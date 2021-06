En este número 22 de la revista Gràffica hemos querido reflexionar no ya sobre la formación creativa, sino sobre dos términos mucho más ricos: enseñar y aprender. La reflexión no solo viene de los miembros de la Redacción sino de expertos y profesionales con perfiles muy variados. Por eso empezamos nuestra revista con una excepcionalmente amplia sección de opinión. Pues para aprender hay que escuchar las ideas de los otros.

opinión y reflexión

Como la de Óscar Guayabero, quien pone el ojo sobre los cambios que han sucedido en nuestra sociedad y los que estamos esperando que se precipiten. En su artículo de opinión pone sobre el tapete la obsolescencia de los planes y modelos educativos para un sistema y un mercado que parecían infinitos pero que se nos han revelado como finitos. Una educación para la transición —dice— tiene que basarse en la empatía y la conciencia medioambiental.

Desde nuestro altavoz no podíamos dejar de recomendar en este número La utilidad de lo inútil, el ensayo del profesor de la Universidad de Catania Nuccio Ordine. Como adelanto os ofrecemos un extracto en el que el autor reivindica el carácter fundamental de las inversiones (el conocimiento) que generan retornos no inmediatos y, sobre todo, no monetizables. Para Ordine el saber constituye un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo: todo puede comprarse, pero no el conocimiento.

En su artículo, Yago Bolívar nos recuerda que la especie humana es social y que requiere comunicación y contacto, que el grupo nos proporciona soporte emocional, y que la proliferación de la formación online nos está robando el papel de la escuela como lugar de crecimiento y de socialización. Bolívar termina diciendo que es necesario reintegrar el rol del grupo en la formación online.

En el número Enseñar y aprender, las dos caras de la formación creativa, también hemos invitado a una filósofa a que nos explique qué implicaciones tiene el pensamiento crítico en el proceso creativo, y cómo enseñarlo o aprenderlo. Para M.ª Ángeles Quesada es una habilidad que debería incluirse en los planes de estudios. En su artículo nos da algunas pautas para ir incorporándolo en nuestra práctica diaria.

El catedrático de Educación Albert Sangrà nos habla de los diez retos de la educación y yo destacaría «educar personas para la incertidumbre». Sangrà nos explica que las generaciones actuales están viviendo cambios constantemente y a gran velocidad por lo que es más importante enseñar cómo resolver situaciones nuevas e inciertas, que acumular conocimiento.

métodos

Hemos querido dar voz a distintas escuelas de diseño con visiones de la enseñanza y metodologías muy diferentes. Sabíamos que las disciplinas creativas tenían una idiosincrasia particular, pero con sus discursos se comprueba que hay tantos modelos de enseñanza como tipos de docentes y alumnos.

La galería de este número de Gràffica está dedicada a la formación no creativa, aunque sea la creatividad del director de cine Alan Jacobsen y del de Outlier, Aaron Rasmussen, la que ha convertido sus cursos en un ejemplo de dirección de arte, diseño y producción.

Abrimos nuestro segundo bloque de entrevistas con Nuria Liébana, ganadora de un premio Acento G, quien tras graduarse está estudiando un máster y haciendo prácticas en una agencia de publicidad. Junto a la visión del estudiante que ella nos da, aparecen las de los profesionales en activo: desde Pepe Gimeno, el último premio nacional de diseño, hasta Jony Ive, pasando por Folch o Martina Flor, profesional y docente.

grandes figuras

Porque un gran tema merece grandes nombres, en este número hemos contado con la visión de la educación del último premio nacional de diseño Pepe Gimeno que pone el acento en que hay que educar en la reflexión y el concepto. Al igual que Sir Jony Ive, de quien recogemos el discurso que ha ofrecido a los graduados de la California College of Arts y donde nos ayuda a comprender la importancia de la curiosidad en la profesión de diseñador.

En nuestra sección de Insights ponemos la lupa sobre esas otras cosas que se deben aprender para enfrentarse al mundo laboral en el entorno creativo: cómo gestionar la frustración y el fracaso; y la importancia de no dejar de formarse o informarse en un sector que está en continua evolución.

Enseñar y aprender, las dos caras de la formación creativa, un número imperdible en un momento en el que la forma en que se enseña y se aprende, y las cosas que deben enseñarse y aprenderse están en plena revisión.

La portada de esta revista ha sido realizada por el creativo publicitario Manuel Moranta, quien se considera un poeta visual altamente intuitivo que explora formas y funciones, dando lugar a sus dibujofrases. La viñeta final de la revista está firmada por el inconfundible ilustrador Javirroyo.

¿cómo comprar la revista?

Puedes comprarla en nuestra tienda y en tiendas especializadas. Suscribiéndote a Gràffica, sales ganando. La suscripción a la revista en papel tiene un precio de 12,50€/trimestre. Ahora puedes ser suscriptor/a de Gràffica Premium Plus y acceder también a los contenidos exclusivos y extras de revista en digital, además de recibir la revista en papel (14,99€/trimestre). Conoce todos los planes de suscripción ya aquí.

¡Pasen y lean!

Revista Gràffica 22

Revista Gràffica 22