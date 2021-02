RTVE Cataluña estrena mañana el primer programa de la televisión dedicado exclusivamente al diseño. De momento, se grabará una temporada de 13 capítulos. El primer capítulo tiene como tema la tipografía.

Presentado por Flora Saura y Òscar Dalmau, Helvètica, que así se llama el programa tendrá una duración de 30 minutos y se emitirá todos los lunes a las 18:15. Flora Saura es una veterana presentadora de televisión, con experiencia en «esta especie en peligro de extinción que son los programas culturales» y Òscar Dalmau, locutor, guionista y presentador de televisión se ha declarado siempre amante del diseño en todas sus facetas.

«No se trata de un programa de diseño para diseñadores, sino que se trata de acercar la disciplina al público y que no se vea como algo elitista» Òscar Dalmau, presentador

En la presentación del programa, Dalmau aseguró que «no se trata de un programa de diseño para diseñadores, sino que se trata de acercar la disciplina al público y que no se vea como algo elitista». También hablaremos, continuaba Dalmau, «de las cosas mal diseñadas, que nos hacen valorar el buen diseño».

entrevistas y reportajes

El programa se estructurará en base a dos ejes: Dalmau convertirá en su «plató» la tienda El Recibidor de la ciudad condal, un establecimiento que vende muebles vintage. Allí recibirá y entrevistará a sus invitados. Por otra parte, Flora Saura se dedicará a los reportajes a pie de calle, visitando estudios, museos o paseando por la calle, como en el primer programa de la temporada, en el que realiza un «safari tipográfico» con Andreu Balius como cicerone, en el que aparece también Javier Mariscal.

Habrá un tercer eje en el programa y será la ilustradora y diseñadora Júlia Solans, quien, en palabras de Saura, pone «el punto más punki del programa».

Hasta el momento se han grabado dos programas, el primero tiene como tema la tipografía y el segundo hablará del color. En el programa sobre tipografía Flora Saura asistirá a una clase de caligrafía con Oriol Miró y nos presentará el trabajo de Iván Castro. Òscar Dalmau nos acercará a la figura de Josep Maria Subirachs, un escultor que utilizó la tipografía como un elemento más de su trabajo. Además, Júlia Solans hará un repaso de los conceptos claves de la arquitectura tipográfica.

ámbito catalán

Pese al nombre suizo del programa, que Alicia Gómez, directora de programas RTVE Cataluña justificó porque «la Helvética es la tipografía más utilizada por los diseñadores», el programa se circunscribe al ámbito catalán. Por todos es bien sabido que Barcelona y el resto de Cataluña son desde hace décadas un crisol de buen diseño y de diseñadores, así que contenidos para el programa no van a faltar. Sin embargo, el resto de España no podemos sino sentir una pequeña envidia sana, y también una especie de orfandad… Desde Gràffica no podemos sino desear una larga vida a Helvètica, y cruzar los dedos para que cunda el ejemplo.