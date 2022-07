U-tad es el primer Centro Universitario especializado 100% en la formación en todas las grandes áreas asociadas a la cadena de valor de la economía digital. Hablamos con una profesora y una antigua alumna sobre los perfiles digitales que demanda la industria creativa actual.

Ingeniería del Software, Diseño Digital, Ilustración, Animación, Diseño de Productos Interactivos y Videojuegos, Matemáticas, Física, Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, Big Data, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos o Ciberseguridad son algunos de los campos de formación que se ofrecen en U-tad, un Centro Universitario que destaca por ser el primero en especialización en economía digital.

Se trata de una institución única en España orientada a formar a los líderes de la industria digital del presente y del futuro. Un Centro de primer nivel internacional, basado en la excelencia, la innovación y la tecnología que fomenta el desarrollo del talento y prepara a sus alumnos para las profesiones del mundo digital.

La excelencia académica es uno de los pilares básicos de su oferta formativa. Destacan por ofrecer al alumno un ecosistema formativo que cuida los fundamentos teóricos y que cree en la necesidad de los proyectos prácticos. Esto está acompañado de un prestigioso profesorado capaz de evolucionar al ritmo de una industria sumamente cambiante como es la digital.

Para comprender cómo es la metodología y la forma de trabajar de este Centro Universitario hemos tenido la oportunidad de hablar con Vanessa Ruiz Martín, Coordinadora Académica del Grado en Diseño Digital, y con Alba Morales, antigua alumna de U-tad y diseñadora visual e ilustradora en Fjord Accenture (Dubai). Con ellas hemos podido repasar los perfiles que demanda la industria creativa en la actualidad, así como las propuestas de U-tad para ajustarse a esta demanda.

vanessa ruiz martín

Vanessa Ruiz Martín es Coordinadora Académica del Grado en Diseño Digital. Licenciada en Arquitectura y Doctorada en Educación, es máster de formación del profesorado en la especialidad de dibujo. Es una de las encargadas de trazar la oferta académica de esta escuela y su contacto con el mundo profesional le ha convertido en experta en detectar qué perfiles demanda la industria creativa actual.

perfiles digitales

Lo único bueno que ha traído la Covid es la concienciación de instituciones públicas, tanto a nivel empresarial como a nivel de usuario, de la necesidad de digitalizarnos y de competir en un mundo como es internet. Esto ha generado mucha necesidad de perfiles de diseño digital y hay muchos estudios que lo demuestran.

Uno de ellos es uno que la consultora McKinsey publicó en 2018 en el que después de analizar a varias empresas durante cinco años se llegó a la conclusión de que las empresas que daban más importancia al diseño aumentaban su rentabilidad en un 32%. Esto es algo que, poco a poco, ha ido calando en las empresas y ahora hay muchas que tienen diseñadores digitales en puestos de responsabilidad porque han visto la importancia que tiene el diseño dentro de su empresa a la hora de aumentar sus beneficios.

Por ejemplo, BBVA aumentó sus ingresos un 30% con el cambio de su aplicación y ahora cuenta con 200 diseñadores en plantilla. Esto es llamativo porque no es una agencia de publicidad o algo similar, sino que es una empresa del sector bancario. En U-tad tenemos una empleabilidad en el grado de diseño digital de un 92%, esto implica que las necesidades que hay tanto en la industria del entretenimiento como en la industria comercial exigen mucho este perfil.

demanda actual

Lo que es el perfil de diseñador gráfico tradicional ha quedado un poco obsoleto. Ahora, el diseño gráfico es la base de cualquier grado, pero esa formación la complementamos con lo que se demanda en la actualidad. ¿Y qué es lo que se demanda?

En lo que se refiere a la parte de marca el perfil que más se busca es el de director de arte, que es aquel diseñador que se tiene que enfrentar a diseñar la identidad visual de una marca o de un producto. Hoy en día existen multitud de canales, medios y formatos para diseñar, y el director de arte tiene la misión de velar por la coherencia de esa identidad en la infinitud de formatos.

También nos demandan mucho el perfil de motion graphics, del diseñador gráfico en movimiento, por parte de agencias de publicidad y televisión. Esto lo abarcamos con bastante profundidad en el grado tanto en 2D como en 3D y, además, se incluye una asignatura que se llama «Entornos interactivos para televisión» y que se trabaja a tiempo real con un software específico.

Es decir, no son solamente diseños gráficos en movimiento en modo vídeo, sino que trabajamos en tiempo real para televisión. No hay ningún centro universitario oficial que imparta este tipo de programas tan específicos y esto provoca que tengamos mucha demanda en esa área.

Por supuesto, otros perfiles muy demandados son todos aquellos relacionados con diseño de páginas web, interfaz, diseño de experiencia de usuario… Todos estos son puntos clave y diferenciales.

Otro de los perfiles que nos demandan mucho porque, además, somos de los pocos grados de diseño digital que lo contempla bien, es la parte de arte digital y arte interactivo. En la actualidad estamos viendo que todo el arte interactivo que antes era puro arte en sí mismo está siendo cada vez más demandado por las empresas desde un punto de vista comercial. Estamos hablando de videomapping o espacios inmersivos, que también requieren esos conocimientos de programación que impartimos en U-tad.

De esta forma, en U-tad tenemos áreas de conocimiento en toda la parte de dirección de arte (ilustración, packaging, branding, diseño editorial…), la parte de diseño gráfico en movimiento, en la de arte interactivo e inmersivo y en la parte más relacionada con diseño de aplicación y diseño de experiencia de usuario.

Un aspecto muy importante de cara a la preparación para el mundo laboral es el manejo de las últimas tecnologías y herramientas que se usan en el mercado. U-tad cuenta con más de 200 Cintiqs, equipos de RV y RA, equipamiento de motion graphics y más de 300 licencias de software de última generación con la que los alumnos aprender a trabajar en entornos similares al del mundo empresarial.

establecer unas bases sólidas

Establecer unas bases sólidas es fundamental. Aunque somos la universidad de la tecnología, nos gusta trabajar los fundamentos de modo analógico. Nuestros alumnos comienzan dibujando en caballetes con los carboncillos de toda la vida para aprender a observar la realidad. Si no sabemos analizar la realidad no podemos representarla.

Más adelante tenemos tiempo de utilizar Photoshop u otros softwares que, evidentemente, a nivel de arte final dan mil vueltas al resto. Nuestra cabeza tiene que estar bien amueblada y debemos tener claras cuestiones básicas como los volúmenes, la perspectiva… Siempre nos gusta empezar por lo analógico para luego pasar a lo digital. Esos fundamentos, tanto artísticos como de diseño, es importante que estén muy consolidados para luego ir abarcando todas estas áreas de conocimiento de las que vamos hablando.

De esto deriva que en los primeros años de grado nuestro perfil del claustro de profesores sea un perfil más académico en esa parte de fundamentos artísticos. Y a medida que se va avanzando y el alumno se va formando el perfil de docente es un perfil profesional. Es decir, ellos se dedican profesionalmente a su empresa y sacan sus horas para impartir clase de aquello de lo que se están peleando en el día a día.

metodología

Respecto a esto hablaría de tres cosas. Una es la metodología de la universidad, otra es el perfil del profesorado y otra son las prácticas de empresas y todas las asociaciones que la universidad tenga desde el punto de vista empresarial.

Respecto a la metodología. Nosotros tenemos una metodología muy práctica. Nos gusta que aprendan trabajando y realizando proyectos. No sirve de nada saber el arte románico a la perfección si luego te plantean un trabajo de diseñar una campaña publicitaria ambientada en una época y no sabes aplicar los conocimientos. Tenemos asignaturas de proyectos que nos ha costado mucho que el Ministerio de Educación nos avalara de forma reglada en el plan de estudios y ya se han dado cuenta de que mientras no dejes la parte académica de lado es una muy buena metodología.

Tenemos asignaturas de proyectos en todas las áreas en las que los alumnos no tienen conceptos teóricos, sino que lo que hacen es aplicar todo lo que han ido aprendiendo. Normalmente son trabajos en grupo y se suelen hacer con alumnos de otros grados con los que se desarrolla un proyecto conjunto.

Por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones trabajamos con alumnos de ingeniería fusionando diseñadores e ingenieros en el diseño de páginas web. Esto es fundamental porque, al final, es como van a trabajar profesionalmente. Tienen que ser perfiles multidisciplinares, tienen que saber dialogar con gente que va a pensar de otra manera, tienen que saber cómo pasar información… Esta metodología creemos que es la correcta.

Luego, además, pensamos que en esta metodología el perfil de profesional más académico tiene que estar complementado por uno más profesional que sepa cuales son las tendencias, cuáles son los softwares que se utilizan, cuáles son las tecnologías… Un alumno en clase es como si estuviera trabajando en una empresa. Cuando yo acabé la carrera me encontré con un profundo contraste entre lo que había aprendido y el mundo profesional y esto en U-tad no pasa.

Cuando nuestros alumnos van a hacer prácticas, lo que más valoran las empresas es que no tienen que formarles en metodología de trabajos porque ya están acostumbrados a trabajar así. Además, nuestro perfil de profesorado es muy profesional y se dedica a aquello que está enseñando.

adaptar el plan de estudios

Contamos con un comité de expertos formado por profesionales de RTVE y de empresas como Erretres, Relajaelcoco, Movistar, Globant… Son empresas de estilos muy diferentes, pero donde el perfil de diseñador digital es clave. Lo que hacemos con ellos es juntarnos tres veces al año para debatir sobre el plan de estudios. De esta forma, cuando nosotros formamos nuestro plan de estudios lo hacemos de la mano de un gabinete de expertos que están buscando profesionales todos los días.

Con ese comité de expertos trabajamos también las masterclass o eventos. Muchos de ellos plantean a los alumnos brief reales, y eso es fantástico. Por ejemplo, este año hemos trabajado en dirección de arte con la empresa Relajaelcoco. Plantearon un brief a los alumnos en el que iban trabajando y era la propia empresa la que les iba guiando. Esto para los alumnos es mucho más motivante.

Otro ejemplo de colaboración con las empresas ha sido un acuerdo con RTVE para diseñar la nueva imagen y la línea gráfica de los Sanfermines 2022 (un año muy especial por el parón que ha supuesto la pandemia). RTVE planteó un brief que recibió diversas propuestas de alumnos y una fue seleccionada, y sobre esta trabajaron durante más de 5 meses el claustro del Grado en Diseño Digital y más de 20 alumnos de tercer curso, diseñando una imagen rompedora y fresca, basada en mostrar las piernas y los pies de los corredores de los encierros y de la gente que durante esos días visita Pamplona.

solucionar problemas

El diseñador de hoy en día es una persona que se dedica a resolver problemas que tiene la sociedad. Estos problemas no exigen solamente una solución estética, sino también de usabilidad. ¿Cómo hacemos esto en U-tad? Con el planteamiento de trabajar mucho en proyectos y trabajos en equipo donde a uno se le plantee el reto de resolver un problema con las armas y con las pautas de la empresa que tiene delante.

Trabajamos mucho la parte conceptual que en la actualidad es fundamental. Nuestros alumnos saben que todas las aplicaciones que aprenden son herramientas (Photoshop, Illustrator, InDesign…) y que lo importante es esa capacidad de resolver los problemas que plantea la sociedad. También intentamos que los alumnos se enfrenten a estos problemas desde su primer día en las aulas a base de retos que hacen que su cabeza se acostumbre. Además, le damos mucha importancia a la creatividad y a la innovación, y luego trabajar con otros perfiles también les ayuda mucho a ello porque les abre la mente.

especialización

La especialización en el perfil de diseñador depende mucho de la empresa en la que estés trabajando, pero lo que está claro es que se necesitan diseñadores digitales en todo tipo de empresas y en todo tipo de sectores. Luego, hay empresas más pequeñas que cogen a un diseñador para hacer todo el diseño de sus productos; y hay empresas grandes en las que los diseñadores se especializan más porque hay sectores muy independientes. Depende mucho del volumen y de la tipología de la empresa.

freelance

Nosotros tenemos pocos casos de freelance porque, por suerte, los alumnos que salen de aquí suelen salir con trabajo y son muy pocos los que se lanzan a montar su propia empresa. Sin embargo, sí que pasa que hay antiguos alumnos que cuando ya están trabajando en una empresa les empiezan a llegar encargos y al final deciden convertirse en freelance.

En sectores como la ilustración sí que se ve más perfil de este estilo. En cambio, si te vas a dedicar a la experiencia de usuario es más raro trabajar así porque necesitas equipos demasiado grandes para desarrollar tu trabajo.

A su vez, nosotros tenemos asignaturas de empresa que son transversales a todos los grados de U-tad en las que proporcionamos al alumno las herramientas para que si quiere pueda montarse su propio negocio. En ellas puede conocer cómo es el mercado, cuál es la tipología de negocio, cuáles son los perfiles…

Luego, a parte, nuestro departamento organiza muchas masterclass en las que vienen profesionales freelance y les enseñan a montar su propia empresa, les ayudan con el portfolio… En ese sentido, también hay un departamento detrás nuestro que se dedica a la parte de las prácticas de empresa y busca ayudar al alumno y apoyarle.

alba morales

Alba Morales tiene 25 años, es de Valladolid y es diseñadora visual e ilustradora en Fjord Accenture (Dubai) desde hace un año. Estudió el grado de Diseño Digital en U-tad y piensa que esto ha sido fundamental para su desarrollo profesional. Diseñar para una cultura aparentemente diferente a la europea le supone un gran reto que le hace superarse cada día.

estudiar en u-tad

U-tad ha sido fundamental para mi desarrollo y orientación profesional. Estudié el grado de Diseño Digital y me gradué en el año 2019. U-tad puso al alcance medios, técnicas y procesos de distintas disciplinas que eran desconocidos para mí en aquel entonces y que actualmente aplico en mi día a día. E hizo que mi creatividad y pasión por el arte tuvieran una función y sentido a través del diseño y la ilustración.

Me guió con profesores excelentes y me impulsó a cumplir mis metas, ayudando a creer en mí y en mi trabajo. Además, fomentó desde el principio el trabajo colaborativo, el respeto y la capacidad de decisión. Del mismo modo, me brindó el acceso a empresas del sector de primera mano.

el mundo laboral

Actualmente gracias al auge de las tecnologías, las redes sociales y los e-commerce el mundo del diseño está más en boca de todos. La gente se empieza a dar cuenta del tiempo que supone editar un video, retocar una foto o hacer que un contenido sea atractivo.

Una simple imagen no es suficiente cuando el público está acostumbrado a cierta calidad y contenido. No se trata sólo de conocer un software sino de tener conocimientos y una formación a nivel general en color, composición, tipografía, estética, dirección, comunicación, etc.

Las propias empresas se dan cuenta de la importancia de la imagen ya que va muy ligado a sus estrategias de marketing, posicionamiento y comunicación. Buscan diferenciarse, ser actuales y estar en varios medios, sobre todo digitales. La manera de comunicar ha cambiado.

Los diseñadores comprendemos estas nuevas necesidades y proponemos soluciones creativas generando contenido visual sobre conceptos que son complejos. Los perfiles más buscados exigen conocimientos de motion graphics, diseño 3D, diseño UX, UI, edición, etc… Herramientas que permiten transmitir mensajes de una forma más accesible y directa al público.

Se podría decir que la demanda actual se mueve en perfiles frescos y que estén al día de las nuevas tendencias y planes de futuro a nivel digital. Como cuál va a ser el papel del diseñador en el tan mencionado metaverso, tecnología en la que U-tad es referente a nivel mundial. Pero siempre con una base fuerte de conocimientos del mundo del diseño.

especializarse

Considero que U-tad tiene muy bien estructurado el nivel formativo en su plan de estudios. Te brinda un conocimiento de múltiples disciplinas, y cuando estás comenzando a estudiar esto es lo más importante porque te permite ir creando una base sólida.

Entender qué hacen otros, experimentar y conocer para poder después aplicar o elegir aquello en lo que te sientes más cómodo y capaz. La especialización desde el principio no ayuda a construir pilares fuertes. Sabes mucho de algo, pero no comprendes ni relacionas las ideas con su entorno, con el medio en que se expresan.

Además, dentro de una empresa los perfiles híbridos llaman la atención ya que resuelven el papel de contratar a una persona en vez de a cinco que hagan diferentes cosas. Y normalmente dentro de un proyecto a veces tienes que asumir diferentes roles.

Pero este planteamiento de base no impide, en mi opinión, que al mismo tiempo puedas tener un expertise, algo que te haga destacar, que sea «lo tuyo». Algo en lo que especializarte, donde te veas más realizado. En mi caso es la ilustración.

Es muy importante conocer las diferentes técnicas y disciplinas ya que muchas de ellas se pueden aplicar dentro de tu día a día. Además, una formación completa y variada te ayuda en la relación interprofesional, favorece la intercomunicación dentro de un equipo y permite trabajar al unísono con entornos lejanos. Te ayuda a entender mejor las funciones de tus compañeros consiguiendo mayor claridad en el trabajo y, por ende, mejores resultados, más eficacia.

Hoy en día ha cambiado el concepto de movilidad. No sólo se mueven las personas sino también las ideas e información. Se trabaja conectado desde cualquier parte del mundo. La cultura del planeta se está enriqueciendo, y en este proceso una formación sólida y completa —aunque tengas tu cierta especialización— ayuda más.