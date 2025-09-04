Google lo ha vuelto a hacer: ha conseguido que medio mundo creativo hable de una herramienta con nombre de chiste \u2014Nano Banana\u2014 y que, sin embargo, esconde un m\u00fasculo tecnol\u00f3gico de esos que prometen cambiar la manera en que editamos im\u00e1genes. Su nuevo modelo de inteligencia artificial, integrado en Gemini, convierte instrucciones escritas en ediciones fotogr\u00e1ficas con una precisi\u00f3n que, en sus demos, parece rozar la magia. Borrar a una persona de una foto, recolocar un objeto, fusionar im\u00e1genes, darle coherencia a un personaje en diferentes escenas\u2026 todo a golpe de texto. Hasta aqu\u00ed, la parte brillante. Despues de eliminar la revista original, le pedimos que colocara nuestra revista. Pero la verdad es que tras los aplausos iniciales, cuando uno se sienta a trabajar en serio con Nano Banana, empiezan los tropiezos. Y no son pocos. Porque lo que en los ejemplos de Google funciona como un truco de magia pulido, en la pr\u00e1ctica se traduce en resultados caprichosos, incoherencias visuales y frustraciones de manual. Entre la fascinaci\u00f3n y el churro La parte fascinante es evidente: nunca hab\u00eda sido tan sencillo probar c\u00f3mo quedar\u00eda tu gato convertido en un personaje de anime o verte de la mano de tu actor favorito en un festival de cine. El realismo de algunas composiciones es tal que cuesta distinguir lo generado de lo real. Y Google, consciente del riesgo de los deepfakes, ha incorporado un sistema de marcas visibles e invisibles (SynthID) para dejar rastro de que esas im\u00e1genes provienen de una IA. El modelo sorprende sobre todo en la consistencia de personajes y objetos. Lo que antes era un quebradero de cabeza en Midjourney o DALL\u00b7E \u2014que un mismo personaje apareciera reconocible en varias escenas\u2014, aqu\u00ed est\u00e1 bastante resuelto. Puedes pedirle que tu perro salga en tres situaciones diferentes y Nano Banana lo mantiene reconocible en cada imagen. Esa coherencia abre posibilidades narrativas interesantes para c\u00f3mics, storyboards o campa\u00f1as publicitarias r\u00e1pidas. Sin embargo, cuando intentas llevarlo a terrenos de precisi\u00f3n, el sistema se desmorona. Una cosa es generar un selfie cre\u00edble en la alfombra roja y otra muy distinta pedirle que dise\u00f1e una portada de revista basada en un mosaico geom\u00e9trico. Lo hemos probado: quer\u00edamos ver c\u00f3mo resolv\u00eda una composici\u00f3n con patrones regulares, formas repetidas y equilibrio visual. El resultado fue un aut\u00e9ntico churro, con baldosas que parec\u00edan derretirse y un caos de proporciones imposibles. La misma frustraci\u00f3n aparece al intentar trabajar con tipograf\u00eda: letras deformadas, palabras ininteligibles, logotipos irreconocibles. Lo curioso es que los fallos no se limitan a lo visual complejo: tareas b\u00e1sicas como recortar una imagen en un formato exacto tambi\u00e9n se le atragantan. Usuarios en Reddit se quejan de que, por mucho que insistan, Nano Banana devuelve siempre la foto completa con un texto explicativo, pero sin hacer el recorte pedido. Algo tan elemental como aislar un cuadrante concreto sigue fuera de su alcance. Lo que funciona\u2026 y lo que no El atractivo de Nano Banana est\u00e1 en la inmediatez. Para un creativo acostumbrado a pasar horas con Photoshop afinando selecciones, la idea de escribir \u201cquita a la persona del fondo y pon un perro sentado en la silla\u201d y obtenerlo en segundos es un caramelo dif\u00edcil de rechazar. Para prototipos r\u00e1pidos, moodboards, pruebas de estilo o simple experimentaci\u00f3n l\u00fadica, la herramienta es casi insustituible. Sobre todo por la enorme facilidad con la que se interactua, le dices en lenguaje directo, lo que quieres y lo hace. La imagen que adjuntamos es un buen ejemplo. Le subes una cara, un objeto y un escenario y con un prompt tan sencillo como 'ponme a la chicha hablando con el movil al principio de las escaleras', te sale esto. Y a partir de ah\u00ed a la chica mantiene la consistencia del personaje. Ese tipo de experimentos abren puertas a disciplinas como la ilustraci\u00f3n, la arquitectura o la direcci\u00f3n de arte, donde los collages visuales forman parte del proceso. Pero a la vez, los problemas se acumulan en cuanto se busca control. Nano Banana no responde bien a instrucciones muy espec\u00edficas ni a encargos que requieren precisi\u00f3n matem\u00e1tica. Las formas geom\u00e9tricas perfectas se deforman, los objetos cambian de tama\u00f1o sin l\u00f3gica y las repeticiones regulares se convierten en mutaciones aleatorias. Para un dise\u00f1ador gr\u00e1fico, que vive de la exactitud de una ret\u00edcula, esto es poco menos que desesperante. Y hay m\u00e1s: en algunos casos, la IA devuelve simplemente la misma imagen de partida con un texto diciendo que ha aplicado los cambios solicitados\u2026 aunque no se note ninguno. O lanza mensajes de error, obligando al usuario a reformular el prompt varias veces hasta obtener algo m\u00ednimamente funcional. En palabras de un usuario en foros: \u201cLo prob\u00e9 diez veces y me devolvi\u00f3 siempre lo mismo, acompa\u00f1ado de un texto gen\u00e9rico. Es frustrante porque parece que ignora lo que le pides\u201d. Abajo dice que la chica del tel\u00e9fono de antes est\u00e1 en la oficina. La percepci\u00f3n de la comunidad En internet las reacciones se dividen en dos bandos. Est\u00e1n quienes alucinan con la posibilidad de crear retratos falsos con celebridades y quienes destacan lo r\u00e1pido que genera variaciones estil\u00edsticas. Y est\u00e1n, cada vez m\u00e1s, los que se topan con los l\u00edmites y lo expresan sin rodeos: \u201cEs genial para un selfie con tu \u00eddolo, pero in\u00fatil si quieres un cartel en condiciones\u201d, resume un comentario en Reddit. Otros usuarios han probado a usarlo en producci\u00f3n profesional y las cr\u00edticas son a\u00fan m\u00e1s duras. En proyectos de arquitectura, por ejemplo, Nano Banana altera proporciones de muebles o de fachadas, lo que lo hace inviable para un render de presentaci\u00f3n. En packaging, los textos legales y logotipos salen deformados, lo que destruye cualquier viabilidad real de usarlo m\u00e1s all\u00e1 de un mockup divertido. La sensaci\u00f3n general es que Nano Banana est\u00e1 dise\u00f1ado para impresionar en la primera prueba, pero no tanto para resistir en un flujo de trabajo exigente. Funciona como una demo espectacular, pero no como una herramienta profesional que sustituya a los programas de edici\u00f3n consolidados. Aunque a poco que la utilizas empiezas verle los l\u00edmites y sus posibilidades. Con apenas unos minutos ya pudimos levantar nuestra portada encima de una mesa, aunque la tipograf\u00eda es un desastre, esto puede ahorrar muchas horas de estudio. Lo que se abre para el sector creativo \u00bfSignifica eso que Nano Banana es un fracaso? Ni mucho menos. Es, de hecho, un paso m\u00e1s en la direcci\u00f3n que todas las grandes tecnol\u00f3gicas est\u00e1n tomando: democratizar la edici\u00f3n avanzada, haci\u00e9ndola accesible a cualquiera que sepa escribir una frase. Y esa democratizaci\u00f3n siempre genera tensiones en el mundo del dise\u00f1o. Por un lado, se abre un horizonte inspirador: cualquier persona, sin experiencia t\u00e9cnica, puede prototipar im\u00e1genes, jugar con composiciones y abrir la puerta a ideas visuales que quiz\u00e1 un profesional nunca hubiera explorado. Por otro, se erosiona la frontera entre la experimentaci\u00f3n casual y el trabajo de oficio. La pregunta que muchos dise\u00f1adores se hacen es si estas herramientas acabar\u00e1n sustituyendo tareas cotidianas de estudio, o si quedar\u00e1n relegadas al terreno del juguete creativo. La respuesta, por ahora, parece intermedia: Nano Banana deslumbra en lo l\u00fadico y experimental, pero cojea en lo profesional y riguroso. Para un briefing de agencia que exige un cartel con tipograf\u00eda perfectamente alineada, sigue siendo in\u00fatil. Para un director de arte que busca generar atm\u00f3sferas visuales en cuesti\u00f3n de minutos, es oro puro. Magia a medias Al final, probar Nano Banana deja un sabor contradictorio. Es imposible no asombrarse ante su capacidad para generar im\u00e1genes veros\u00edmiles con solo unas palabras. Pero tambi\u00e9n es imposible no desesperarse cuando lo pones a prueba con encargos que exigen precisi\u00f3n, tipograf\u00eda clara o geometr\u00eda impecable. Quiz\u00e1 lo m\u00e1s honesto sea reconocerlo: Nano Banana es alucinante, s\u00ed, pero no es para nada perfecto. Tiene m\u00e1s errores que una escopeta de feria cuando se le exige lo que el dise\u00f1o profesional necesita. Y ah\u00ed est\u00e1 la clave para nosotros, los creativos: aprender a usarlo en lo que brilla, pero no confiarle lo que todav\u00eda solo se resuelve con criterio humano, oficio y las herramientas de toda la vida.