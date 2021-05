Parecería que para promocionar cualquier producto hay que enseñarlo y alabar sus bondades. Pero, ¿qué pasa si la agencia encargada de crear la promoción plantea «poner a bailar» a ese producto sin apenas mostrarlo?

Promocionar un producto de venta masiva, requiere seguir al pie de la letra siempre ciertos requisitos innegociables del cliente. Si encima es un vehículo eléctrico, se presupone que el cliente querrá destacar al detalle cada componente a riesgo de aburrir al consumidor. Pero, ¿qué pasa si la agencia encargada de crear la animación promocional plantea «poner a bailar» a ese producto sin apenas mostrar el producto final?

En el caso del spot promocional para la Gogoro Viva Mix, la empresa fabricante acepta el reto del estudio de animación MixCode y se consigue un proyecto de animación 3D donde se conjuga la creatividad, la muestra del producto y la destreza técnica, para convencer al consumidor de las bondades y la estética del scooter eléctrico taiwanés, Gogoro Viva Mix.

Para esta tarea tan compleja como la de poner a bailar «literalmente» a un producto de venta, como es este scooter eléctrico, el estudio de animación taiwanés, MixCode fundado en 2013, plateó despiezar esta bonita moto y crear así una coreografía donde los diferentes materiales y acabados de la moto, además de sus piezas, se ponen a bailar al unísono de un tema disco-funk pegadizo.







La idea era vender el concepto de que este modelo de moto, es personalizable al 100% por el cliente. Puedes elegir el color de las diferentes piezas además del acabado de sus materiales. Además querían destacar que a este vehículo eléctrico se le puede intercambiar las baterías en puntos de recambio situados por toda la ciudad de Taipei, Taiwán.

Lo interesante de este proyecto es la parte estética pero sobre todo, la técnica de animación 3D utilizada.

Como suele ocurrir en la mayoría de spots 3D, gracias a los programas de animación 3D se puede explorar y explotar al máximo la parte de los materiales aplicados a objetos. Es decir, aplicar diferentes texturas a formas geométricas más o menos complejas, es un máximo denominador común. Con ello se consigue una visual muy interesante.













realidad vs. ficción

Es hacer que lo material se convierta en diseño gráfico. La utilización de por ejemplo, texturas de cristal, plástico, hierro, etc, está al servicio del diseño gráfico. Si le sumamos que la composición en 3D de objetos y escenas nos dan una gran espacialidad, tenemos como resultado una potente parte visual muy diferente a otras técnicas de diseño e ilustración.







Además de la parte estética mencionada anteriormente, como no puede ser de otra manera, la física de los objetos animados en este tipo de programas, es fundamental. Sin este tipo de programas, la animación de esta física sería tarea ardua. Por ello con un uso experimentado de los programas CGI, se consiguen movimientos muy reales por ejemplo para telas, pelos, objetos hinchables o incluso líquidos.

personas y ordenadores

El proyecto Gogoro Viva Mix, aparte de tener esta componente estética importante, tiene también una técnica diferenciadora. Mediante cámaras y trackeados (seguimiento del movimiento) de una bailarina realizando una coreografía, pasando por un software de animación, se consigue aplicar movimiento humano a los elementos modelados y diseñados en el programa Cinema 4D. Este programa es uno de los más usados en animación de este tipo.

La mejor manera de comprender esta técnica es viendo este making of del proyecto. En este video se ve perfectamente cómo se aplica el movimiento real de una actriz, a las composiciones de objetos 3D hechas en el programa Cinema 4D. El humano al servicio del software, una vez más.

mixcode

Mixcode es un estudio centrado en la animación 3D y 2D, pero sobre todo están especializados en conseguir sacar el máximo partido a cada técnica de animación. Además de, como dicen ellos en su apartado de contacto: «Contact us if you get interested in something extraordinary».

Desde luego, no hay duda de que todos sus proyectos son realmente extraordinarios.

