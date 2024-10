Un diseñador gráfico con daltonismo explicando cómo percibe el mundo una persona con esta afección. Una diseñadora trans reivindicando el derecho a un espacio seguro en aplicaciones para citas. O una diseñadora belgo-peruana que a través de un juego de mesa nos hace reflexionar sobre el colonialismo español en latinoamérica… El perfil de los 27 proyectos presentados en Brut! coincidían en la profundidad filosófica, la reivindicación y la solución de problemas que mejoran la vida de las personas.

Por momentos daba la sensación que estabas en unas conferencias TED, y no en un evento con presentaciones de proyectos finales de carrera o máster. Brut! nos ha dejado con esa sensación de que las nuevas generaciones no sólo exigen un cambio, sino que forman parte activa de él. No se van a quedar sentados esperando que las mismas personas que provocaron el problema, aporten una solución.

Los tres mejores proyectos de Brut! 2024

El jurado formado por Gerard Mallandrich, Núria Vila, Font & Pont, Hacking the World, Buas y Hamill Industries, tuvieron la difícil tarea de seleccionar los tres mejores proyectos de esta edición de Brut! Que dado el nivel de los proyectos presentados, muchos de ellos a la altura de cualquier profesional del sector, supuso un reto al que el tribunal se enfrentó con respeto y admiración por las propuestas presentadas.

Pablo Navarlaz (Elisava)

Proyecto Frecuencias Divergentes

El proyecto “Frecuencias Divergentes” ha sido seleccionado por su innovador enfoque para abordar la deficiencia visual en la lectura, redefiniendo el concepto de legibilidad más allá de las normas tradicionales. El proyecto se enfoca en la creación de Ivy Flex, una tipografía paramétrica que se adapta a diversas condiciones visuales, permitiendo así que cada usuario pueda ajustar la tipografía a sus necesidades específicas.

Frecuencias Divergentes reconoce que la legibilidad no debe basarse en parámetros fijos, ya que cada lector y contexto son diferentes. Por eso, Ivy Flex incorpora 5 variables ajustables: peso, ancho, contraste, fórmula-m y altura-x, lo que permite adaptaciones personalizadas para cada usuario. Este enfoque inclusivo potencia las capacidades de cada persona, facilitando la lectura y ofreciendo una experiencia visual más accesible.

Además, este proyecto no solo tiene el potencial de mejorar el rendimiento en la lectura, sino que también podría contribuir a realizar estudios más precisos en el campo de la deficiencia visual, controlando las variables de una manera más efectiva que los métodos actuales. El equilibrio entre funcionalidad y estética que ofrece Ivy Flex, así como su versatilidad para aplicarse tanto en formatos impresos como digitales, hace que “Frecuencias Divergentes” sea un proyecto merecedor de estar presente en la próxima edición de Blanc! N16.

Lia Ferreiro (IED)

Proyecto Daka Archive

El proyecto “Daka Archive” ha sido seleccionado por su innovador enfoque en la preservación y celebración de la cultura Taína (indígenas del Caribe) a través de una experiencia digital inmersiva. Este proyecto destaca por utilizar animaciones 3D, narrativas y técnicas de archivo para recopilar y presentar la historia y la cultura Taína, con el objetivo de dar visibilidad a las narrativas marginadas y desafiar las versiones históricas que han contribuido a la invisibilización del patrimonio indígena en el Caribe.

Una de las razones principales por las que ha sido seleccionado es su compromiso con la recuperación y documentación de los matices de la cultura Taína que han sido ignorados o perdidos a causa del impacto del colonialismo. Al inspirarse en la Cueva de las Maravillas de la República Dominicana, “Daka Archive” ofrece un espacio virtual que refleja un lugar de refugio y expresión artística para el pueblo Taíno, honrando su legado y arte.

Además, la incorporación de elementos de futurismo indígena, teoría de la descolonización, memoria colectiva y palacios de la memoria otorgan a este proyecto una dimensión única que no solo rescata el pasado, sino que también reimagina y proyecta la cultura Taína hacia el futuro. Esta fusión de tecnología, arte y narrativas históricas hace de “Daka Archive” un ejemplo sobresaliente de cómo se pueden utilizar herramientas contemporáneas para preservar, revitalizar y honrar las identidades culturales de los pueblos indígenas, razón por la cual ha sido merecedor de ocupar un puesto en el programa de Blanc! N16.

Flavià Boleda Franco (EINA)

Proyecto BOLO 01

El proyecto “BOLO 01” ha sido seleccionado por el jurado por su enfoque innovador en la promoción y visibilización de la sardana, al crear un espacio que la conecta con otros medios y lenguajes artísticos y culturales. Este proyecto combina elementos improvisados como el jazz, la fotografía, la música electrónica, la gastronomía y la danza para generar cruces culturales y artísticos, ofreciendo una experiencia única y contemporánea.

La iniciativa ha detectado y conectado patrones entre estas disciplinas, logrando un vínculo innovador y creativo que permite que la sardana interactúe y evolucione en contacto con otros ámbitos. Los cruces y conexiones se realizaron en vivo, con un enfoque performativo que convierte la idea de un simple almuerzo en una reunión para hacer música y disfrutar.

El proyecto ha sido desarrollado bajo una dirección artística que facilita la comprensión de esta experiencia como un encuentro lúdico y musical, lo que lo hace merecedor de formar parte de Blanc! N16 por su capacidad para reinventar y dar nueva vida a la tradición de la sardana, conectándola con expresiones artísticas contemporáneas y creando un diálogo cultural enriquecedor.

Sobre Brut! 2024

Brut!, es la oportunidad de destacar en un mercado cada vez más saturado y competitivo, donde el talento es el único valor diferenciador. En la edición de 2024 se seleccionaron los tres mejores proyectos de estudiantes, de 27 que se presentaron. Con una campaña muy divertida y cercana diseñada por Guachos (Buas + Achos), el evento congregó a más 680 estudiantes de diseño de todo Catalunya.

Actualizado 01/10/2024