John Maeda es un nombre clave cuando se explora el cruce entre diseño, informática y liderazgo creativo. Desde Seattle hasta Silicon Valley, su carrera ha sido una peregrinación hacia esa intersección, con el anhelo constante de rehumanizar la tecnología. En este perfil exploramos su vida, su obra, sus declaraciones y los retos que plantea para el diseño del siglo XXI.

KPCB | Photo by Mona T. Brooks

John Maeda nació en Seattle en 1966, hijo de inmigrantes japoneses y en una casa donde su padre dirigía una pequeña fábrica de tofu. Esa realidad bicultural le marcó profundamente: “quizás mi rol como puente entre el arte y las matemáticas, entre Asia y Occidente, nace de no estar nunca del todo en un sitio, pero querer conectar ambos”, declaró en una entrevista como presidente de RISD (Asia Society).

En su adolescencia se sintió atraído por la ingeniería y la informática, y en 1984 ingresó al MIT, donde cursó ingeniería eléctrica, ciencias de la computación y una maestría. Ya allí se interesó por figuras como Paul Rand y Muriel Cooper, que lo introdujeron al lenguaje visual como puente entre gráfica y tecnología (MIT Media Lab).

ACG y el nacimiento de una disciplina híbrida

A mediados de los noventa, Maeda fundó en el MIT el Aesthetics + Computation Group (ACG). El propósito: articular una investigación donde diseño, arte, programación y pensamiento convergieran. Con ACG produjo trabajos que combinaban lo visual con lo interactivo, como Reactive Graphics y Elements of Reactive Form. También creó Design by Numbers, una plataforma para enseñar programación a creativos.

Estos experimentos cristalizaron en Creative Code: Aesthetics + Computation, obra que mostró cómo los códigos podían convertirse en poemas visuales (SFMOMA).

“Simplicidad”: la ley que guía su obra

En 2006 publicó The Laws of Simplicity, su obra más conocida. En ella propone diez leyes para equilibrar simplicidad y complejidad en producto, tecnología y vida personal. Uno de sus axiomas célebres es: “Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful” (Goodreads).

Ese libro se convirtió en referencia para equipos de producto, directores creativos y tecnólogos, y recoge claramente la influencia de Paul Rand. En sus reflexiones, Maeda defiende que el pensamiento visual sigue siendo fundamental incluso en la era digital.

Liderazgo y la defensa del STEAM

En 2008 fue nombrado presidente de la Rhode Island School of Design (RISD). Allí impulsó el movimiento STEAM (añadir arte a STEM), defendiendo que las artes visuales y el diseño son tan transformadores para la economía del siglo XXI como la ciencia y la tecnología. En 2013 dejó RISD para convertirse en socio de Kleiner Perkins Caufield & Byers, asesorando a startups sobre el valor estratégico del diseño.

Más tarde trabajó en Automattic y Publicis Sapient. Hoy ejerce como vicepresidente de diseño e inteligencia artificial en Microsoft, mientras continúa publicando su influyente Design in Tech Report.

El arte digital de John Maeda

Además de teórico y directivo, John Maeda también ha desarrollado obra artística expuesta en museos como el MoMA de Nueva York o el SFMOMA de San Francisco. Su trabajo explora los dispositivos electrónicos como instrumentos de expresión visual, como se vio en la exposición Atoms + Bits = the neue Craft (Designboom).

Declaraciones que definen su pensamiento

“Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful.”

“When you can do both, you can do things that no one else can do” (Wired).

“Cada vez que siento ‘quizás lo entiendo’, me digo ‘oh, no lo entiendo’” — recordando la humildad de seguir aprendiendo.

Legado y vigencia de John Maeda

En plena era de la inteligencia artificial, el pensamiento de John Maeda resulta más vigente que nunca: integrar el diseño con la ingeniería y los negocios, pero sin perder de vista lo humano. Como él mismo ha dicho, el reto es “recordar lo importante escribiéndolo, diseñándolo, construyéndolo”.

En Gràffica hemos abordado en varias ocasiones cómo el pensamiento de Maeda conecta con la evolución del diseño contemporáneo. En este artículo sobre la educación en diseño analizamos cómo escuelas de todo el mundo incorporan su visión STEAM. Y en este otro sobre inteligencia artificial y creatividad, reflexionamos sobre cómo sus ideas ayudan a entender los cambios actuales en la profesión.

→ maedastudio.com