Playa, montaña, ciudad recóndita (o no tan recóndita), el verano es un tiempo perfecto para viajar, abandonar la rutina y probar cientos de cosas nuevas, pero también para disfrutar de la fotografía, la lectura, la música como no lo has hecho el resto del año. Con el fin de que puedas sacarle el mejor jugo a tu tiempo de ocio, aquí una selección de 10 gadgets para diseñadores en este verano.

Photo by iamSherise on Unsplash. Selección de gadgets diseñadores para verano.

Si eres usuario de Apple, el iPad Air es un dispositivo perfecto para combinar el tiempo productivo con el tiempo de ocio. Sin llegar a ser un ordenador, se ha convertido en una estación de trabajo supletoria muy resolutiva para determinadas ocasiones, pero también es un aparato que te permite bocetar, dibujar, escribir y tomar notas, ver vídeo, leer y estar conectado con el mundo que te rodea. Una máquina potente y perfecta para acompañarte allá donde vayas a tu sitio de veraneo.

Cuando pruebas Kindle ya no hay vuelta atrás. El dispositivo de Amazon es ligero, tiene amplia capacidad y lo mejor de todo es que ofrece una excelente experiencia de lectura, sin reflejos en pantalla como sucede en los tablets, permitiendo adaptando el tamaño de letra a las necesidades de cada cual… Una verdadera gozada, que aún se acentúa más cuando llega el verano con el Kindle Paperwhite, ya que gracias a Norma IPX8 es posible leer y disfrutar en la playa, la piscina, el jacuzzi o cualquier sitio donde uno se refresque en el agua. Está disponible en dos capacidades, 8 GB y 32 GB. La batería ofrece una autonomía de varias semanas. Si a bote pronto no se te ocurren contenidos con los que llenarlo, aquí 8 ebooks recomendados para diseñadores.

Practicar la fotografía en el tiempo de vacaciones y experimentar con objetivos, filtros y las posibilidades creativas que ofrece la disciplina es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer en verano. Para dar un pasito más, entre los mejores gadgets para diseñadores en verano no puede faltar este kit fotográfico.

Cada vez nos es más difícil vivir sin la tecnología. Nuestro smartphone, tablet, el Kindle, el ordenador y casi todos los gadgets que nos acompañan necesitan recargarse de energía, pero cuando uno está de viaje, no siempre es fácil encontrar un punto de carga. La solución, contar con una batería externa, como por ejemplo esta de 30000mAh con Cargador Solar.

Siguiendo la línea del punto anterior, otro gadget que nos puede salvar de quedarnos colgados es el cargador para el coche. Hay numerosas versiones, pero nosotros, por precio, prestaciones, diseño y compatibilidad con iPhone, nos quedamos con esta de Belkin; el F8M730btGRY es un cargador Premium para el coche USB (12 W, 2.4 A, carga inteligente, compatible con iPhone 8/8+/X) gris metálico.

La cámara digital que fotografía e imprime al instante; aquí y ahora. La Polaroid Pop te permite dar rienda suelta a tu creatividad con fotografías más divertidas que puedes tener y compartir físicamente al instante. La puedes llevar en tu bolso o el bolsillo, no necesitas un ordenador ni impresora para tener una copia en papel y cuenta con un cómodo visor y pantalla táctil LCD de 3,97″, que hace que sea muy fácil encuadrar. La Polaroid Pop está llena de funciones. Temporizador para selfies, puedes hacer vídeos de 1080p al modo de cabina fotográfica y flash incorporado. Esta colorida Polaroid Pop viene equipada con todas las características que esperas en una cámara digital moderna.

El agua es uno de los mayores enemigos de tu teléfono móvil. Para mantenerlo a salvo y no vivir en tus propias carnes una situación de pánico, una buena solución son las fundas impermeables YOSH. La IPX8 incluye dos fundas sumergibles para iPhone XS, X, 8, 7, 6, Plus, BQ, Aquaris, Huawei P10, P9, Samsung S7, S8 y otros móviles de tamaño no superiores a 6.5 pulgadas. Ya puedes correr, nadar, surfear, pescar, remar un barco, acampar y viajar con total tranquilidad.

La cámara Insta 360 Go 2 es perfecta para hacer fotografías y vídeos 360º con tu iPhone. Y las fotos las puedes compartir de forma inmediata en tus redes sociales. Tiene estabilización integrada y micrófono integrado, con lightning. La Insta 360 Go 2 ofrece streaming y videoconferencias en directo. Gracias a su APP totalmente en castellano, edita fácilmente cualquier vídeo o foto y puedes compartirlo en tu plataforma favorita.

La GoPro sigue siendo la cámara de acción por excelencia. Es sumergible hasta 10 m, dispone de pantalla táctil, graba vídeos 4K HD, fotos de 12 MP, permite transmisiones en directo y cuenta con estabilizador. Preparada siempre para cualquier aventura.

Estés donde estés, este soporte para smartphones, tablets y dispositivos de menos de 24 cm te ayudará a estar más cómodo. Es fácil de llevar y se puede colocar en el suelo, escritorio, cama, silla, asiento de coche, cocina y mucho más. Es ligero y pequeño, con un tamaño apto para ser llevado en la mochila.

Estamos convencidos de que en mente ya tienes cientos de planes para este verano. Si eres diseñador, seguro que alguno de 10 estos gadgets te ayudarán a alentar tu creatividad.