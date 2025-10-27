Ni la Comisi\u00f3n Europea. Ni el Ministerio de Vivienda. Ni READ. Ni BEDA. Nadie ha respondido. Ninguno ha tenido el valor de hacerlo. Les preguntamos por un concurso que pide trabajo gratuito, y la respuesta fue el vac\u00edo. Y en ese vac\u00edo, el dise\u00f1o se revela tal y como est\u00e1 hoy: sin defensa, sin instituciones y sin voz. Hace una semana enviamos correos a todas las instituciones implicadas en el concurso del New European Bauhaus Trophy 2026, la convocatoria impulsada por la Comisi\u00f3n Europea y difundida por el Ministerio espa\u00f1ol de Vivienda y Agenda Urbana que invita a estudiantes de dise\u00f1o, arte y arquitectura a crear el trofeo oficial de los Premios NEB sin recibir remuneraci\u00f3n. El premio, literalmente, es \u201cvisibilidad\u201d y un viaje a Bruselas. Ni derechos, ni contrato, ni compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. Solo la satisfacci\u00f3n simb\u00f3lica de que tu trabajo sea utilizado \u2014gratuitamente\u2014 por la Uni\u00f3n Europea. Preguntamos al Ministerio, a la Comisi\u00f3n, a la READ y a BEDA. Les pedimos una valoraci\u00f3n oficial, una reflexi\u00f3n, una m\u00ednima respuesta. Algo que nos indicara que, al menos, hay alguien escuchando. La respuesta fue el silencio absoluto. Ni una confirmaci\u00f3n de lectura, ni un \u201clo consultaremos\u201d, ni siquiera un rechazo formal. Nada. Ese silencio, m\u00e1s que una ausencia, es una declaraci\u00f3n de principios. Habla de una desatenci\u00f3n estructural hacia el dise\u00f1o y de una profunda desconexi\u00f3n entre las instituciones y quienes deber\u00edan representar. No responder tambi\u00e9n es una forma de responder. Y lo que este silencio transmite es que el dise\u00f1o no importa. Que los derechos de autor, el trabajo intelectual o la remuneraci\u00f3n justa son cuestiones secundarias, inc\u00f3modas, prescindibles. Cuando ni los organismos nacionales ni los europeos sienten la obligaci\u00f3n de posicionarse ante una convocatoria que deval\u00faa la profesi\u00f3n, lo que est\u00e1n diciendo \u2014sin decirlo\u2014 es que la precariedad ya forma parte del sistema. El New European Bauhaus naci\u00f3 con grandes palabras: sostenibilidad, belleza, inclusi\u00f3n. Hoy se utiliza para justificar un modelo que hace exactamente lo contrario. Porque no hay sostenibilidad cuando se pide trabajo gratuito, ni belleza cuando se vulneran derechos, ni inclusi\u00f3n cuando se excluye la dignidad profesional. Lo peor no es la contradicci\u00f3n del discurso europeo, sino la indiferencia de quienes deber\u00edan reaccionar. Nadie parece escandalizarse ya. Nadie asume su papel de defensa del dise\u00f1o como un oficio que necesita estructura, leyes y protecci\u00f3n. READ, que agrupa a las asociaciones de dise\u00f1o en Espa\u00f1a, no ha dicho una palabra. BEDA, que representa a las asociaciones europeas, tampoco. El Ministerio, responsable de coordinar la iniciativa en Espa\u00f1a, guarda silencio. Y la Comisi\u00f3n, promotora del concurso, contin\u00faa adelante como si nada. El problema no es que no respondan a un medio. El problema es que su silencio retrata una forma de entender el dise\u00f1o: decorativo, instrumental, inofensivo. Un dise\u00f1o sin capacidad de reclamar sus derechos porque las instituciones que deber\u00edan defenderlo han elegido no hacerlo. Este episodio no es una an\u00e9cdota. Es el s\u00edntoma de algo m\u00e1s profundo: un sector sin interlocutores reales, sin estructuras que ejerzan presi\u00f3n, sin una voz colectiva capaz de poner l\u00edmites. La precariedad del dise\u00f1o no solo proviene de los clientes que no pagan o de los concursos injustos, sino tambi\u00e9n de las organizaciones que prefieren mantenerse c\u00f3modas, quietas, en lugar de enfrentarse al poder que las financia. Y ese es el verdadero fracaso institucional: cuando el miedo a incomodar pesa m\u00e1s que el compromiso con quienes se dice representar. En este contexto, el silencio se convierte en una forma de violencia. Porque donde deber\u00eda haber palabra, hay omisi\u00f3n; donde deber\u00eda haber acci\u00f3n, hay c\u00e1lculo; donde deber\u00eda haber \u00e9tica, hay complacencia. Y as\u00ed, el dise\u00f1o queda solo, expuesto, invisible. Sin quien lo defienda, sin quien lo articule pol\u00edticamente. Mientras tanto, Europa contin\u00faa hablando de \u201ccrear un futuro m\u00e1s bello\u201d, pero se apoya en un presente injusto para construirlo. El ruido del silencio es ensordecedor. Y lo m\u00e1s preocupante es que ya casi nadie parece escucharlo.Yo estoy cansado de ser el \u00fanico que se\u00f1ala. Al final, ellos est\u00e1n ganando.