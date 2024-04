Actualizado 12/04/2024

Estamos de celebración, cumplimos 15 años de Gràffica. Y como no podía ser de otra manera, los celebramos haciendo, y poniendo el foco en la cultura visual.

En los últimos 15 años, han sido más de 15.000 noticias las que han visto la luz a través de Gràffica, sin contar con contenidos audiovisuales, post en redes, etc… En 15 años es mucha la información, cambios y evoluciones experimentadas y presenciados.

El número 33, es un número especial y único. Un número en el que repasamos los 15 años de diseño y cultura visual en España realizando un recorrido por todas las disciplinas, protagonistas y contenidos que han formado parte de toda la historia de Gràffica, transitando por los principales hitos y noticias. 15 años relatados en 128 páginas colmadas de memorias, análisis, reflexión y debates sobre el pasado, presente y futuro.

Además, incluimos 15 entrevistas extraordinarias con los protagonistas de nuestra próxima aventura, «El Futuro del Ayer» un documental que pronto verá la luz y del que hoy te avanzamos el trailler. Un documental que, a través de diferentes voces que conforman, de la manera más amplia, el panorama nacional de la cultura visual y la creatividad, analizan el pasado y futuro, y también el presente… porque como dijimos en la portada de aquel número 1 de Gràffica «The Time is Now» y al menos eso no ha cambiado nada.

Entrevistas Gràffica N.33 – Protagonistas documental «El futuro del ayer»

Javier Jaén – Diseñador e ilustrador

Jaume Ripoll – Director de Filmin

Lluis Morillas – Fundador Morillas Branding

José Luis de Vicente – Director del Museu del Disseny – DHub Barcelona

Darío Adanti – Ilustrador y editor de Mongolia

Pablo Berástegui – Director de La Casa Encendida

Tomás Fernando Flores – Director de Radio 3

Marta Echeverría – Periodista y directora de Hoy empieza todo 2 – Radio 3

Pichiavo – Artistas urbanos

Pepe Gimeno – Diseñador gráfico, artista, premio nacional de diseño

Diego Areso – Director de arte de El País

Begoña Lobo y Vicente Ferrer – Editores de Media Vaca

Diana Rodríguez – Profesora de Animación en ESAT

Paula López-Nuño – Profesora de Elisava

Víctor Palau y Ana Gea – Directores y editores de Gràffica

Una producción exclusiva de Gràffica, con realización de Hic&Nunc Filmworks y la colaboración de Antalis, Elisava, y Winsor&Newton.

Estos 15 años han acumulado historia, experiencias y datos. Hemos llegado a estos 15 años con más de 30 millones de visitas a la web y 15 millones de lectores nos han acompañado leyendo todo tipo de información sobre cultura visual.

A día de hoy, seguimos siendo la web en español sobre diseño y cultura visual con más tráfico del mundo, eso sin contar las interacciones en redes sociales en las que contamos con más de 500 mil seguidores. Hemos publicado más de 15.000 artículos, unos 1.000 artículos al año, más de 800 entrevistas, con más de 70.000 imágenes. Artículos e imágenes sobre diseño gráfico, tipografía, branding, ilustración, packaging, fotografía, imprenta, tecnología, opinión, cultura… Desde que salió la revista en papel hemos lanzado 33 números: más de 100.000 ejemplares vendidos, más de 18 millones de páginas impresas, más de 300 artículos publicados en papel.

En estos 15 años hemos aprendido que amamos organizar premios, hacer revistas y libros. Hemos creado herramientas como el Color Book; el Type Book; el especial Papel, que se agotó en menos de un mes; o por supuesto los especiales de análisis del negocio, materia que comenzamos a tratar desde aquellos inicios en 2009 y nunca hemos abandonado.

Nuestra tienda online ha contado con más de 1.000 referencias de productos para los amantes de la creatividad y el diseño. Actualmente nuestro catálogo cuenta con títulos como Vivir del diseño, Letras recuperadas, Sistemas Visuales Flexibles, Pepe Gimeno, La Nave o André Ricard… títulos que se han convertido en libros de referencia para muchos profesionales.

Hemos tenido grandes y maravillosos compañeros de viaje: más de 500 empresas de todos los sectores han confiado en nosotros para que seamos su altavoz y nos han ayudado enormemente a mantener la viabilidad del medio, porque crear contenido de calidad no es gratis, ni barato. Y en este recuento de números no podemos olvidarnos de los más de 150 profesionales que han pasado por nuestra redacción o que han trabajado y trabajan a distancia. Profesionales especializados en periodismo, diseño, marketing, audiovisual, administración, análisis, web, producción, programación… A todos les hemos transmitido el amor y la pasión por el diseño, les hemos brindado nuestro adn, ayudando a conformar nuevos profesionales que entienden la cultura visual como parte de su actividad profesional. Muchos de los que comenzaron con nosotros, ahora son magníficos profesionales en otros medios y otras empresas, algo que nos llena de satisfacción.

Y en estos 15 años, lo mejor de todo, ha sido y es, comprobar que lo que hacemos y lo que contamos, le resulta interesante a las personas que nos leen… Más de 2.000 suscriptores a la revista, más de 70.000 suscriptores gratuitos, más de 20.000 suscritores que reciben el newsletter cada día.

En estos 15 años hemos descubierto que nuestros lectores son casa y Gràffica es casa para ellos, y eso, es lo mejor de todo. Por eso hoy, te felicitamos… Por esos 15 años en los que ha sido un placer estar a tu lado.