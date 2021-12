El trabajo «#wombstories» de Abbott Mead Vickers BBDO para Bodyform/Libresse Essity ha ganado el Grand Prix de los ADCE Awards 2021, que convoca anualmente el Art Directors Club of Europe (ADCE).

“Unboxing” de FCB&FiRe Spain para Netflix & Playstation

El jurado, formado por 53 destacados creativos de 19 países europeos, se reunió de forma telemática entre el 19 y el 24 de noviembre para debatir el mejor trabajo creativo europeo. Durante la Ceremonia de Ganadores, que ha tenido lugar esta noche, se han revelado los trabajos premiados.

#wombstories

«#wombstories» es una carta de amor al viaje emocional de cómo es la vida con útero. Cuenta las historias ocultas y desconocidas, a veces una comedia, a veces una tragedia. La película ha sido elogiada por los críticos de cine por «relatar la experiencia femenina mejor de lo que Hollywood lo ha hecho en más de un siglo». Lanzado online, el vídeo se ha abierto camino en todo el mundo. Extendiéndose a 132 países y generando más de 100 millones de visitas.

los premiados españoles

La campaña “Con mucho acento” para Cruzcampo, Ogilvy Spain, ha resultado ganadora del gran premio especial que desde el año pasado otorga el ADCE: el Genius Loci Award, que quiere premiar aquellos trabajos que reflejan el espíritu del lugar y así hacer homenaje a la diversidad cultural europea, uno de los valores principales del ADCE.

En cuanto a los Oros, la campaña “Unboxing” de FCB&FiRe Spain para Netflix & Playstation ha ganado 3 oros en las categorías Film & Audio – Any Other, Live Stunts Brand Activation and Branded Content. Cheil Spain ha obtenido un Oro en Digital Service Experience con su campaña «Tallk» para Samsung.

Las Platas han sido para: «Triangle Man» de &Rosàs para Pepsico ha obtenido dos platas en Film & Audio; «Con mucho acento» de Ogilvy Spain también ha ganado dos platas en Film & Audio e Integrated & Innovation.

Por su parte, el trabajo de Cheil Spain «Tallk» para Samsung, ha obtenido dos platas en Integrated & Innovation; y el resto de platas han sido para «Money» de Sioux&Cyranos para Bankinter en Film & Audio; plata para «The most epic seafaring legend ever told» de Leo Burnett Madrid para Old Spice en Interactive & Mobile; plata para «Oentologie» de JJBertran Studio para Gavin McBurney en Design; y otro plata para «El Masvell« de Studio Ingrid Picanyol para El Masvell en Design.

Los Bronces se han otorgado a «The most epic seafaring legend ever told» de Leo Burnett Madrid para Old Spice en Print & Outdoor; bronce para «Web Granissat» de Granissat Estudi Creatiu en Interactive & Mobile.

Además, se han reconocido 7 bronces en la categoría Design: «Pamplona Commonwealth of Municipalities» de Errea Comunicación para Pamplona’s Commonwealth of Municipalities; «Magnum XXL towel collection» de LOLA-MullenLowe para Unilever; «Caras, caretas i carotas» de La Casa de Carlota & friends para Teatre Auditori Sant Cugat; «Hemendik» de Extratype / Extra Estudio para Hemendik / Mito; «Visions By» de Oficina de disseny para Elisava Research; «Mòlt. Obrador de pa» de Democràcia estudio para Mòlt. Obrador de pa; «Marset Outdoor» de Folch para Marset; «The Real Organic Pistacho» de Pensando en blanco para The Real Organic Pistacho.

adce european star – johannes newrkla award

«The Uncensored Library» de DDB Germany para Reporters Without Borders ha sido ganadora del ADCE European Star Johannes Newrkla Award. Incluso en países donde casi todos los medios están bloqueados, Minecraft sigue siendo de fácil acceso. Reporteros sin Fronteras (RSF) utilizó esta laguna jurídica para construir la Biblioteca sin censura y llegar a los jóvenes que sufren censura dentro del juego.

ADCE Awards 2021

La biblioteca alcanzó +25 M. jugadores, apareció en +860 artículos de noticias (2.9 B. alcance) y las donaciones para RSF aumentaron en + 62%.

El premio fue creado en 2019 y premia ideas que reflejan valores europeos como la diversidad y la inclusión, la libertad, la justicia y la promoción de la paz. El año pasado, el premio se renombró como European Star Johannes Newrkla Award, para otorgar tributo al miembro fundador del ADCE y gran promotor de la creatividad Europea que falleció en 2020 debido a la covid-19.

adce genius loci award

El premio ADCE Genius Loci celebra los valores de las distintas culturas Europeas. Premia la excelencia creativa para transmitir el espíritu del lugar, que es patrimonio cultural europeo. El premio de este año ha sido para «Con mucho acento» de Ogilvy Spain para Cruzcampo.

ADCE Awards 2021

Como ya contamos en Gràffica, Cruzcampo desafió al equipo a trabajar en un nuevo posicionamiento que modernizaría la marca con una declaración más actual y relevante, “una campaña icónica”. Y así, se les ocurrió «Con mucho acento», un acento entendido como un concepto que trasciende la lingüística, una herramienta universal y empoderadora.

nuevo premio adce green star

El nuevo Premio ADCE Green Star se ha creado como reconocimiento a un trabajo que promueva la economía circular, la sostenibilidad o la protección del medio ambiente. El primer premio Green Star ha sido otorgado a «Eurythenes Plasticus» de BBDO Germany para WWF.

ADCE Awards 2021

Para activar y resaltar la gravedad del problema del plástico oceánico, BBDO Germany nombró una nueva especie de aguas profundas después del plástico que se encuentra dentro de su cuerpo: Eurythenes Plasticus. Tras toda la atención de los medios, una campaña multiplataforma alentó a las personas a firmar una petición pidiendo un acuerdo global legalmente vinculante de la ONU para poner fin a la contaminación plástica marina.

