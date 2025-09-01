El II Congreso Internacional de Diseño se celebrará los días 2 y 3 de octubre de 2025 en el Edificio Panoramis de Alicante, y reunirá a diseñadores, juristas, magistrados y empresas para abordar uno de los grandes temas del sector: la protección legal del diseño. Javier Jaén, Josep Maria Mir, Jesús Navarro Alberola (Carmencita) o el jurista Gustavo Andrés Martín Martín serán algunos de los protagonistas del Congreso.

En algún momento todos los diseñadores nos hemos hecho las mismas preguntas: ¿qué pasa si me copian? ¿Cómo puedo proteger mi trabajo? ¿Qué debería incluir mi contrato para no verme desprotegido? ¿Hasta dónde puedo inspirarme sin entrar en terreno legalmente conflictivo? Y la más importante de todas: ¿qué derechos tengo realmente como creador?

Del otro lado, muchas empresas también se enfrentan a dudas similares: ¿cómo registrar correctamente un diseño? ¿Quién es el autor de una obra encargada por contrato? ¿Qué pasa si alguien nos denuncia por uso indebido de una imagen o un logotipo? Incluso los abogados que trabajan en propiedad intelectual reconocen que, en temas de diseño, las fronteras son difusas y a menudo mal entendidas.

Por eso el II Congreso Internacional de Diseño, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Alicante, llega en el momento justo. No es un festival, ni una feria, ni una sucesión de portafolios. Es un encuentro serio, práctico y ambicioso donde se darán cita diseñadores, juristas, magistrados, técnicos de la OEPM y la EUIPO, y responsables de empresas que han hecho del diseño una herramienta estratégica. Todos en una misma sala. Todos con el objetivo de comprender qué implica realmente diseñar en un mundo legalmente complejo, globalizado y cada vez más competitivo.

Una oportunidad para resolver dudas reales

Este congreso no se queda en los titulares. Está diseñado para ofrecer herramientas concretas, plantear casos reales y escuchar a los protagonistas que los han vivido desde dentro: desde la experiencia judicial hasta el punto de vista del encargo empresarial o la defensa autoral. Es un espacio de diálogo que busca formar, informar y dar perspectiva, no solo a quienes crean, sino también a quienes contratan diseño y a quienes lo regulan.



Algunas ponencias y mesas redondas del congreso se auguran especialmente relevantes por los perfiles de sus protagonistas y las cuestiones que pondrán sobre la mesa. La conferencia inaugural de Javier Jaén abrirá la jornada con su particular mirada crítica y conceptual, pero también con la experiencia de haber vivido en primera persona los límites de la legalidad visual, tras la polémica por el cartel de la película Madres paralelas de Pedro Almodóvar, censurado inicialmente por mostrar un pezón lactante.

Por su parte, Josep Maria Mir, que ha dedicado más de 50 años al desarrollo de marcas desde SUMMA, compartirá su visión sobre la delgada línea entre inspiración, coincidencia y copia: una cuestión que ha vivido de cerca en múltiples ocasiones y que él mismo combate con un modelo riguroso de trabajo que busca evitar los temidos “CoCos” (copias o coincidencias).

ALICANTE PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MARCAS ORGANIZADO POR CáMARA DE COMERCIO GUSTAVO MARTÍN

En el ámbito jurídico, destaca la participación del magistrado Gustavo Andrés Martín Martín, uno de los mayores especialistas del país en propiedad intelectual y derecho del diseño, cuya intervención aportará la perspectiva del juzgado mercantil desde donde se dictan muchas de las resoluciones clave en este campo.

Y entre las mesas más esperadas, la que revisará el caso Cofemel, una sentencia fundamental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que redefinió qué puede o no considerarse una obra original protegible por derechos de autor. El caso enfrentó a la marca de moda G-Star con la portuguesa Cofemel, y la sentencia del TJUE dejó claro que el valor estético de un diseño no basta para protegerlo legalmente: debe ser una creación intelectual original, identificable con precisión y reflejo de decisiones libres de su autor. Esta revisión crítica en el marco del congreso promete aclarar muchos de los malentendidos que aún persisten sobre qué es protegible y qué no en el ámbito creativo.

Programa oficial

Jueves 2 de octubre de 2025

10:00 – 10:45 · Conferencia de apertura: Javier Jaén

Con Jesús Navarro (Carmencita), Luis Chico de Guzmán (Hispanitas), Vicent García (Casa Vigar)

Modera: Enrique Martín

· Pausa café 12:00 – 12:30 · Conferencia: Tribunal de Diseños de la UE. Casos prácticos

Con Enrique García-Chamón Cervera

Con Pilar Montero, Alfonso Cid. Modera: Elisa Zaera

Con José Massaguer y Marcos Cruz. Modera: Enrique García-Chamón

Con Gustavo Andrés Martín Martín y Santiago Dávila. Modera: Salvador Sánchez Quiles

Con Ramón Úbeda y Josep Maria Mir. Modera: Víctor Palau

Viernes 3 de octubre de 2025

09:30 – 10:45 · Mesa redonda: Revisión crítica del caso Cofemel

Con Esperanza Gallego y Sergio Rizzo. Modera: Marina Gómez

· Pausa café 11:15 – 12:00 · Conferencia: La IA en la lucha contra la piratería de diseños

Con José Antonio Moreno (Alibaba) e Íñigo De Las Heras (Entorno Digital). Modera: Andrés Sevila

Con Luis Ivars (AA), Santos Montiel (Dodit Entertainment), Carolina Pina (Garrigues). Modera: Fermín Crespo

Inscripción

La entrada tiene un precio único de 75 €, e incluye los desayunos, el almuerzo del día 2 y el vino de honor.

Puede parecer poco en comparación con el nivel de los ponentes, el contenido legal y práctico que se ofrece y la oportunidad de estar cara a cara con quienes deciden el futuro del diseño desde tribunales, empresas y despachos.

Es una ocasión para aprender, prevenir y fortalecer tu práctica profesional. Porque el diseño no solo se presenta. También se defiende.

II Congreso Nacional de Diseño

2 y 3 de octubre de 2025 – Edificio Panoramis, Alicante

Inscripciones abiertas hasta el 1 de octubre en:

www.camaralicante.com/ii-congreso-internacional-diseno-alicante

Actualizado 01/09/2025