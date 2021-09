El Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital se celebra en la capital hispalense del 21 al 23 de octubre y reunirá a treinta artistas, creativos y estudios llegados de toda Europa. Los abonos están disponibles en www.offfsevilla.com y tienen un descuento especial para los suscriptores de Gràffica.

Por ser suscriptor de Gràffica, tienes un descuento especial del 20% sobre los abonos Early Bird (hasta el 15 de septiembre) y del 30% para abonos regular y los talleres. Para conseguir tu código descuento escribe a tienda@gráffica.com indicando en el asunto: Suscriptor Gràffica – Offf Sevilla.

1. vulva, una tipografía comprometida

Tipografía Vulva. Marie Boulanger

‘Vulva’ es un tributo a todas las mujeres invisibles. Una tipografía creada por la Marie Boulanger tras varios años de investigación personal con la que plantea una discusión del género a través del diseño. El diseño en general y la tipografía en particular puede ser una obra de arte comprometida con la vida y es capaz de revelar aspectos cotidianos invisibles. De todo ello hablará Boulanger en Offf Sevilla.

2. «jo em donaria a qui em volgués»

Campaña Festival Poesía i+. Soon in Tokyo

En 2017 se celebraba el centenario del poeta Palau i Fabre y tenía lugar el Festival Poesía i +, que reivindicaba el poder de la palabra y de la poesía, a la par que una visión transgresora de la sociedad. Estos fueron los pilares sobre los que la agencia Soon in Tokyo sustentó la campaña con la que promocionaría el evento, escogiendo el verso más íntimo y emblemático de Palau: “Jo em donaria a qui em volgués” (“Me entregaría a quien me quisiera”).

Esta campaña muestra la idiosincrasia de Soon in Tokyo. La agencia promueve una revolución en el mundo de la comunicación que comienza con la relación entre las marcas y sus colaboradores con la certeza de que así será la única manera de que ocurra algo extraordinario. Su filosofía, denominada ‘Amantes’, la compartirán con el público de Offf en dos momentos: a través de una charla y de un taller de estrategia, dirección creativa y dirección de arte que tendrá lugar el 21 de octubre.

3. suscitar un debate contemporáneo

RE. Campaña para canal Arte. Kesselskramer

La campaña RE que Kesselskramer creó para Canal Arte buscaba desafiar al público de la cadena a reconsiderar su visión del mundo a través de imágenes ambiguas sobre temas globales que afectan a la vida cotidiana de todos. Su rompedor concepto de la comunicación tiene implícito un valor añadido multicultural fruto de un equipo integrado por expertos procedentes de distintas nacionalidades.

4. naturaleza digital

Origin Natura. Imagaen del vídeo promocional. Found Studio

Dar a conocer las novedades de una empresa especializada en luminarias puede convertirse en una obra de arte. Así lo plantearon Found Studio en la campaña de lanzamiento de Origin Natura, el último producto de la compañía británica Orluna. Para ello, basándose en la naturaleza y su luz natural, crearon un hogar inspiracional a medio camino entre la imagen real y la digital, donde la naturaleza parecía cobrar vida gracias a un importante trabajo de iluminación, uso de las lentes, grabación y edición digital. Un ejemplo más de la experimentación en narrativa visual que el estudio, afincado en Londres, plantea en sus proyectos y que compartirá con el público Offf en forma de charla y taller.

5. ilustración contemporánea comprometida

Retratos de Joe Biden y Donald Trump para The Washington Post. Mercedes deBellard.

Los retratos de Mercedes deBellard han recorrido todo el mundo: desde ilustrar a Joe Biden y Donald Trump para el especial de elecciones americanas 2020 elaborado por The Washington Post hasta retratar a figuras de mujeres de distintas edades para anunciar la castiza festividad de San Isidro de Madrid en 2018. Sus ilustraciones materializan imágenes oníricas, son reivindicativas y muestran un mundo más rico en matices, texturas y colores. Además de compartir charla con otros compañeros, dirigirá un taller especializado en ilustración.

6. el alma del diseño

Imagen de Offf Sevilla 2021.

Conectar las piezas con el alma y convertir los objetos que vemos en puentes hacia lo imperceptible. Es la filosofía del estudio Las ánimas, dirigido por Trini Salamanca y Pablo Párraga desde Sevilla, cuyas obras transitan entre los mundos del arte y el diseño. Sus piezas, únicas, con un alto componente metafísico han trascendido a las fronteras físicas y son reconocidas y reconocibles a nivel internacional. Este año en Offf Sevilla tienen una misión especial: ha dado vida al logotipo de Offf, físico y surrealista, tangible e ilimitado al mismo tiempo. Con estos conceptos juega Javier Vila, director de arte, para a su vez crear la imagen de este año. Un proyecto con el que cuenta también con la fotografía de Miguel Jiménez y el diseño de Juan Arcos. Esta imagen es una primicia del proyecto.

7. reinterpretando a la estatuilla de los óscar

Reinterpretación de la estatuilla de los premios Óscar. Petra Eriksson.

The New Yorker, Pinterest o The Guardian son algunas de las publicaciones para las que ha ilustrado Petra Eriksson. Sus dibujos realistas mezclan formas planas, geométricas y gráficas coloridas con motivos más suaves y orgánicos. Fue una de las siete artistas escogidas para reinterpretar la icónica estatuilla de los Óscars en la pasada edición de los premios.

8. diseño para democratizar la excelencia

Hinchables. Marisa Gallén.

«El buen diseño surge de la entrega, la inteligencia y el compromiso» y debe «democratizar la excelencia». Son las máximas que definen el enfoque de Marisa Gallén en torno a su trabajo como diseñadora, al que ha dedicado su vida profesional y por el que ha recibido el Premio Nacional de Diseño en 2019. Es una de las dos mujeres que ostenta el galardón. Su experiencia y su visión como creadora la compartirá con Ana Moliz, Ana Jarén e Isabel Cabello en el encuentro Ladies, Wine and Design.

9. una comunicación poliédrica

Revista Odiseo. Folch Studio

En Folch Studio cuentan historias a través del diseño. Tienen una visión poliédrica de la comunicación y acompañan a las marcas en todo el proceso creativo. Pero además, tienen un especial interés en la recuperación de publicaciones en papel que den un lugar protagonista al diseño. Y por ello, el estudio lanzó las publicaciones Odiseo,”una experiencia visual y una seducción intelectual” y Eldorado, que ha ido construyendo un entorno y ecosistema digitales donde se narran vivencias a través del lenguaje audiovisual.

10. imágenes hipnóticas sobre la sociedad

Fotogramas del corto ‘You are the Canvas’, créditos para Offf Quebec. Jean Paul Frenay

El cortometraje ‘You Are The Canvas’ fue el protagonista de Offf Quebec en su edición 2015. El director creativo y productor audiovisual Héctor Ayuso lo define como “una aventura introspectiva sarcástica que muestra distintos comportamientos sociales en diferentes escenarios”. El autor fue Jean-Paul Frenay, para quien cada nuevo proyecto es un desafío para reinventarse a sí mismo.

Offf Sevilla ofrece a los suscriptores de Gràffica descuentos especiales sobre sus abonos, un 20% en el caso de las Entradas Early Bird para aquellos que la adquieran antes del 15 de septiembre y un 30% sobre las Entradas Regular (a partir del 16 de septiembre). Además podrán disfrutar de los talleres que ofrece el festival con una bonificación del 30%. Suscríbete aquí para poder conseguir estos descuentos.

y además…

Estas diez imágenes son una pequeña pincelada de lo que pasará en Offf Sevilla, una cita ineludible en el panorama creativo internacional y que invita a los seguidores de Gràffica a participar de forma activa y con descuentos especiales (un 20% en las entradas early bird -hasta el 15 de septiembre- y un 30% en las entradas regular y en los talleres).

La nómina de artistas, creativos, agencias y estudios internacionales se completa con los británicos B-Reel, que conectan marcas y audiencias a través de la narración, la cultura y la tecnología; Studio Yukiko, que apuestan por una imaginación ilimitada y la creatividad sin límites en sus propuestas; Leon Studio, estudio especializado en CG y animación que firma, entre otros, los títulos de crédito de la serie The Crown o Field.system, con un enfoque cross media con el que cuentan historias y crean experiencias inmersivas únicas para instituciones de la talla del Barbican en Londres o La Gaite Lyrique de París.

Ampliar los límites del diseño gráfico, digital, interactivo y multimedia centra la labor que desde hace más de 25 años viene desarrollando Héctor Ayuso, presente en Offf Sevilla, donde habrá lugar para conocer el trabajo de la alemana Sarah Illenberger, que tiene la habilidad de convertir lo corriente en extraordinario para marcas como Hermès, COS o Nike.

Campaña para Hermes ‘The Odyssey – a Greek puzzle’. Sarah Illenberger.

encuentros inspiradores

From Spain with Design es la iniciativa que, de la mano de la READ, persigue impulsar la creatividad y el diseño como ejes de desarrollo económico y social. Dar a conocer el diseño español, cómo son sus profesionales y cuáles son sus señas de identidad en el extranjero es su principal objetivo. Celebrarán un encuentro en Offf Sevilla donde presentarán la próxima convocatoria para formar parte de su catálogo.

El diseño y la creación andaluza también estará presente en esta edición. Los creativos andaluces Estoy A.u.Gusto (alter ego de Jorge Augusto Pérez), Carlos Jiménez y Vanesa Aguilera participarán en la AAD Meetup que cada año organiza la Asociación Andaluza de Diseñadores, mientras que los ilustradores Daniel Diosdado y Mercedes deBellard y el diseñador gráfico Alejandro Korea, creador del proyecto ‘Habla tu andaluz’ se reunirán en Cháchara, un encuentro comisariado por la revista Macho Dominante, que cuenta con el patrocinio de cdmon.

una apuesta por la #culturasegura

La edición en la que de nuevo el público Offf volverá a reunirse en persona inaugurará un nuevo espacio: Fibes II. Un espacio vanguardista que va a garantizar la organización de un evento que cumple con todas las medidas de seguridad e higiene vigentes para que sus asistentes puedan disfrutar de todos los contenidos de un programa que crece en cada cita en calidad y en cantidad. Ponencias, charlas, debates, encuentros, entrevistas, performances y más sorpresas para el año de los reencuentros.

→ Offf Sevilla