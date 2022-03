Una aplicación móvil para navegar a través de uno de los episodios más fascinantes de las últimas décadas del diseño gráfico y la tipografía.

Emigre comenzó siendo una innovadora, casi visionaria, revista sobre comunicación visual, diseño y tipografía que vio la luz por primera vez en 1984, el mismo año en que salió al mercado el primer ordenador personal de Apple, el Macintosh 128K.

La revista (hoy en día es necesario añadir «en papel») finalizó su andadura en 2005 y en la actualidad la colección de todos los números publicados forma parte de los fondos de instituciones como el MoMA de Nueva York, el Design Museum de Londres o el Museo del Diseño de Zurich, lo que da una idea de su influencia y repercusión.

Emigre fueron pioneros a la hora de incorporar la incipiente tecnología digital a sus procesos de diseño tipográfico, de ahí que en absoluto sea gratuito el paralelismo entre el nacimiento de la publicación y el del primer Mac.

la revolución digital del diseño tipográfico

La creación de Emigre Graphics por parte de Zuzana Licko y Rudy VanderLans y la edición de la legendaria revista acabó dando lugar a Emigre Fonts, fundición tipográfica desde la que comercializar los tipos de letras con los que experimentaban en su publicación y con la que estuvieron en la primera línea de la revolución digital del diseño tipográfico.

Emigre ejemplifica el salto de gigante que supuso el advenimiento de la tecnología digital para el diseño en general y el diseño tipográfico en particular. Un cambio que ellos supieron aprovechar como pocos, arrastrando tras de sí a una industria reticente, en la que el terremoto digital produjo no pocos ataques de nervios.

No se puede ser pionero para siempre y la revista (en papel) acabó cediendo en 2005 al empuje de los blogs y revistas digitales. Lo digital, afortunadamente, no solo no ha acabado con las publicaciones en papel, sino que les ha otorgado un aura especial de objeto venerable, además de erigirse en fértil campo de experimentación gráfica.

Ahora Emigre da el salto al mundo de las aplicaciones, de nuevo de la mano de Apple, pero ya no son los chicos malos del diseño, ahora representan el mainstream. Ya no hay aroma revolucionario, pero es que las revoluciones no duran para siempre.

emigre fonts app

Ahora, en el inicio de la primavera de 2022, Emigre saca al mercado su propia aplicación móvil, Emigre Fonts App, a través de la App Store de Apple, solo disponible para iOs, por lo tanto, descargable solo para iPhone y Ipad.

A través de Emigre Fonts App podremos acceder a todos los ejemplares digitalizados en alta calidad de la revista desde el primer número de 1984 y, por supuesto, acceder a todo su catálogo tipográfico y a todo el contenido que han generado en las últimas cuatro décadas de diseño.

Suele decirse que la historia no se repite, pero rima. De nuevo Emigre y Apple, 37 años después.