El Gran Premio Nacional de Creatividad 2023 ha sido para She de J&B, un spot producido por El Ruso de Rocky y que rinde un homenaje a todos los jóvenes trans que sueñan con poder manifestar abiertamente su identidad sexual.

Fotograma de She, el gran ganador de los premios c de c 2023

En una ceremonia conducida por David Broncano y que ha tenido lugar en el Kursaal de San Sebastián con casi dos mil asistentes, el Club de Creativos (C de C) ha entregado los Premios Nacionales de la Creatividad 2023. Como suele ser habitual en cada edición, la entrega de estos galardones ha servido como colofón del Día C 2023, el encuentro anual de la industria de la comunicación organizada por el C de C.

Entre todos los galardones, el más destacado es el Gran Premio Nacional de Creatividad, que este año ha recaído en She, de la agencia El Ruso de Rocky para J&B. En este spot se pretende rendir un homenaje a todos los jóvenes trans que sueñan con manifestar sin tapujos y de forma abierta su identidad sexual en cualquier entorno o situación. Todo un alegato en defensa de la tolerancia que la marca de whisky utilizó como campaña navideña en 2022, narrando la historia de un abuelo que decide maquillarse para la cena de Navidad como muestra de apoyo hacia su nieta trans.

La pieza fue seleccionada por un jurado integrado por 35 profesionales y presidido por Oriol Villar, fundador y director creativo de OV_. El propio Villar ha explicado que «She es pura emoción. Valiente y conectada al momento. Y sobre todo, para mí lo más importante, abre camino de futuro en la relación entre la marca y su público».

El jurado ha concedido además un total de 22 oros (10 en el apartado de Craft, 6 en Ideas, 3 en Estrategia, 2 en Innovación y 1 en Contenido); 30 platas (17 en Craft, 6 en Ideas, 3 en Estrategia, 2 de Contenido y otros 2 en Innovación) y 29 bronces (9 en Craft, 9 en Ideas, 5 en Estrategia, 3 en Innovación y otros 3 en Contenido). Todos estos metales pasarán a formar parte del XXIV Anuario de la Creatividad, integrado por un total de 154 proyectos que corresponden con 348 piezas, que el C de C presentará en otoño.

Respecto al palmarés de este año, Oriol Villar asegura que cree que representa muy bien la esencia de estos tiempos complicados en los que vivimos: «Muestra el espíritu y el rol valiente que las marcas quieren tener en vida a las personas. Me gusta mucho esa valentía de las marcas de estar presentes en la realidad». Como aspecto negativo, Villar cuenta que «le sabe especialmente mal ver la poca representación que han obtenido sectores como la automoción y las telecomunicaciones, dos mercados donde la comunicación es tan fundamental».

oros y agencias más premiadas

En Craft, el apartado que más oros ha acaparado este año, han sido premiados con este metal: Blank canvas, de &Rosàs para Cupra, en la categoría de Animación/Motion design; She, de El Ruso de Rocky y Agosto para J&B, en Casting y dirección de actores; Tiempos aún más confusos, de Blur y David Mad para Burger King, y She, de El Ruso de Rocky y Agosto para J&B, en Dirección/Realización; la campaña Melting icon, de Lola MullenLowe para Magnum, y Rainbow, de Andtonic para Netflix, en Dirección de arte; Queremos vivas, queremos libres, de Ogilvy para el Ministerio de Igualdad, en Redacción; Orgullo de pueblo, de El Ruso de Rocky para J&B, en Interacción en eventos y patrocinios, y Breaded cars, de PS21 para KFC, en Interacción en retail y activaciones y Los 36, de Ogilvy para la DGT, en Interacción generada a partir de data.

Spot Los 36 para la DGT

En Ideas, los oros han sido concedidos a She y Orgullo de pueblo, de El Ruso de Rocky para J&B; Breaded cars, de PS21 para KFC; Tiempos aún más confusos, de David Mad para Burger King; Entonces ¿quién?, de Ogilvy para el Ministerio de Igualdad, y So, humanos, so, de Mono Madrid/Arena Media para Correos.

En Estrategia los oros han sido para Hay ganas, de El Ruso de Rocky para J&B; Breaded cars, de PS21 para KFC, y Tiempos aún más confusos, de David Mad para Burger King. En Innovación, para Los 36, de Ogilvy para la DGT, y Breaded cars, de PS21 para KFC, y en Contenido, para Volver, de El Ruso de Rocky para J&B.

Spot Breaded Cars de KFC

La agencia que este año ha recibido más metales ha sido Ogilvy, con 12, seguida por El Ruso de Rocky, con 11 (incluido el Gran Premio), PS21, con 7, Lola MullenLowe, con 6, y David Mad, con 5. Por su parte, El Ruso de Rocky ha sido la agencia que más oros se ha llevado (7) y, a continuación, Ogilvy y PS21, que han sido reconocidas con 4 cada una.

otros premios

Además, en la ceremonia, que un año más fue conducida por el cómico y presentador David Broncano, también se hizo entrega del C de C de Honor 2023, que en esta edición ha sido otorgado a título póstumo a Miguel Ángel Furones, el que fuera director creativo mundial de Leo Burnett Worldwide, presidente de Publicis Iberia y, desde el 1 de enero de 2018 hasta su fallecimiento en abril de 2021, presidente de honor del mismo Grupo. Asimismo, se entregó el Premio Juan Mariano Mancebo al Joven Talento, que fue concedido a Alberto de Santos y a Pita Sagra.

En el apartado de Jóvenes Creativos, que este año tuvieron que hacer una pieza para Pikolín, el oro fue para Lessons to be free, de Lucas Arredondo y Lucero Soria, de la escuela Brother Madrid; la plata para Historia de un colchón, de Andrea Gil y Marta Gruber, de Miami Ad School Madrid, y el bronce para Sleep like a woman, de Victoria de León y Anxea García, de The Atomic Garden.

