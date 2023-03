El corto de Apple TV inspirado en el libro de superventas de Charlie Macksey se ha hecho con el Oscar 2023 al Mejor Corto de Animación.

Fotograma del corto El niño, el topo, el zorro y el caballo

Un año después de que Alberto Mielgo acaparara todas las portadas con El limpiaparabrisas, este año el Oscar 2023 al Mejor Corto de Animación es para El niño, el topo, el zorro y el caballo, una entrañable historia producida por Apple TV e inspirada en el famoso libro de Charlie Macksey. Los otros nominados para este galardón eran The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks y An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It.

una fábula hecha animación

Apple TV nos ha sorprendido llevando a la animación una de las fábulas más icónicas de la cultura popular. Con una duración de 34 minutos, el relato une a cuatro peculiares amigos con un poderoso vínculo que les lleva a emprender un viaje en busca de la casa del niño mientras exploran el significado de la bondad, el valor y la esperanza.

En un relato en el que casi ni las palabras son necesarias, cada protagonista tiene una característica diferente que, puestas en común, conforman la personalidad del niño siendo una metáfora perfecta de la aceptación de uno mismo. El topo personifica su curiosidad e inocencia, el zorro sus miedos y el caballo la vergüenza de mostrarse tal como es al mundo. El protagonista se encuentra con cada uno de estos animales y los acoge de forma incondicional.

Tanto Pinocho de Guillermo del Toro, Oscar a mejor película animada, como El niño, el topo, el zorro y el caballo son dos adaptaciones de clásicos de la literatura popular. Esto evidencia que la audiencia sigue conectando con las historias de siempre, que han encontrado en la animación otra oportunidad de llegar al gran público.

