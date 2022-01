Con motivo de la apertura de las inscripciones a sus premios de Creatividad, desde el c de c han lanzado una campaña compuesta de «cinco pildoritas muy divertidas».

Existe un libro, de Juan Sevilla para el Club de Creativos.

Así describen desde el Club de Creativos la campaña dirigida por Juan Sevilla para promocionar la apertura de inscripciones para los premios de Creatividad que entregan desde hace 18 años.

«Hay un libro de creativos donde están todos los buenos, y si no estás en el libro es porque no eres bueno, pero si estás es porque sí…», en este discurso se basa la campaña publicitaria que ha encargado el Club de Creativos para invitar a los creativos a presentar sus trabajos, que posteriormente quedarán inmortalizados en el Anuario c de c.

la importancia del anuario

El Club de Creativos siempre ha insistido en que sus premios de Creatividad no son sencillamente una entrega de trofeos, que resultaría un acto efímero, sino que tienen voluntad de reflexionar y dejar constancia del estado de la creatividad en España en el año corriente.

Las conclusiones se publican en forma de libro, un documento gráfico de indudable valor para las generaciones venideras. C de C

Para el Club de Creativos «el Anuario c de c es la memoria histórica de la publicidad. Una memoria que en el caso de España comprende desde 1999 hasta la actualidad. En este tiempo, se ha convertido en una publicación de reconocido prestigio y en un instrumento muy útil de apoyo a la creatividad y de promoción de la propia publicidad española».

Por cierto, si te interesa optar a un premio, la convocatoria está abierta. Pueden inscribirse todas las piezas de comunicación creadas y/o difundidas en España entre el 1 de enero del año 2021 y el cierre de inscripciones, el próximo 7 de febrero.

Autobiografía, de Juan Sevilla para el Club de Creativos.

Yaya Angelita, de Juan Sevilla para el Club de Creativos.

Raúl García Angulo, de Juan Sevilla para el Club de Creativos

Mis libros top, de Juan Sevilla para el Club de Creativos.

«Estar en un libro, mola»