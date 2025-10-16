El Premio Anuaria abre su convocatoria para la edición de 2025. Certificado por Veredictas Internacional con el respaldo de las principales organizaciones de diseñadores de España, estos galardones se han consolidado como un punto de encuentro anual para medir el pulso del diseño gráfico en el país. Con más de tres décadas de historia, el Anuaria es hoy uno de los premios más longevos y estables del panorama profesional.

Un jurado de profesionales y un archivo del diseño español

Cada edición reúne a un jurado compuesto exclusivamente por representantes de organizaciones del diseño, que evalúan las piezas desde criterios de calidad conceptual, técnica y comunicativa. El resultado es una selección que cada año deja constancia de la diversidad y la madurez del sector, desde identidades gráficas y proyectos editoriales hasta campañas, carteles, packaging o recursos tipográficos.

Con más de treinta ediciones celebradas, el Premio Anuaria se ha convertido en un archivo vivo del diseño español, un lugar donde se documentan las transformaciones estéticas y culturales del oficio y se reconocen tanto los nombres consolidados como las nuevas generaciones.

Una invitación a participar

Las inscripciones ya están abiertas en la web de Veredictas. Pueden presentarse trabajos realizados o publicados en 2024 y 2025 por estudios, agencias, diseñadores e ilustradores de todo el territorio español.

Participar no es solo optar a un galardón: es formar parte de la conversación sobre el estado del diseño, contrastar el propio trabajo con el de otros profesionales y contribuir a visibilizar la calidad creativa que se desarrolla en el país.

El proceso de inscripción es sencillo: basta con registrar la obra, describir brevemente el proyecto y seleccionar la categoría adecuada. Entre las principales áreas destacan identidad corporativa, diseño editorial, comunicación gráfica, publicidad, recursos visuales o ilustración aplicada.

Más que un premio

El premio Anuaria nació con la voluntad de reconocer la excelencia, pero también de fortalecer el tejido profesional. Las organizaciones de diseñadores forman parte del jurado y reciben un 10 % de las inscripciones, una aportación que contribuye directamente a su mantenimiento y actividad.

Este sistema permite que los premios sigan siendo independientes, sostenibles y vinculados al tejido profesional real.

Tres décadas después, el espíritu sigue siendo el mismo: ofrecer un espacio común donde el diseño gráfico español pueda verse, medirse y celebrarse.

Las inscripciones para el Premio Anuaria 2025 ya están abiertas en www.anuaria.com