Premiere Pro y After Effects son ahora las únicas herramientas de creación de vídeo profesional que incluyen flujos de trabajo integrados de revisión y aprobación y Camera to Cloud.

Adobe ha anunciado que va a llevar la plataforma de colaboración de vídeo líder del sector de Frame.io a sus millones de clientes de Creative Cloud y ha lanzado actualizaciones de After Effects y Premiere Pro, incluyendo la compatibilidad nativa con M1 para After Effects. Con la introducción de Frame.io para Creative Cloud, los editores de vídeo y las principales partes interesadas en los proyectos, incluidos los productores, las agencias y los clientes, pueden colaborar sin problemas en la nube.

Se trata del primer flujo de trabajo de revisión y aprobación integrado del sector para la posproducción, lo que permite a los editores llegar a la aprobación final de forma más rápida y sencilla que nunca. La demanda de soluciones de colaboración de vídeo va en aumento en una economía digital en la que se crean cada vez más contenidos y el trabajo en equipo a distancia se está convirtiendo en la nueva normalidad.

Ahora, como parte de la suscripción a Creative Cloud, los creadores de vídeo pueden:

Compartir el trabajo en curso con un número ilimitado de revisores en cualquier parte del mundo.

Obtener feedback y observaciones con precisión, incluso fotograma a fotograma, directamente dentro de Premiere Pro y After Effects, todo ello incluso sin tener que abandonar su Línea de tiempo.

Utilizar la tecnología de transferencia de archivos acelerada de Frame.io para cargar y descargar rápidamente archivos multimedia con 100 GB de almacenamiento dedicado de Frame.io.

Trabajar en hasta cinco proyectos diferentes de forma simultánea con otro usuario en remoto.

Trabajar con Camera to Cloud, la forma más rápida, fácil y segura de llevar el material de las cámaras a los editores, diseñadores de motion y otras partes interesadas.

«La combinación de Premiere Pro y Frame.io ofrece a los clientes la única solución integral existente para la creación de vídeo, desde la recepción hasta la edición y la exportación» Steve Warner, vicepresidente de Digital, Vídeo y Audio de Adobe.

Importantes cineastas ya están viendo los beneficios de la colaboración remota con Premiere Pro y Frame.io. La película Everything Everywhere All At Once, de A24, que ya está en los cines, utilizó las dos soluciones en su flujo de trabajo. El editor de la película, Paul Rogers, aseguró: «Premiere Pro es increíble y no podría imaginarme editando con otro programa. Combinado con Frame.io, todo el flujo de trabajo fue muy intuitivo. Pude centrarme en la película, no en las herramientas». Entre los proyectos recientes de Premiere Pro cabe destacar: After Yang y The Green Knight de A24, la película nominada al ACADEMY AWARD Ascension, Atlanta de FX y muchas más.

nuevas actualizaciones en after effects y premiere pro para trabajar de forma más rápida y eficiente

La última versión de las aplicaciones de vídeo de Adobe Creative Cloud también está disponible a partir de hoy y ofrece nuevas funciones y mejoras en el flujo de trabajo que ayudan a los profesionales del vídeo y a los creadores de redes sociales a crear contenidos atractivos. Las actualizaciones incluyen:

After Effects:

La compatibilidad nativa de M1 ahora es hasta siete veces más rápido y renderiza las composiciones dos veces más rápido en los Macs M1 en comparación con un iMac Pro de 10 núcleos de Intel. Esto abre más posibilidades creativas para los diseñadores de motion, ya que ahora pueden revisar su trabajo más rápido que nunca.

La Detección de edición de escenas impulsada por Adobe Sensei utiliza la última tecnología de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para detectar automáticamente los cambios de escena en un clip editado y colocarlos como capas individuales o crear marcadores en los distintos puntos de edición para una configuración más rápida del proyecto.

El Visor extendido permite a los usuarios ver las capas 2D y 3D situadas fuera del borde de un fotograma cuando se utiliza el motor de Borrador 3D; ver más del diseño, navegar por el espacio 3D y manejar las capas 3D más fácilmente. Los usuarios pueden ocultar o atenuar el área más allá del marco para echar un vistazo a la toma final.

Los indicadores de bandejas para las capas 3D muestran qué capas 3D se renderizan juntas en el mismo espacio 3D, lo que permite que se crucen y proyecten sombras unas sobre otras. Esto proporciona a los usuarios un mapa visual de cómo After Effects compone las capas 2D y 3D juntas.

Premiere Pro:

Experiencia rediseñada de importación, barra de encabezado y exportación: Tras una exitosa versión beta pública, los flujos de trabajo principales rediseñados son ahora más intuitivos y visuales: La importación se centra en los archivos multimedia en lugar de la configuración del proyecto, lo que permite que los creadores de vídeo puedan escanear y examinar fácilmente los archivos para montar su contenido desde diferentes lugares. Esto hace que sea más rápido para los profesionales y más fácil empezar para los nuevos usuarios. La barra de encabezado permite una navegación más limpia y centralizada para que los usuarios puedan cambiar rápidamente entre las tareas principales de importación, edición y exportación. La exportación permite a los usuarios cargar rápidamente los archivos multimedia directamente a destinos populares como YouTube, Facebook y Twitter. Cuenta con ajustes preestablecidos inteligentes que eliminan las conjeturas sobre la codificación y la preparación de los archivos para su entrega, lo que facilita la entrega de contenidos tanto a los nuevos usuarios como a los profesionales.

Color Automático, impulsado por Adobe Sensei, utiliza la IA para generar las primeras correcciones de color. Actúa como una guía para ayudar a los nuevos creadores de contenidos a familiarizarse con los ajustes. También es un punto de partida para que los usuarios experimentados aceleren su corrección de color antes de pasar a tareas de color secundarias, como el tono de la piel o los ajustes del cielo. Color Automático se introdujo como Auto Tone en la versión beta pública de Premiere Pro en 2021.

Las mejoras en el rendimiento y el flujo de trabajo incluyen la capacidad de mostrar y ocultar marcadores por color, un indicador de progreso de Remix para los clips de audio y una mejora en la reproducción del modo de recorte en bucle.

Los nuevos recursos gratuitos de Adobe Stock, que incluyen miles de secuencias de vídeo HD, plantillas de motion graphics y mucho más, están ahora disponibles en la aplicación para ayudar a crear vídeos atractivos.

