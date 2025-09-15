La Federación de Asociaciones de Ilustradores/as Profesionales (FADIP) coordina en Madrid un simposio del European Illustrators Forum (EIF) que pone el foco en la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la profesión. Durante dos jornadas —15 y 16 de septiembre— representantes de siete países se están reuniendo para analizar sus efectos en el trabajo creativo, con el objetivo de elaborar propuestas comunes que se presentarán en el marco del programa TOWARDS MONDIACULT 2025 de la UNESCO en Barcelona.

El encuentro, que tiene lugar en el Museo ABC y en el Centro Cultural Clara del Rey, reúne a veinte representantes de asociaciones y expertos del sector. No se plantea como un foro testimonial, sino como una reunión de trabajo con entregables claros: diagnósticos compartidos y líneas de acción conjuntas para un futuro inmediato.

Una agenda con cinco ejes clave

El simposio se articula en torno a cinco grandes ámbitos que muestran el alcance transversal de la IA generativa en la práctica profesional de la ilustración: sostenibilidad, diversidad, copyright, economía y salud mental. Estos ejes permiten debatir desde el impacto energético del entrenamiento de modelos hasta la cuestión de los sesgos en los datasets, la gestión de derechos de autor, la remuneración justa o el efecto psicológico de la competencia con algoritmos.

La metodología combina intervenciones de país con dinámicas de grupo orientadas a producir conclusiones y diseñar acciones conjuntas de corto plazo. Ocho portavoces del EIF y diez representantes de FADIP —provenientes de comunidades como Cataluña, Valencia, Galicia, Euskadi, Asturias y Madrid— están compartiendo perspectivas y propuestas. También participa la abogada Eva Moraga, especialista en derechos de autor y asesoría legal para creadores.

Instituciones y futuro

La apertura del simposio contó con la presencia de Mª José Gálvez, directora general del Libro, el Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura; Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC; Anna Karina Birkenstock, presidenta del EIF; y Enrique Martínez-Inchausti “Kike Infame”, presidente de FADIP. Todos coinciden en la necesidad de abordar los retos de la inteligencia artificial no como una amenaza aislada, sino como un fenómeno que exige regulación, cooperación internacional y nuevas herramientas de protección para los profesionales.

Las conclusiones de estas dos jornadas se volcarán en una videoconferencia y en una exposición incluidas en el programa TOWARDS MONDIACULT 2025, la iniciativa con la que la UNESCO prepara la próxima Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Ambas se presentarán del 26 al 29 de septiembre en Taller Fosforito (Barcelona), situando la voz de los ilustradores europeos en el debate global sobre cultura y tecnología.

Con este paso, FADIP y el European Illustrators Forum colocan a la ilustración profesional en el centro de una conversación imprescindible: cómo convivir con la IA generativa desde la práctica, los derechos y la dignidad de los creadores.

Actualizado 15/09/2025