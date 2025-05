Cada cierto tiempo paramos para mirar hacia dentro y preguntarnos en qué punto está nuestro sector y cómo lo habitamos. Lo hicimos en el número 2 con El negocio del diseño, más tarde en el número 14 con Dinero, y ahora lo hacemos de nuevo con un tema más vivo que nunca: El trabajo de diseñar.

Este número nace de la necesidad de poner palabras y datos a lo que muchos sentimos: el diseño como una profesión apasionante, pero también exigente y muchas veces precarizada. Queríamos saber cómo trabajamos hoy y cómo han cambiado las reglas, con el teletrabajo, la hiperconexión y la inteligencia artificial como telón de fondo. Para ello lanzamos una encuesta que superó nuestras expectativas y nos dio más de mil respuestas llenas de realismo: salarios, horarios, organización, estrés… Todo lo que a menudo se queda en las conversaciones de pasillo.

Pero no nos quedamos solo en los datos. Hemos querido escuchar a quienes están ahí, en el trabajo de diseñar al pie del cañón. Conversamos con diseñadores y diseñadoras que comparten sus experiencias, dudas y certezas. Con Andrea Glez, que nos habla de la realidad incómoda de los trabajos no remunerados a cambio de “promoción”. Con las diseñadoras de Automattic —Cris Busquets, Jana Hernández y Alicia Blázquez— que nos cuentan cómo es diseñar para millones de personas en todo el mundo de manera descentralizada.

Jaime Aguiló, desde Nueva York, y Modesto Granados, desde Valencia, nos ayudan a entender cómo el trabajo en remoto ha transformado la manera de armar equipos globales. Carla Serena nos abre las puertas de su estudio para contarnos cómo gestiona un espacio y un equipo que abarca desde la dirección de arte y la fotografía hasta el branding y el diseño gráfico, pasando por la motivación y la relación con los clientes.

El colectivo Desescribir reivindica la autoedición y nos anima a apostar por ella. Cabello x Mure, diseñadores desde Jaén, demuestran que el talento no entiende de geografías y que es posible hacer packaging para marcas de todo el mundo desde un rincón inesperado. Pep Carrió reflexiona sobre el dilema de trabajar para el sector cultural, donde la afinidad no puede justificar la precariedad. Octavio Pardo, desde Ashler Design, explica por qué la tipografía seguirá siendo una necesidad humana, incluso cuando la tecnología avance sin freno. Pedro López, de Nova Era, nos cuenta cómo la imprenta sigue siendo una parte invisible pero esencial del diseño. P.A.R nos recuerda la importancia de rechazar trabajos que no encajan y de cuidar la conciliación y la gestión más allá de la creatividad. Rubio & Del Amo comparten cómo afrontan los proyectos que no siempre son tan rentables y cómo se relacionan con la administración pública para sacar adelante sus trabajos, con todas las tensiones que eso supone.

A todo esto se suman tres voces que iluminan el sector desde la reflexión: Remedios Zafra habla de la cultura del entusiasmo y la precariedad en el mundo de la cultura; Ana Gea pone la mirada en lo que ocurre después de las aulas y en cómo se vive la transición al trabajo; y Víctor Palau nos ofrece un recorrido crítico sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Cerramos esta Revista Gràffica nº 37 con un reportaje de Daniel Vasallo, que nos adentra en las entrañas de las agencias, donde las prisas y el estrés parecen no tener fin. Un relato tan real como habitual en nuestro sector, acompañado de consejos para no caer en el agujero negro de la desconexión y el burnout.

Para rematar en esta Revista Gràffica nº 37, encontrarás un apartado práctico repleto de consejos y claves sobre la parte menos creativa —pero igual de necesaria— de nuestro oficio: presupuestos, facturas, contratos, tarifas, concursos, clientes… Todo lo que necesitamos para seguir trabajando con dignidad.

Y, como cada cierto tiempo, hemos aprovechado esta edición para repensar la revista. Hemos reinterpretado y reestructurado Gràffica para convertirla en algo más que una revista: ahora es más libro que revista. Nuevos papeles, nueva estructura… Un objeto editorial atemporal, un magazine book, un libro arrevistado, una revista alibrada… o todo eso junto. Pero, sobre todo, esperamos que lo sientas como tuyo.

Si quieres saber qué está pasando en el sector, cómo lo vivimos y qué nos espera, este número es para ti.

