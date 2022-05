Arilla Type Studio comenzó su andadura hace un año, pero hoy presenta su web con ocho familias tipográficas.

At Slam

Pedro Arilla comenzó a diseñar tipografías en 2012 con Valentina, una didona clásica que sigue algunos de los cánones propuestos por Bodoni en el siglo XVIII, pero incorporándole muchos de los rasgos característicos de los punzones castellanos de la época.

Esa primera tipografía, bautizada en honor a su abuela, constaba de 457 glifos, entre los que destacan los 125 caracteres latinos alternativos en caja baja o las 46 ligaduras, y Arilla la ofrecía gratuitamente.

Después de pasar por la Universidad de Reading, por Fontsmith (luego Monotype), después de haber creado su propio workshop Glíglifo junto con Damià Rotger, parece que la evolución natural era este nuevo proyecto junto con Cristina Villellas.

arillatype studio

Arillatype.Studio® se autodefine como «un estudio de diseño apasionado por la tipografía que explora la intersección de la creatividad, la artesanía y la tecnología. Diseñamos tipografías minoristas contemporáneas y carismáticas fuentes personalizadas».

En la nueva página web que se presenta hoy se pueden disfrutar, probar y comprar las 8 familias tipográficas que Pedro Arilla ha desarrollado en los últimos meses. Las tipografías pueden adquirirse con dos tipos de licencias All-inclusive y Only-designers.

La licencia todo incluido incluye desktop, web, app, usuarios ilimitados… Además, antes de comprar, puedes descargar todas las fuentes de prueba gratuitamente en formato .otf y un juego de caracteres limitado. Por solo 9€ la oferta Only-designers® incluye familias completas, juego de caracteres completo y todos los formatos (¡incluidas fuentes variables!) para usar en presentaciones a cliente, propuestas y proyectos personales.

Le preguntamos a Pedro Arilla si la licencia Only-designers® es algo que le habría gustado tener disponible cuando trabajaba como diseñador gráfico. «Por supuesto —nos dice—. Es fácil: ¿eres diseñador/a y te gustan nuestras tipos? No queremos tu dinero, queremos que uses nuestras tipos y que nos ayudes a hacérselas llegar a tus clientes. Por eso hemos creado una licencia no comercial exclusiva para diseñadores, estudios, agencias…».

Queremos diseñar tipos estimulantes y sugerentes para nuestro catálogo, pero también nos encanta ayudar a estudios y agencias creando tipografías creativas y carismáticas para las marcas. Pedro Arilla, Arillatype Studio

fuentes propias y corporativas

La web muestra 8 familias tipográficas y 6 tipografías corporativas. Le preguntamos a Pedro qué peso tienen las fuentes propias y las custom dentro de la fundición. «De momento estamos centrados en cubrir ambas partes. Queremos diseñar tipos estimulantes y sugerentes para nuestro catálogo, pero también nos encanta ayudar a estudios y agencias creando tipografías creativas y carismáticas para las marcas».

At Gambit

Después de haber trabajado en fundiciones de todos los tamaños, le preguntamos qué importancia cree que tienen hoy en día las fuentes custom vs las fuentes propias para la viabilidad económica de una fundición independiente.

«Depende mucho del modelo. Hay quien vuelca todos sus esfuerzos en una parte, y quien lo hace en la otra. Hay ejemplos de éxito en las dos vertientes. Lo cierto es que cada vez hay más fundiciones haciendo cosas increíbles, así que diría que ambos modelos son igual de competitivos».

De momento, el abanico de opciones que contiene la nueva web de Pedro Arilla es extenso y variado.

at slam

At Slam es una tipografía inspirada en el baloncesto y ya tiene tres familias XCnd, XXCnd y XXXCnd. Cada familia contiene 30 estilos con 10 pesos en redonda, más 10 estilos slanted y 10 backslant. Las fuentes incluyen un conjunto de alternativas old-school y una función OpenType para números y cifras circulares. También está disponible en fuente variable con dos ejes: peso (100 a 900) e inclinación (-10 a 10°).







at gambit

At Gambit es una sofisticada paradoja. Se siente nítida y confiada sin dejar de ser elegante y delicada gracias a su estructura de alto contraste y suaves serifas en cuña. También viene acompañada de At Gambit Stencil.





at haüss aero

At Haüss Aero es donde el movimiento Streamline Moderne se cruza con las tipografías grotescas. Presentada en 10 pesos (de Air a Super) y sus correspondientes itálicas.









at haüss std

At Haüss Std es una celebración contemporánea de las tipografías neogrotescas de mediados del siglo XX. Nacida para el máximo rendimiento en comunicación digital. También disponible At Haüss Mono.