.000 € de los ingresos provienen de subvenciones públicas directas. Tan solo obtienen ingresos de colaboraciones con empresas y patrocinios por valor de 76.000 €.

El dinero sobrante de la Capital Mundial se traspasa en forma de donaciones por valor de 140.000 €. Obtienen 35.000 € por trabajos para la Feria de Valencia, ingresos en clara competencia con el sector.

En los ingresos de la Fundació no existen patronos que aporten fondos de ningún tipo, ni ninguno de sus responsables o propietarios hace aportación económica alguna.

El documento al que ha tenido acceso Gràffica revela las cifras económicas en las que se mueve la empresa privada Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Este documento son los presupuestos de la Fundació del Disseny para este año 2024. Unos presupuestos que se cuadran con saldo de beneficio 0€ ya que son una empresa privada sin animo de lucro. Ni perdidas ni ganancias, aunque sí un abultado presupuesto para sueldos.

Un analisis detallado descubre detalles financieros muy relevantes en torno a la función de la Fundació del Disseny como entidad dedicada a la promoción del diseño. Los datos revelados muestran que el 57% de los ingresos de la fundación provienen de fondos públicos, mientras que el 43% se atribuye a supuestos fondos privados. Sin embargo, se destaca que una parte significativa de estos fondos privados provienen de auto donaciones, como los remanentes de la Capital Mundial del Diseño.

Lo más significativo es que si consideramos las donaciones y las contribuciones recibidas por trabajos realizados para la Feria Valencia, la cifra de dinero público recibido por la Fundació podría ascender a 502.000 €, representando un abrumador 86% de sus ingresos. Además, los gastos generales de la Fundació, que alcanzan el 59%, plantean interrogantes sobre la proporción entre estos y los proyectos impulsados por la institución.

La desproporción entre los gastos generales y los destinados a proyectos se revela cuando se analiza que casi la mitad del presupuesto total se destina a sueldos, específicamente 276.800 €. Esta cantidad representa el 80% de los gastos generales, lo que levanta preguntas sobre la necesidad y la eficiencia de tales inversiones. Además, la ausencia de gastos corrientes habituales en otras empresas, como alquileres o energía, sugiere un posible trato preferencial al ocupar oficinas propiedad del Puerto de Valencia. Estos datos, junto con la desvinculación de asociaciones profesionales del sector del diseño, plantean cuestionamientos sobre la legitimidad y la utilidad de la Fundació del Disseny como receptora de fondos públicos destinados a la promoción del diseño valenciano.

INGRESOS

El 57% (327.000 €) de sus ingresos viene de fondos públicos y un 43% (251.000 €) de supuestos fondos privados. Hay que tener en consideración que de estos 251.000 hay dos partidas que son llamativas:

140.000 € Donaciones. Como dijo su director Xavi Calvo a Valencia Plaza: «Tenemos ciertos remanentes [de la Capital] que permiten que pueda funcionar un equipo mínimo». Ahora estos ‘remanentes’ se han convertido en donaciones.

Como dijo su director Xavi Calvo a Valencia Plaza: «Tenemos ciertos remanentes [de la Capital] que permiten que pueda funcionar un equipo mínimo». Ahora estos ‘remanentes’ se han convertido en donaciones. 35.000 Feria Valencia. Ingresos generados por trabajos realizados para la Feria, un ente público, como ya contamos en Gràffica hace unos días. Ingresos procedentes de fondos públicos, derivados de trabajos realizados, pero igualmente aportaciones públicas al funcionamiento de la Fundació.

Si consideramos las donaciones y la aportación de la Feria se podría elevar hasta los 502.000 € de dinero público ingresado por la Fundació, es decir, un 86% de los ingresos provendrían de ayudas o subvenciones.

El punto de las donaciones es realmente grave ya que han convertido un dinero que estaba destinado a la celebración de la Capital Mundial del Diseño en dinero corriente para la Fundació del Disseny. Es decir, se han autodonado dinero, bien público o bien privado, destinado a un uso público para otro privado. De una empresa a otra sin solución de continuidad.

Cuando publicamos en Gràffica que la Fundación había realizado trabajos privados para la Feria Habitat y Textil Hogar no conocíamos si habían sido trabajos pagados o gratuitos. Aquí aparece la cantidad que cobra la Fundació por parte de la Feria para desarrollar estas actividades que presumiblemente se volverán a realizar este año 2024, a la vista de este presupuesto.

GASTOS

El balance de los gastos es: casi un 60% (341.500 €) son gastos generales para el funcionamiento de la Fundació, y un 40%(236.500 €) se destina a proyectos, una cantidad que, como mínimo, equivale al 72% de las subvenciones públicas recibidas, lo que quiere decir que un 28% se deriva a gastos corrientes.

¿Porqué esta llamativa desproporción entre gastos generales y proyectos? ¿Por qué tantos gastos generales? La respuesta es la cantidad de 276.800 €, casi la mitad del presupuesto total (48%) invertida en Sueldos (Nóminas y seguros sociales).

La inversión real en la promoción del diseño valenciano: La Fundació divide este gasto en 8 actividades con un gasto total de 236.500 €: (1) Libro escenas del diseño (15.000 €), (2) Premios diseño social (4.500 €), (3) Paradis (42.000 €), (4) Feria Valencia Habitat (9.000 €), (5) Valencia Design Fest (54.000 €), (6) Future of Fashion (42.000 €), (7) FIDI (35.000 €) y (8) GREETINGS FROM… PARCS NATURALS II (35.000 €).

GASTOS VARIOS

Es interesante apuntar que en este presupuesto no aparecen gastos corrientes habituales en otras empresas como son alquileres, energía, ordenadores, mobiliario… Esto es posible a que la Fundació ocupa una oficinas propiedad del Puerto de Valencia, que a la luz de este presupuesto, no estaría pagando por su uso.

Son también significativas las partidas de gastos como son ‘Servicios Comunicación’ que ascienden a 25.520 € y ‘Otros servicios’ por valor de 7.200 €, en los que se podría incluir todo tipo de gastos corrientes.

SUELDOS

El gasto general más importante es el destinado a los sueldos, 276.000€ (nominas+seguros sociales). Suponen el 80 % de los gastos generales de la empresa. Con una plantilla de 5-6 personas, el sueldo medio estaría entorno a los 40.000 € anuales. Si contamos que el sueldo del Director, como publicó Las Provincias, es de 73.000 € anuales -unos 6.000€ mensuales- , esto dejaría al resto de la plantilla una media de unos 30.000€ -unos 2.500 € mensuales-.

Es significativo que el sueldo del Director esté a la altura del alcalde, por ejemplo, de Alicante que cobra esa misma cantidad o de un concejal del Ayuntamiento de Valencia. Esta comparación es pertinente, porque a pesar de ser una empresa privada, la mayoría de sus ingresos provienen de fondos públicos. Algo que en su día ya fue cuestionado por el interventor del ayuntamiento de Valencia.

¿Por qué recibe todos estos fundos públicos una empresa privada?

Es evidente que los consigue porque argumenta una representación que no le corresponde. Se presenta delatne de la administración como el representante de un colectivo, porque esto sería impensable que se lo dieran a cualquier otra empresa privada. Un ente que no está apoyado por ninguno de los representantes legítimos del sector del diseño como son las asociaciones profesionales. La asociación de diseñadores ADCV canceló su colaboración tras fuertes discrepancias entre las dos instituciones que llevaron a la dimisión de la presidenta y varios miembros de la junta; la asociación de ilustradores APIV nunca ha formado parte y la asociación de publicistas COMUNITAD nunca firmó ningún convenio de colaboración, aunque aparece en la web de forma incorrecta.

Para el sector es una buena noticia que exista esta predisposición de la Administración de invertir en el sector del diseño, reconociendo el valor del patrimonio creado y el potencial beneficio social, siempre y cuando este dinero llegue a su objetivo y en las manos adecuadas.

Publicaciones, premios, conferencias, material promocional… Todas las actividades que ha desarrollado la Fundació, y que desarrollará a raíz de lo expuesto en este presupuesto, son de una utilidad como poco cuestionable. En ningún caso supone una aportación al panorama del sector que no existiera ya. El sector profesional ya desarrolla de manera totalmente independiente este tipo de acciones, precisamente la Comunidad Valenciana es uno de los lugares donde más actividad alrededor del diseño se genera en España.

Especialmente poco útiles si se hacen acciones que duplican las ya existentes llevando al sector a una división y confusión notable, como es el caso de los Premios de la Fundació o la Semana del Diseño, acciones que ya realizaba la ADCV y lejos de apoyarlas las duplica. U otros eventos como son conferencias o festivales, algunos de materias que poco o nada tienen que ver con el diseño, que no suponen una aportación diferencial o especialmente relevante para el sector. Incluso publicaciones o información de agenda que ya desarrollan numerosos medios especializados en diseño radicados en la Comunidad Valenciana.

Otra conclusión que se puede desprender de estas cuentas: ¿Se gasta el dinero para, según palabras textuales del registro fundacional de la Fundació, «impulsar a instituciones, industria y empresas»y lo que es más importante«con criterios de imparcialidad, objetividad y no discriminación» a cualquier entidad, organización o persona individual que realiza o se proponga realizar actividades relacionadas con la promoción del diseño? Hay numerosas acciones que la Fundació ‘discrimina’ de manera clara a empresas y profesionales no incluyéndolas en sus publicaciones y promociones, no actuando con la objetividad que se le exige en su carta fundacional presentada a la administración.

Las cifras son las que son: mucha inversión pública, mucho sueldo para pocos y resultados muy dudosos para el sector.

Algunas preguntas al respecto:

¿Son estas cuentas tan transparentes como nos hacen ver o un ojo experto encontraría irregularidades manifiestas?

¿Son las cifras que maneja la Fundació exactas y justas para la organización y celebración de los eventos que promociona?

¿Es la Fundació la entidad idónea para recibir fondos públicos destinados a la promoción del diseño valenciano?

¿Por qué las autoridades públicas no administran este dinero de forma directa sin intermediarios?

¿Es esta Fundación, como señala Antifraude, de las que «recibe de forma recurrente subvenciones públicas que constituyen su principal fuente de financiación» y que por tanto deberían convertirse en públicas o desaparecer para preservar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos?

Si es una empresa privada que mira por sus propios intereses particulares, desarrolla acciones ya existentes y destina una cantidad importante al propio mantenimiento de la entidad, ¿Por qué se debe financiar con dinero público su funcionamiento?

¿Si tienen recursos suficientes porque hay tanto interés en que la ADCV, a la que claramente fagocitan, se una a la Fundació del Disseny?

¿Qué intereses tienen aquellos que quieren la paz social y defienden a la Fundació siendo este un ente privado? ¿Acaso necesita con estos resultados económicos apoyos de algún tipo?

El diseño se merece respuestas, pues aquí está en juego el dinero público, la reputación de los profesionales y de la industria.