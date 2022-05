De la mano de este artista visual repasamos la importancia de utilizar el equipo adecuado, la actualidad de los NFTs o el futuro del diseño, entre otras cuestiones de relevancia.

Carles Marsal

Carles Marsal es un artista visual que vive y trabaja en Barcelona. Estudió audiovisuales y se especializó en diseño gráfico y retoque. En 2004 comenzó a trabajar como freelance mientras se abría camino en el mundo de la docencia. Actualmente trabaja para una amplia variedad de clientes de todo el mundo, realizando todo tipo de proyectos creativos. Al mismo tiempo, imparte conferencias como Adoble Influencer y cursos online en los que comparte sus técnicas profesionales.

Sus especialidades son el concept art, el matte painting, el retoque creativo, la ilustración, el diseño gráfico y la dirección de arte; y entre sus trabajos recientes podemos destacar la dirección de arte para la campaña de la película No mires arriba de Netflix, un matte painting para un proyecto de RBA con National Geographic y la Nasa o la portada para la revista Sàpiens. Hablamos con él sobre cómo desarrollar la profesión en la actualidad.

recorrido profesional

Empecé haciendo realización audiovisual y a partir de ahí hice una especialización en diseño y Photoshop. En aquel momento no había mucha cosa y me metí mucho con ello. A raíz de eso entré en un estudio de diseño gráfico donde estuve seis meses, comprobé que me lo podía montar bastante bien por mi cuenta y decidí lanzarme al mundo del freelance y así he estado hasta hoy.

Me especialicé mucho en lo que es Photoshop, retoque, fotomontaje, matte painting, concept art… El matte painting no era conocido aquí en España y gracias a eso lo pude tener como un nicho personal. Al mismo tiempo, todo eso lo combinaba con la formación y eso me fue muy bien porque conocí a muchísima gente. Dentro de la formación, todo lo que era certificarme y demás me suponía ciertas ventajas que me ayudaron mucho.

Al cabo de un tiempo conocí a la gente de Adobe, con los que mantengo una muy buena y estrecha relación laboral y vamos haciendo colaboraciones. Todo esto me ha llevado a tener mi propio estudio donde tengo encargos con continuidad y lo voy combinando con la formación en cursos online en mi propia página y otras colaboraciones.

Carles Marsal

trabajo actual

En la actualidad donde estoy más especializado en todo lo que es matte painting y concept art para producciones tanto del mundo audiovisual como publicidad y editorial. A parte de eso, luego estaría mi actividad docente: ofrezco servicios de formación online en mi página donde tengo materiales, pinceles, texturas y proyectos para ayudar a la gente que está aprendiendo o gente que ya a un nivel más profesional quiere tener un poco más de técnica.

Tengo un poco mezcladas estas dos vertientes y cuando tengo poco de una me vuelco más en la otra y al revés y siempre va habiendo un flujo de trabajo continuado, y la verdad es que estoy muy contento. La parte del estudio es muy de batalla, del día a día y es muy divertida; y la parte de la formación está muy bien porque siempre he tenido esa vocación de profesor y es muy agradecido ver que la gente utiliza tus técnicas y se aprovechan de ello a nivel profesional también.

«Es muy agradecido ver que la gente utiliza tus técnicas y se aprovechan de ello a nivel profesional». Carles Marsal

estilo creativo

Utilizo una técnica muy propia dentro de lo que es el fotomontaje. En este sentido, utilizo mucho el fotorealismo tocándolo de manera que se note, es decir, que se vea que no es fotográficamente perfecto. Son fotografías que no son del todo reales, pero no sabes lo que es. Esto es básicamente por el uso de los pinceles, que le da un enfoque y un acabado más artístico, y este es el atractivo que tiene.

Definiría mi estilo como matte painting al uso, que tiene esa parte un poco más artística de pincelada de trabajo con pinceles a nivel digital. Otro factor importante de mi estilo es que es muy detallado: todos mis trabajos tienen a nivel de detalle mucha carga y mucho tiempo invertido.

dar con el material idóneo

Utilizar el equipo adecuado es fundamental para trabajar bien y parte del material que utilizo en mi día a día es de la serie MX de Logitech. En concreto, utilizo el teclado MX Keys y el ratón MX Máster 3. El teclado me parece súper cómodo a nivel de cómo están situadas las teclas, el tacto, el tema de que cuando se está oscuro y te aproximas se enciende…

Suelo utilizar Mac y esto es algo que los teclados de Mac no tienen todavía, y Logitech lo tiene muy bien resuelto. Otra cosa que agradezco es que dura mucho la batería, no hace falta que lo tenga cargando durante largos tiempos. Lo suelo mover bastante y si tienes un cable cargando todo el rato es engorroso. Pero lo que más me gusta sin duda es el tacto y que es muy limpio de utilizar.

«Lo que más me gusta del teclado MX Keys es el tacto y que es muy limpio de utilizar». Carles Marsal

Respecto al ratón, no usaba ratón hasta hace nada porque he sido siempre de tableta gráfica y cuando me la compré deje de usar ratones. Cuando cayó en mis manos este ratón decidí volver a utilizarlo y darle provecho y ahora lo utilizó muchísimo por la precisión que me da.

Cuando voy a dibujar o voy a hacer mi trabajo utilizo siempre la tableta, pero cuando necesito precisión siempre me voy al ratón porque realmente funciona muy bien. Noto que obedece muy bien a lo que le pido, va con mucha suavidad y tiene un montón de funciones entre los botones laterales y la rueda que tiene diferentes velocidades me resulta comodísima. Siempre he sido muy crítico de los ratones, pero este precisamente me sirve.

En general, me da la sensación de que todos los productos de la serie MX de Logitech son productos premium, funcionan muy bien y se adaptan a la perfección a un entorno profesional. Creo que son productos que cualquiera que tenga un perfil como el mío va a notar enseguida la suavidad que tienen, lo agradable que es trabajar con ellos o el tema de la precisión. El ejemplo más claro es el del ratón, donde necesito precisión y que responda con suavidad a mi forma de hacer. Para cualquier perfil, sobre todo profesional, los recomendaría.

crear entornos profesionales para creativos

Logitech tiene un convenio con Adobe en el que si compras alguno de sus productos te regalan una licencia software de Adobe durante un tiempo limitado. Esto está muy bien porque así puedes probar los periféricos con el software en sí. Pienso que esta colaboración tiene el sentido de promocionar productos para construir un entorno más profesional, más enfocado a esa vertiente de uso para los profesionales de Adobe que están enfocados a artistas.

Una cosa que me gusta mucho del ratón es que a la hora de montar cuando utilizas, por ejemplo, Adobe Premier me va mucho mejor que utilizar la tableta gráfica por el tema de la precisión. Son cosas muy sutiles, pero se nota mucho la diferencia. Además, de esta forma los usuarios pueden conocer el software de Adobe en todo su abanico con un montón de aplicaciones y pueden ver cómo se utilizan todos estos periféricos en cada uno de ellos. Me parece muy interesante probarlo durante un tiempo antes de desembolsar lo que supone una licencia.

futuro del diseño

La verdad es que esto es un poco como todo. Siempre ha habido vertientes nuevas y nuevas técnicas porque también cada vez hay más recursos. Ahora hay una tendencia muy fuerte hacia el 3D a nivel de diseño porque también los equipos han conseguido trabajar de una forma más ligera con imágenes más complejas.

La verdad es que creo que la tendencia va hacia un trabajo menos creativo a nivel de uso de pinceles y de texturas, y más hacia un trabajo más técnico, más de 3D, de trabajar con programas que te permitan obtener resultados muy buenos mezclando un material más básico.

La tendencia que yo veo es esa: el uso del 3D como algo más habitual en todos los campos. A nivel audiovisual lo estoy viendo cada vez más y estoy convencido de que vamos hacia allí. Sin necesidad, aunque sea más técnico, la tendencia también es que todo sea cada vez más fácil. El objetivo es conseguir que un usuario que no tenga mucha idea de 3D pueda hacer cosas muy potentes porque los fabricantes software de 3D van tendiendo a eso.

«Ahora con un programa puedes tener todo de forma mucho más sencilla». Carles Marsal

el boom de los nfts

Los NFTs tuvieron el boom a inicios del año pasado, pero ya hacía bastante tiempo que estaban en marcha. Como era algo poco conocido fue un momento en el que se sumaron al carro muchísimas personas. En este momento, entendiéndolo por la parte artística que es la que me toca, poco tenía que ver: hubo mucho intrusismo.

Creo que con el tiempo esto se va a limpiar y van a quedar los artistas más reconocidos y la tendencia va a ser darle un poco de orden y ver hasta qué punto los que tienen valor se quedan o no. El mundo de los NFTs es algo tan novedoso y que tiene tantas posibilidades de darle diferentes formas que creo que está todo por explorar.

El concepto de que sea una obra única y que no la puedes copiar porque tienes el certificado de que la ha creado el artista es lo que la hace más interesante. También estamos viendo que hay mucha copia, mucha piratería en el mundillo y falta mucho recorrido para hacer que realmente funcione con el objetivo que tiene, que es básicamente lo que se ha hecho toda la vida con las galerías de arte, que es vender un cuadro original que pasa de un coleccionista a otros, es exactamente el mismo concepto con la diferencia de que en este caso es digital y se tiene que conseguir esa originalidad.

Todavía falta un poco de profesionalidad en ese ámbito. Va como por épocas, porque como va ligado al tema de las criptomonedas que son muy volátiles va cambiando constantemente. Hay épocas en las que se vuelve a vender y funciona muy bien, y épocas en las que hay un bajón muy importante y va un poco así.

«El mundo de los NFTs es tan joven que todavía queda mucho recorrido por ver». Carles Marsal

También el público es muy variopinto porque vas viendo que los coleccionistas, como están también en el anonimato, no sabes muy bien quiénes son y te puedes encontrar con que son un chaval que en un momento invirtió una criptomoneda y se forró y compra las obras de los artistas sin tener mucho conocimiento. Y luego hay otros que son galerías de arte digital que quieren apostar por esto y tienen un perfil más serio. Es tan joven todo esto que queda mucho recorrido por ver.

consejos para los futuros diseñadores

Fácil no es y este es uno de los principales problemas que veo hoy en día. Me sorprende que las nuevas generaciones tienen una necesidad de tener ya lo que cuesta años a veces. Les diría que lo primero es que tengan paciencia y, en segundo lugar, que trabajen mucho lo que quieren mostrar y que depuren su técnica y que depuren todo lo que a nosotros nos ha costado tanto.

Carles Marsal

Cuando te sacas una carrera en diseño empezar a ser un artista reconocido es muy complicado. Hay un bagaje que no te va a dar ninguna universidad ni ningún estudio. Les digo muchas veces a mis alumnos que realmente no hace falta que hagan ninguna carrera ni que estudien realmente nada. Lo que les van a dar los estudios es un salto y un ahorro de tiempo en todo lo que es teoría y aprendizaje, os van a acortar el camino en eso. Pero nunca les va a acortar el camino en lo que es desarrollar el porfolio, darse a conocer y cada vez tener una técnica más depurada porque al final lo que al principio haces en 20 horas y te queda más o menos, al cabo de cinco años lo haces en cinco horas y te queda muy bien y esto te lo da la práctica y no te lo va a ahorrar nadie.

Veo que falta mucho esa paciencia y comprender que hace falta tiempo para llegar a hacer algo con un estilo propio y que esté bien trabajado.

Veo que falta mucho esa paciencia y comprender que hace falta tiempo para llegar a hacer algo con un estilo propio y que esté bien trabajado. Al final eso es lo que te reconoce y es en lo que se fijan las agencias o las productoras. Mi consejo es que tengan paciencia, que trabajen mucho su porfolio, que lo muevan mucho y que enseñen proyectos que estén bien trabajados y que tengan la esencia de lo que ellos hacen. A partir de aquí está la fase de mover el porfolio, que es cansada y que lleva tiempo, pero es la vía adecuada. No hay mucho más secreto.

A nivel artístico nuestro trabajo está tan expuesto que al final por lo que te van a contratar no es por que tengas un título, sino porque vean tu portolio y vean que eso les encaja y que es lo que necesitan. Estudiar es importante si quieres ahorrarte tiempo, y lo aprovechas porque te nutres de lo que te están enseñando los docentes y las interacciones que tienes con otros compañeros porque de ahí se aprende mucho también.