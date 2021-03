¿Hastiados de tanto desafío tonto? El Desafío Basura Cero (No Waste Challenge) está dirigido a creativos y diseñadores; y su utilidad es innegable.

La plataforma What design can do ha lanzado el No Waste Challenge, un concurso de ideas lanzado en asociación con la Fundación Ikea. Este concurso de diseño internacional afronta una de las mayores amenazas de nuestro tiempo: el desperdicio. Desde ya hasta el 20 de abril, se invita a creativos de todo el mundo a presentar soluciones basadas en el diseño para reducir el desperdicio y repensar el modo en que compramos, vendemos y utilizamos los recursos del planeta.

desafío basura cero

El Desafío Basura Cero (No Waste Challenge) tiene el objetivo de abordar el impacto devastador de los desperdicios y el consumismo en el cambio climático. Para ello, invita a creativos de todo el mundo a proponer soluciones inspiradoras y originales para reducir los residuos y repensar la forma en que extraemos, producimos y consumimos los recursos de nuestro planeta.

Foto de Claudio Schwarz Purzlbaum

El desafío, promovido por el diseñador holandés Richard van der Laken en colaboración con la Fundación Ikea, tiene un briefing muy claro: «Buscamos soluciones apasionantes y basadas en el diseño que aborden las causas subyacentes y las consecuencias de los desechos a diferentes escalas. Esto significa que nuestra búsqueda se centrará en el impacto y la innovación más que en las cosas bonitas fabricadas con residuos plásticos. Con esto en mente, todas las propuestas deben responder a al menos uno de los tres resúmenes globales: reducir el consumo, mejorar la producción y mejorar la gestión».

reducir el consumo

¿Cómo podemos promover un consumo más consciente y fomentar el uso de menos recursos naturales? Según la organización, Comprar más, y por lo tanto producir más, promueve la explotación de los recursos naturales y aumenta la cantidad de residuos en el mundo. Recuperar los valores de «suficiencia» y «austeridad» sería realmente beneficioso para nuestro planeta.

mejorar la producción

¿De qué manera podemos fabricar productos y materiales que se usen por más tiempo o ayuden a regenerar los sistemas naturales? Por lo general, no se considera al planeta como parte interesada clave durante los procesos de diseño, producción y distribución. Y ya no podemos seguir considerando a la naturaleza como una reserva inerte de donde podemos extraer recursos indefinidamente.

mejorar la gestión

¿Cómo podemos aprovechar los desechos o eliminarlos de manera más responsable? Sin la infraestructura correcta y el conocimiento técnico adecuado, los actuales sistemas de gestión de residuos defectuosos pueden perpetuar e incluso incentivar las conductas de derroche. Una mejora en la gestión de residuos sería deseable.

Para el diseñador y co-fundador de What design can do Richard van der Laken: «Los diseñadores estamos en una situación privilegiada para cambiar cómo se hacen las cosas y de qué materiales. La crisis de la covid-19 nos ha proporcionado un oportunidad sin precedentes para hacerlo, y para abrir las puertas a nuevas ideas radicales, nuevos productos, sistemas y servicios. Ahora más que nunca, la comunidad del diseño debe hacerse cargo y dar un paso al frente».

el premio

Un jurado internacional de expertos líderes en diseño, acción climática e impacto social estará a cargo de elegir a los ganadores del Desafío Basura Cero (No Waste Challenge). Además de la suma de 10.000€ para financiación de los proyectos, la pieza clave del premio es un programa de desarrollo global creado para brindar asistencia a los equipos ganadores en el fortalecimiento y la expansión de las iniciativas ganadoras.

publicidad

Cada ganador tendrá la posibilidad de presentar su proyecto ante un público mundial en uno de los festivales anuales de WDCD. Además de conseguir acceso a nuestra amplia red de agentes de cambio, los equipos ganadores también recibirán una valiosa cobertura periodística, y exposición en los medios a través de los canales de WDCD y de nuestros socios.