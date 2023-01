La Academia de Hollywood ha dado a conocer la lista de nominados a los Oscar 2023 del mundo de la animación, cuya gala tendrá lugar el próximo 13 de marzo.

Estatuilla de los Oscar. Nominados Oscar 2023 de las categorías de animación.

Ya están aquí las películas nominadas a los Oscar 2023. En una presentación emitida online a las 14:30 hora española, los actores Riz Ahmed y Allison Williams han anunciado desde el teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles la lista definitiva de películas que pelearán por la preciada estatuilla en las diferentes categorías el próximo 13 de marzo.

En lo que respecta al mundo de la animación, se han nominado diez piezas audiovisuales (cinco películas y cinco cortos) que competirán en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Cortometraje de Animación respectivamente. Después del éxito de El limpiaparabrisas de Alberto Mielgo el año pasado, en esta ocasión no habrá ninguna representación española. Repasamos a continuación las nominadas.

nominadas a la mejor película de animación

Pinocho, una versión para adultos en stop motion

Trailer de Pinocho

Tras alzarse con el Golden Globe Awards a Mejor Película de Animación, Pinocho de Guillermo del Toro se posiciona como una de las grandes favoritas al Oscar. Dejando a un lado el argumento de la película, conocido por todos, esta nueva versión de Pinocchio es toda una obra de arte de la animación stop motion. El culpable de ello es en buena parte Mark Gustafson, un especialista en esta técnica que ha animado anteriormente cortos como Mr. Resistor (1994), Bride of Resister (1997) o Joe Blow (2004).

Red, un nuevo estilo de animación

Trailer de Turning red

Turning red de Pixar es otra de nominadas al Oscar. La película se centra en las experiencias de Meilin Lee, una joven adolescente que vive en Toronto en la década del 2000; todo en su vida es perfecto hasta que un día se despierta siendo un panda rojo gigante en el que se convierte cada vez que siente emociones fuertes. Toda la historia es una atrevida metáfora sobre la adolescencia que pretende abordar los misterios de esta etapa.

El gato con botas: el último deseo, la enésima secuela no pasa desapercibida

Trailer de El gato con botas: el último deseo

La enésima secuela de uno de los personajes más carismáticos de Shrek es otra de las nominadas. Protagonizado por el inconfundible Antonio Banderas y producida por DreamWorks Animation, El Gato con Botas: El último deseo está teniendo un aparente éxito en las taquillas españolas y pocas dudas caben de que estará en la pomada en la lucha por el Oscar.

Marcel the Shell with Shoes On, película y documental en un estilo novedoso

Trailer de Marcel the Shell with Shoes On

En un estilo novedoso que fusiona la película con el documental, Marcel the Shell with Shoes On es otra propuesta en stop motion que ha sorprendido al gran público. Dirigida por Dean Fleischer, está basada en una serie de cortos que tienen el mismo nombre y que también fueron escritos por el mismo Fleischer.

El mounstruo marino, animación y aventuras nunca fallan

Trailer de The Sea Beast

Y Netflix logra su segunda nominación en este galardón con El Monstruo marino, una película de animación de aventuras en la que una niña intrépida y un famoso cazador de monstruos unen sus fuerzas para encontrar a una poderosa bestia.

nominados al mejor cortometraje de animación

El niño, el topo, el zorro y el caballo, la propuesta de Apple TV

Trailer de El niño, el topo, el zorro y el caballo

Apple TV también tendrá su representación en los Oscar 2023 con El niño, el topo, el zorro y el caballo. Se trata de una historia inspirada en el libro superventas de Charlie Macksey en el que cuatro curiosos amigos exploran el significado de la bondad, el valor y la esperanza.

The Flying Sailor, animación canadiense

Trailer de The Flying Sailor

Este corto canadiense también ha resultado nominado entre los cinco para lograr el Oscar. Dos barcos se chocan en un puerto, una explosión destroza una ciudad y un marinero sale despedido hacia el cielo. Mientras le zumban los oídos, se le remueven las tripas y se le acelera la sangre, el marinero continúa su ascenso por encima del caos hacia lo desconocido.

Ice Merchants, un interesante relato

Trailer de Ice Merchants

La animación portuguesa vuelve a lo más alto del cine mundial con su corto Ice Merchants. En esta historia, todos los días, un padre y su hijo saltan en paracaídas desde su vertiginosa casa fría, adosada a un acantilado, para ir al pueblo de tierra, muy lejos, donde venden el hielo que producen a diario.

My Year of Dicks, la nominada más gamberra

Trailer de My year of dicks

My Year of Dicks es un cortometraje animado estadounidense dirigido por Sara Gunnarsdóttir y escrito por Pamela Ribon. De hecho, la película está basada en las memorias cómicas de Pamela Ribon.

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It, un stop motion diferente

Trailer de An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

La última nominada es una obra en stop motion que tiene el difícil objetivo de ofrecer al espectador como se rueda una película con esta técnica de animación. Una propuesta que fusiona cortometraje con documental y que destaca por su originalidad.

→ Puedes consultar todos los nominados aquí.