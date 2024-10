El ganador del Óscar por The Artist narra en The Most Precious of Cargo es una tierna historia de compasión y esperanza en el marco del Holocausto.

El actor y director de cine francés Michel Hazanavicius presentará el 26 de octubre en la 69ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) su primera incursión en la animación, The Most Precious of Cargoes. El realizador, que alcanzó reconocimiento internacional en 2011 al ganar cinco premios Óscar, incluidos el de mejor película, con The artist, participa en la Sección Oficial fuera de concurso con un largometraje de animación que contrapone la compasión humana frente al horror de los campos de concentración.

La película, basada en una novela de Jean-Claude Grumbert, parte del encuentro en la nieve de un bebé, arrojado desde un tren, por una pareja de leñadores. «La más preciada de las cargas» transformará sus vidas, incluso la del hombre que la arrojó del tren, revelando lo mejor y lo peor del corazón humano.

La música de Alexandre Desplat (Oscar por The Artist) y la voz de Jean-Louis Trintignant envuelven esta historia de compasión frente a las adversidades dirigida a mayores de 16 años y que distribuye en España Bteams.

Michel Hazanavicius

Michel Hazanavicius (París, 1967), lleva desde 1988 trabajando en cine, televisión y radio. Debutó como director en 1999 con la película Mes Amis y alcanzó popularidad en Francia con las comedias OSS 117: El Cairo, nido de espías (2006) y OSS 117: perdido en Río (2009). 2011 fue el año de su consolidación con la película muda The Artist, protagonizada por su esposa, Bérénice Bejo. En 2017 creó su propia productora, Les Compagnons du Cinéma, con la que ha estrenado sus últimos trabajos, que han participado en el Festival de Cannes: Mal genio, basada en un capítulo sentimental y profesional de la biografía del director de cine de la nouvelle vague Jean-Luc Godard, y la comedia cinéfila de zombies Corten! The Most Precious of Cargoes es su último trabajo, y el primero de animación. Desde 2019 preside, además, el Consejo de Gobierno de La Fémis, la escuela nacional de cine de Francia.