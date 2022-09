Tras cuatro años como socia, la diseñadora italiana es nombrada directora creativa de Collins.

«Desde dirigir mi propio estudio de diseño hasta cofundar Atlas y ser socia de Pentagram, cada experiencia ha sido única, sorprendente y gratificante de diferentes maneras», ha declarado Stavro. «He aprendido sobre el diseño, el negocio del diseño, la gestión de equipos creativos, el cuidado y la tutoría de jóvenes diseñadores y sobre los errores. Como dijo el filósofo español Ortega y Gasset, “La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es la suma de lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser”. Lo que más me emociona de unirme a Collins no es lo que he hecho, sino lo que podemos hacer».

«Lo que más me emociona de unirme a Collins no es lo que he hecho, sino lo que podemos hacer.» Astrid Stavro

Según han explicado desde Collins, Stavro jugará un papel clave en ofrecer el nivel de artesanía típico de los pequeños estudios creativos frente a los problemas más grandes y complejos de la industria, una misión que ella reconoce como uno de los atributos distintivos de la empresa: «Collins constantemente crea trabajo innovador e historias significativas ejecutadas con un arte extraordinario a una escala increíble», dice Stavro.

«La tarea de Stavro consistirá en liderar proyectos, trabajará en estrecha colaboración con clientes, CCO, estrategas y diseñadores para transformar desafíos comerciales complejos en ideas convincentes y sistemas de marca sólidos, ayudando a nuestros clientes —señalan desde Collins— a definir el propósito de su marca y unirlos hacia nuevos futuros. Es un papel para el cual su amplio conjunto de experiencias la ha preparado completamente».

«Decir que estoy entusiasmado por unirme a Collins sería quedarse corto. Conozco y admiro su trabajo desde hace bastante tiempo. Después de múltiples conversaciones con Leland Maschmeyer y Brian Collins, me di cuenta de que, además de la ambición de crear un trabajo atemporal y significativo, compartíamos la misma pasión insaciable, curiosidad y formas de pensar sobre el poder transformador del diseño», agrega Stavro.

«Yo personalmente busco tres cosas: carácter, energía y talento. Y ella los tiene a raudales.» Brian Collins

El cofundador y director creativo de Collins, Brian Collins, señala: «Ella es una parte clave en la elaboración de nuestro futuro. Estamos buscando el talento más creativo del mundo. Y cuando me acerqué a Astrid, ella dijo que sí en un santiamén. Buscábamos una inteligencia deslumbrante, y yo personalmente busco tres cosas: carácter, energía y talento. Y ella los tiene a raudales. Estamos impacientes por ver qué haremos juntos».

acerca de collins

Collins es una empresa independiente de diseño de experiencia de marca y estrategia con sede en San Francisco y la ciudad de Nueva York. Han sido nombradas Empresa de diseño del año tres años seguidos por Ad Age y entre sus clientes incluyen a Twitch, Spotify, Disney, Nike y Sweetgreen.

Collins ayuda a las empresas en puntos críticos de inflexión a definir, diseñar y moverse hacia su futuro.