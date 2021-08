El ilustrador y diseñador gráfico ilustró más de veinte libros infantiles y destacó por su versatilidad estilística, sus colores vibrantes y su inclinación por las criaturas extravagantes. Falleció el pasado 11 de julio a los 90 años.

Reynold Ruffins (5 de agosto de 1930 – 11 de julio de 2021) fue un ilustrador, pintor y diseñador gráfico que destacó por fundar Push Pin Studios junto con Milton Glaser, Edward Sorel y Seymour Chwast en 1954. Durante toda su carrera profesional ilustró más de veinte libros infantiles y destacó por un estilo marcado por la utilización de colores vibrantes y una inclinación por las criaturas extravagantes. Además, realizó numerosas exposiciones individuales y participó en exposiciones colectivas en el Museo del Louvre de París y en Milán, Bolonia y Tokio.

Este ilustrador americano estudió en la High School of Music & Art de Nueva York y en Cooper Union. Compatibilizó sus estudios en Cooper Union con la formación de un estudio junto a Seymour Chwast, Milton Glaser y Edward Sorel. Después de su graduación, en 1954, el estudio se convirtió en Push Pin Studios y fue todo un éxito dentro del mundo del diseño.

En 1963, Ruffins abandonó Push Pin Studios y fundó otro estudio de diseño que duró treinta años junto a Simms Taback. Entre sus clientes habituales se encontraban Coca-Cola, Pfizer, IBM, New York Times, Time Life, Fortune, Gourmet Magazine o la Oficina de Correos de Estados Unidos.

Más adelante, en 1969, Ruffins se introdujo en el campo de la ilustración de libros infantiles y, a lo largo de los años 70 y principios de los 80, colaboró frecuentemente con la escritora Jane Sarnoff para la elaboración de ilustraciones.

Koi and the Kola Nuts, con ilustraciones de Ruffins, narrado por Whoopi Goldberg y con música compuesta por el pianista Herbie Hancock

En el año 1991, Ruffins se asoció con Herbie Hancock y Whoopi Goldberg para producir Koi and the Kola Nuts, un vídeo para niños que fue muy elogiado y que formaba parte de la serie We All Have Tales de Rabbit Ears Productions.

Ruffins también dedicó gran parte de su vida a la docencia. Entre las escuelas más importantes en las que ha estado podemos destacar la Queens College de la CUNY, la Escuela de Artes Visuales y la Parsons The New School for Design. También fue profesor adjunto visitante en la Universidad de Siracusa.

Durante toda su carrera profesional Ruffins recibió diferentes galardones que demuestran su gran prestigio profesional dentro del mundo creativo. Algunos de los más destacados fueron el premio Augustus St. Gaudens otorgad por Cooper Union por sus destacados logros profesionales en el ámbito de las artes, la Medalla de plata de la Sociedad de Ilustradores entregada por el Club de Directores de Arte de Nueva York y el Premio de Honor al ilustrador Coretta Scott King en 1997 por el libro Running the Road to ABC.

