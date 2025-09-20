Christie\u2019s, la casa de subastas m\u00e1s antigua del mundo, ha anunciado el cierre de su divisi\u00f3n dedicada al arte digital y los NFTs. La decisi\u00f3n llega apenas tres a\u00f1os despu\u00e9s de que la venta de Everydays: The First 5000 Days de Beeple, por 69 millones de d\u00f3lares, catapultara al mercado de los tokens no fungibles al centro del debate art\u00edstico y financiero global. Lo que entonces se present\u00f3 como una revoluci\u00f3n irreversible parece hoy un cap\u00edtulo que se reescribe con otros acentos: la euforia se ha disipado y el negocio se reorganiza. La compa\u00f1\u00eda confirm\u00f3 que la divisi\u00f3n ya no funcionar\u00e1 como un departamento independiente, aunque esto no implica que deje de vender arte digital. A partir de ahora, esas operaciones se integrar\u00e1n dentro de la categor\u00eda de arte del siglo XX y XXI, junto a nombres consagrados de la pintura, la escultura y las nuevas formas de expresi\u00f3n contempor\u00e1nea. El gesto tiene un doble mensaje: por un lado, rebajar las expectativas que en su momento se depositaron sobre el criptoarte; por otro, dar un paso hacia su normalizaci\u00f3n dentro del engranaje del mercado del arte. Del auge a la contracci\u00f3n La trayectoria ha sido mete\u00f3rica. En 2021, el mercado de NFTs vivi\u00f3 un auge sin precedentes, impulsado por la pandemia, la liquidez global y la sensaci\u00f3n de estar asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma de propiedad digital. Christie\u2019s fue uno de sus principales motores, al abrir un departamento espec\u00edfico, fichar especialistas y lanzar su propia plataforma blockchain, Christie\u2019s 3.0. Aquello simbolizaba que lo que nac\u00eda en foros digitales o marketplaces descentralizados pod\u00eda alcanzar el mismo estatus que las obras que cuelgan en museos. Pero la burbuja se desinfl\u00f3 con la misma velocidad con la que creci\u00f3. Las ventas globales de NFTs cayeron en picado desde 2022. Proyectos millonarios se desplomaron en valor, y la narrativa especulativa fue sustituida por un clima de desconfianza y escepticismo. En paralelo, el mercado del arte tradicional tambi\u00e9n atraves\u00f3 un 2024 dif\u00edcil, con una ca\u00edda del 12 % en ventas a nivel global. Christie\u2019s ha sufrido esta contracci\u00f3n y, bajo la direcci\u00f3n de Bonnie Brennan, su nueva CEO, ha decidido simplificar estructuras y reenfocar prioridades. Reestructuraci\u00f3n interna El cierre del departamento digital implica tambi\u00e9n la salida de varios cargos clave. Nicole Sales Giles, vicepresidenta y responsable del \u00e1rea, dej\u00f3 la compa\u00f1\u00eda, al igual que otros miembros del equipo. Al menos un especialista continuar\u00e1 vinculado a las subastas digitales, pero la plantilla se reduce y el foco se desplaza. Christie\u2019s mantiene activa la plataforma Christie\u2019s 3.0, aunque no ha detallado cu\u00e1l ser\u00e1 su futuro papel ni qu\u00e9 recursos se le asignar\u00e1n. Seg\u00fan inform\u00f3 The Art Newspaper, la integraci\u00f3n en la categor\u00eda de arte contempor\u00e1neo responde tanto a una estrategia de ahorro como a un intento de que las obras digitales no se perciban como un mercado paralelo, sino como parte de un continuo. \u201cSe trata de dar coherencia y de situar lo digital dentro del relato global del arte del siglo XX y XXI\u201d, explic\u00f3 una fuente cercana a la compa\u00f1\u00eda. En otras palabras, menos excepcionalidad y m\u00e1s transversalidad. Qu\u00e9 significa para el mercado El movimiento de Christie\u2019s tiene lecturas encontradas. Para algunos analistas, supone reconocer el fracaso de un experimento que promet\u00eda transformar la industria pero que no logr\u00f3 sostenerse m\u00e1s all\u00e1 de la fiebre inicial. Para otros, es un paso l\u00f3gico hacia la madurez: si el arte digital quiere consolidarse, debe competir y convivir con el resto de disciplinas en igualdad de condiciones. Lo que est\u00e1 claro es que el gesto puede tener efecto domin\u00f3. Sotheby\u2019s ya hab\u00eda recortado su departamento de metaverso meses atr\u00e1s, y varias galer\u00edas han rebajado su exposici\u00f3n a NFTs tras comprobar que la demanda ca\u00eda. La contracci\u00f3n del sector no significa, sin embargo, su desaparici\u00f3n. Muchos artistas digitales siguen produciendo y vendiendo obras, aunque lo hacen en un ecosistema m\u00e1s reducido, menos especulativo y con coleccionistas que buscan valor cultural m\u00e1s que promesas de rentabilidad. Normalizaci\u00f3n o diluci\u00f3n La gran inc\u00f3gnita es si esta integraci\u00f3n servir\u00e1 para normalizar el arte digital o, por el contrario, para diluirlo. Al desaparecer el foco exclusivo, las piezas en NFT deber\u00e1n destacar por su calidad art\u00edstica en un entorno donde compiten con obras f\u00edsicas de Warhol, Basquiat o Hockney. Esa exigencia puede elevar el nivel medio, pero tambi\u00e9n corre el riesgo de invisibilizar a creadores que necesitan a\u00fan pedagog\u00eda y acompa\u00f1amiento para ser comprendidos en el circuito tradicional. Otro debate abierto es el del soporte tecnol\u00f3gico. Las subastas de NFTs implican procesos distintos \u2014blockchain, wallets, contratos inteligentes\u2014 que no todos los coleccionistas tradicionales dominan ni desean manejar. Christie\u2019s parece apostar porque estas diferencias t\u00e9cnicas se conviertan en un detalle secundario, algo que se gestiona de forma transparente sin exigir conocimientos al comprador. El reto ser\u00e1 mantener la confianza en un sistema que a\u00fan despierta recelos. Un futuro por escribir El cierre de la divisi\u00f3n de arte digital de Christie\u2019s no marca el final del criptoarte, pero s\u00ed un cambio de etapa. Deja atr\u00e1s el relato de la disrupci\u00f3n total para situarse en el terreno de la integraci\u00f3n, m\u00e1s sobrio y menos espectacular. En ese proceso, muchos artistas digitales se juegan su legitimidad: \u00bfser\u00e1n capaces de encontrar su lugar en un mercado que los examinar\u00e1 con criterios menos indulgentes? \u00bfO volver\u00e1n a refugiarse en plataformas alternativas, comunidades descentralizadas y modelos m\u00e1s alejados de las casas de subastas? La historia de los NFTs en el arte a\u00fan es reciente, y quiz\u00e1s dentro de unos a\u00f1os este momento se recuerde como la transici\u00f3n de la adolescencia a la adultez. Christie\u2019s, con su peso simb\u00f3lico, ha puesto un punto y aparte. Falta por ver si el mercado lo leer\u00e1 como un signo de agotamiento o como la verdadera consolidaci\u00f3n de un medio que, m\u00e1s all\u00e1 de la especulaci\u00f3n, sigue planteando preguntas profundas sobre la creaci\u00f3n, la propiedad y el valor en la era digital.