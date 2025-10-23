Cuaderno Blablabla, el ciclo de charlas creado por Sergio Membrillas, abre hoy la reserva de abonos para su edición 2026. Solo hay 60 membresías disponibles, y más de la mitad ya están comprometidas. Para conseguir una, los interesados deben escribir por DM a @cuaderno_blablabla o enviar un correo desde cuadernoblablabla.org.

El ciclo mantiene su formato habitual —una charla cada tres meses, en la librería Bangarang de València— y reúne a cuatro perfiles que reflejan la diversidad y la energía creativa del proyecto:



Sabina Urraca, escritora y periodista; Suffo Moncloa, fotógrafo y retratista; Realmente Bravo, estudio gráfico de Madrid; y Jop van Bennekom, diseñador, editor y cofundador de Fantastic Man, The Gentlewoman y Butt Magazine.

Conversar sin solemnidad

Desde su inicio, Cuaderno Blablabla ha querido huir de la rigidez de los congresos de diseño. Cada sesión es un encuentro informal —una charla, no una conferencia— en el que ilustradores, músicos, fotógrafos o diseñadores comparten su proceso, sus dudas y su manera de ver el mundo. Hay cerveza, cercanía y un público fiel que valora la mezcla entre cultura visual y conversación real.

En palabras de su fundador, el objetivo sigue siendo “hacer más divertido el mundo de las charlas y dar voz a creativos de distintas disciplinas sin filtros ni poses”.

Carla Pérez Vas cierra el año 2025

La presentación de las nuevas membresías coincide con el último encuentro del año: la sesión de Carla Pérez Vas, artista multidisciplinar, guitarrista y cantante de la banda post-punk MOURN. Su charla —el próximo 22 de noviembre— servirá de cierre y preludio a una temporada 2026 que promete ampliar fronteras entre disciplinas y públicos. Todavía queda alguna entrada disponible.

Cuaderno Blablabla se consolida así como una de las citas más estimulantes para la comunidad creativa valenciana: íntima, honesta y cada vez más imprescindible.

Actualizado 23/10/2025