Todo es audiovisual. Lo sabíamos, pero no con esta intensidad. En este número nos hemos adentrado en un universo que se expande cada día, que no deja de mutar y que atraviesa disciplinas, formatos y generaciones. Lo audiovisual está en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que compartimos. En las pantallas, pero también en lo que sucede detrás de ellas. Nos hemos propuesto entender cómo se construye hoy ese lenguaje visual y sonoro, y por qué sigue siendo tan importante lo que decidimos contar.

Uno de los puntos de partida ha sido observar cómo se está generando contenido audiovisual en redes sociales. Hemos reunido a siete creadores que piensan antes de grabar, que editan con criterio y que han convertido plataformas como TikTok o Instagram en espacios de divulgación cultural, reflexión y comunidad. Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger), Kenya Stéphanie, Sara Ruiz, Néstor Baruque, Kadel, Marina May e Iván Hachez nos explican qué significa hoy crear contenido desde una habitación, qué implica sostener un canal propio y cómo se equilibra lo personal con lo profesional en un entorno tan cambiante. Su trabajo demuestra que el audiovisual no es solo una forma de entretenimiento: también es una herramienta para explicar, cuestionar y construir relatos con mirada crítica.

Esa mirada crítica dentro de la Revista Gràfffica 38 también está presente en todas las entrevistas que hemos realizado. Alba Sánchez-Serrano, desde Industrial Light & Magic, nos habla de cómo se producen hoy los efectos visuales de las grandes producciones. Celia Montalbán, directora de arte y buscadora de talentos, nos cuenta cómo descubrió a fenómenos como La pija y la quinqui y por qué lo diferente tiene tanto valor en un mundo audiovisual cada vez más homogéneo. Cris Trenas, desde la productora Little Spain, reflexiona sobre lo que significa crear desde la identidad, desde lo personal y desde una visión propia. Marc Salvador, director de arte en FIFA, nos demuestra cómo el audiovisual lo rodea todo, incluso en un entorno como el fútbol. Y Jaime Camacho nos invita a entender cómo se diseñan experiencias inmersivas cuando el espacio, el sonido y la narrativa convergen en tiempo real.

A lo largo del proceso nos ha sorprendido comprobar la cantidad de estudios y profesionales que están ampliando los márgenes del lenguaje audiovisual. Desde The Clueless, que trabajan con avatares digitales, hasta Six N. Five y Ulises Studio, que crean universos visuales generados por inteligencia artificial. Desde Dedo Ciego, que apuesta por la animación artesanal, hasta Domestic Data Streamers o Gnomalab Studio, que transforman datos y luz en narraciones emocionales. También Hic&Nunc, que utiliza el documental como herramienta creativa y de divulgación de la cultura visual. Cada uno, desde su práctica, aporta una pieza al rompecabezas de lo que hoy entendemos por audiovisual.

Mientras recorríamos estos territorios, quisimos parar y preguntar. Durante el mes de julio lanzamos una encuesta digital abierta que reunió las voces de más de 200 personas vinculadas al diseño, la creatividad y la comunicación. El objetivo era entender cómo el audiovisual está transformando nuestras vidas, tanto en lo cotidiano como en lo profesional. Las respuestas reflejan una diversidad real de trayectorias, consumos y opiniones. Son datos que no aspiran a representar al total, pero sí a trazar una panorámica honesta del ecosistema actual, con sus contradicciones, sus entusiasmos y sus dudas.

Entre esos cruces de ideas, también encontramos espacio para la reflexión escrita. Ricardo Fernández, director de arte en Movistar+, firma ¿Importan los títulos iniciales de las series en tiempos de «omitir intro»?, un ensayo que reivindica la potencia narrativa de los créditos cuando se diseñan con intención. Miguel Parga, cineasta y profesor en la New York Film Academy, comparte en Diez reglas para seguir haciendo cine, hasta en el apocalipsis una serie de principios aprendidos a lo largo de una carrera entre festivales, rodajes y aulas. Iván Mosquera, experto en audiobranding, nos lleva por El sonido de hoy, la nostalgia de mañana, una reflexión sobre cómo las identidades sonoras construyen memoria. Daniel Vasallo analiza en Cómo TikTok, Netflix y Twitch redibujaron la forma en que contamos, miramos y diseñamos el giro radical que han dado las plataformas al lenguaje audiovisual, y cómo eso afecta también a quienes diseñan y crean. Y Gustavo Aranda, en De la idea al mando: cómo se crea un videojuego profesional, nos muestra desde dentro el proceso completo de desarrollo de un videojuego, desde la primera chispa conceptual hasta la experiencia del jugador.

Todo este contenido, distribuido en más de 100 páginas de la Revista Gràfffica 38, ha sido un reto. Porque no es fácil explicar lo que se mueve, lo que suena, lo que se anima… en una revista en papel. Por eso hemos incluido una galería de proyectos accesible mediante decenas de códigos QR que permiten saltar del papel a la pantalla y explorar los ejemplos en su medio natural. Decenas —cientos a lo largo de toda la revista— de referencias que servirán al lector como inspiración y también como fuente de conocimiento. Porque eso queremos seguir siendo: una ventana a todo lo que está pasando.

Y aún así, nos hemos quedado cortos en esta Gràffica 38. La cantidad de propuestas, cuentas, estudios y piezas que nos hubiera gustado incluir es inabarcable. Cada día surgían nuevas ideas, nuevos formatos, nuevos perfiles. Tuvimos que elegir. Esta publicación es apenas una selección, una muestra parcial, pero también una puerta abierta. Una invitación a seguir explorando. Crear con audiovisual es, también, eso: asumir que el relato nunca se cierra.

Actualizado 28/07/2025