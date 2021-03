El gigante de Internet pone al alcance de todos sus usuarios Chrome Music Lab, su laboratorio de música para desarrollar destrezas musicales de forma digital. Descubre todo lo que puede ofrecerte esta herramienta para triunfar en la música y empieza a crear.

Interface de Chrome Music Lab

Creatividad y diversión con Chrome Music Lab

Todo parece imposible hasta que se consigue y si no lo intentas no lo sabrás. Luchar por tus sueños y conseguir metas sólo depende de ti. A veces el camino será largo y duro, otras más corto, y otras, si te cruzas con Chrome Music Lab, puede ser más productivo y divertido. Y es que, si tu ilusión es ser cantante y/o compositor, con el laboratorio de música de Google podrás crear y componer melodías desde el navegador en cualquier lugar y a cualquier hora, sentado en una cafetería, tumbado en la orilla de la playa, de madrugada cuando no puedes dormir…

Nunca sabes cuando te va a venir la inspiración por eso, desde Chrome Music Lab puedes probar y desarrollar tus habilidades musicales en cualquier momento. Deja volar tu imaginación y echa un vistazo al experimento Song Maker que te permite crear y compartir tus propias canciones.

Las opciones que ofrece esta plataforma digital abarcan desde la composición de melodías con piano u otros instrumentos hasta la creatividad musical a través de la pintura. Y por descontado, está diseñada para ser utilizada por todo tipo de usuarios, ya que tanto maestros para enseñar a sus alumnos en el aula, como los niños en casa o adultos pueden hacer uso de Chrome Music Lab para aprender, adquirir destrezas musicales, o al menos, divertirse un poco.

Ventajas de Chrome Music Lab

Puedes experimentar con la música en pantallas táctiles de smartphones y tablets o en ordenadores de mesa y portátiles.

El acceso es gratuito y sin necesidad de crear una cuenta.

Permite explorar la música y su conexión con la el arte o las matemáticas.

Puedes combinarlo con otros instrumentos en vivo y/o danza.

A simple vista puede parecer una tontería pero, poder acceder en cualquier momento desde cualquier lugar y sin necesidad de tener que registrarte, hace que lo veas con otros ojos. Todo es más fácil y más rápido. ¿Quizá porque le interesa a Google? Puede ser. Pero quédate con todo lo que ofrece.

¿Qué recursos ofrece la herramienta digital?

Entre sus catorce experimentos para crear y aprender, Chrome music Lab cuenta con todo tipo de recursos necesarios para la composición y aprendizaje de la música. A continuación te descubrimos, entre otras, las opciones que presenta este laboratorio de música de Google:

Creador de canciones

El experimento más llamativo. Con Song Maker puedes crear tu propia canción y compartirla a través de un enlace. Una forma fácil y rápida de llegar a gran cantidad de personas para que escuchen tus composiciones.

Ritmo

Una creación pensada para los más pequeños, con el objetivo de introducirlos a la rítmica, y en concreto, a la percusión. Además, las llamativas ilustraciones aún hacen de este experimento una forma más atractiva y cautivadora de aprender para los pequeños. En este apartado podrás descubrir, además, otros elementos clave de la música como los espectrogramas, las ondas sonoras o los osciladores, entre otros.

Kandinsky

Quizá una parte muy divertida a la par que educativa para todos tipo de edades. ¿No te suena Kandinsky? Fue un artista Kandinsky que comparó la pintura con la creación musical y por ello, este experimento de Chrome Music Lab convierte todo lo que dibujas en sonido. ¡Es muy divertido!

Creador de melodías

Otro experimento interesante para la composición y creación de melodías propias. Una forma sencilla para expresarte con la música a través de Melody Maker. Cuadrículas en las que el tiempo se mueve de izquierda a derecha y el tono sube y baja. Tú sólo debes agregar notas y usar los botones para cambiar la melodía hasta conseguir lo que necesitas.

¡Ah! Y si eres una persona que entiende de código y tecnología (la parte que no se ve pero las más importante), quizá te guste saber que los diferentes experimentos para crear y aprender de Chrome Music Lab están construidos con tecnología web de libre acceso, como Web Audio API , WebMIDI , Tone.js y otras. Además, puedes obtener el código fuente abierta para muchos de estos experimentos en Github.

Ahora solo queda probar, aprender, volver a internarlo, ir descubriendo cosas nuevas cada día y no desistir. Chrome Music Lab es una sitio web que te permite equivocarte para seguir aprendiendo a través de experimentos prácticos y divertidos. ¡Atrévete!