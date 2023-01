Pinocho se ha impuesto en los Golden Globe Awards a Inu-Oh, Red, El Gato con Botas: El último deseo y Marcel the Shell with Shoes On.

Pinocho recibe el Golden Globe.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebró ayer la 8.0ª edición de los Golden Globe Awards, los galardones que premian lo mejor del año en la industria del cine y la televisión. En una polémica gala protagonizada principalmente por los guiños contra el racismo y a favor de la inclusividad y en la que el gran vencedor volvió a ser Steven Spielberg con Los Fabelman, la película Pinocho de Guillermo del Toro se hizo con el Golden Globe a Mejor Película de Animación.

Esta victoria de Pinocho convierte a Netflix en el primer servicio en streaming en recibir este galardón, un hecho que confirma que las películas lanzadas en plataformas también pueden aspirar a lo máximo en los grandes premios. Esta es una tendencia que comenzó con Roma en los Oscar 2019 y que fue impulsada por la pandemia, pero que no siempre ha sido bien vista por un sector de Hollywood. Pinocho también es el primer filme premiado en esta categoría con un director latino, una prueba más del buen momento por el que pasa el cine iberoamericano.

Guillermo del Toro recibe el Golden Globe por Pinocho. (Reuters)

Con este galardón del Toro zanja todo tipo de dudas sobre el éxito de la película, que no se ha librado de las críticas por llevar al tradicional e infantil muñeco de madera a un público adulto. De hecho, el director mexicano aprovechó la ocasión para reivindicar el cine animado, afirmando con rotundidad que no es solo un género para niños: «Es un gran año para el cine y para la animación. Animación es cine. La animación no es un género para niños, es un medio. Esta no es una película para niños, pero los niños pueden verla con ustedes».

Congratulations to @pinocchiomovie for taking home the Golden Globe award for Best Picture – Animated! A testament to the amazing creativity and imagination displayed in this film! 🙌



The #GoldenGlobes are LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/fzflOcnjQP — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

una obra de arte en stop motion

Dejando a un lado el argumento de la película, conocido por todos, esta nueva versión de Pinocchio es toda una obra de arte de la animación stop motion. El culpable de ello es en buena parte Mark Gustafson, un especialista en esta técnica que ha animado anteriormente cortos como Mr. Resistor (1994), Bride of Resister (1997) o Joe Blow (2004).

Sobre el proceso de creación, Guillermo del Toro explicaba que hay una gran diferencia artística entre la animación stop motion y formato digital: «En los comienzos del stop motion se veía el parpadeo de la piel y la tela, incluso el polvo atmosférico de los decorados, además de pequeñas imperfecciones». Para el director mexicano está imperfección era hermosa, y esto era una de las cosas que quería transmitir en la película.

«Quería que esta película impactara con la expresividad y la naturaleza del material de una animación hecha a mano», aseguraba el director mexicano. El resultado ha sido un hermoso ejercicio artesanal de tallado, pintura y escultura fusionado con la sofisticación del movimiento al que llegaron tras investigar los equipos y las marionetas.

La película es un hermoso ejercicio artesanal de tallado, pintura y escultura en movimiento.

Otro punto interesante del proceso de animación es que utilizaron diferentes tamaños de marionetas para diferentes escenas. Por ejemplo, para grabar las tomas de Pinocho hablado con el famoso Pepito Grillo necesitaron un ejemplar muy grande del muñeco de madera, pero para otras escenas tienen ejemplares de tamaños más pequeños.

los otros nominados

En lo que se refiere a la categoría de películas de animación, esta edición de los Golden Globe ha destacado por no contar con una clara favorita y cinco propuestas de calidad. Las otras cuatro nominadas eran Inu-Oh, Red, El Gato con Botas: El último deseo y Marcel the Shell with Shoes On.

Inu-Oh era la única película japonesa entre las nominadas. Dirigida por Masaaki Yuasa, este film refleja la legendaria amistad entre Inu-Oh, un artista de Saragaku Noh que tuvo mucho éxito en Japón durante el siglo XIV, y un artista de Biwa con el que entabló una profunda amistad.

El primer largometraje de Pixar dirigido exclusivamente por mujeres era otra de las candidatas para hacerse con el Golden Globe. Pero más allá del mensaje, Red ha sido una apuesta de Pixar por un nuevo estilo de animación conocido como el isolated motion o movimiento aislado.

La enésima secuela de uno de los personajes más carismáticos de Shrek tampoco ha podido alzarse con el galardón. Protagonizado por el inconfundible Antonio Banderas y producida por DreamWorks Animation, El Gato con Botas: El último deseo está teniendo un aparente éxito en las taquillas españolas y pocas dudas caben de que estará en la pomada en la lucha por el Oscar.

En un estilo novedoso que fusiona la película con el documental, Marcel the Shell with Shoes On es otra propuesta en stop motion que ha sorprendido al gran público. Dirigida por Dean Fleischer, está basada en una serie de cortos que tienen el mismo nombre y que también fueron escritos por el mismo Fleischer.

→ Puedes consultar todos los ganadores aquí.