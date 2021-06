Os presentamos siete dispositivos que deslumbran por su diseño, tanto que nos olvidamos de sus especificaciones de última generación. Algunos de ellos se están convirtiendo en auténticos creadores de tendencias.

Nos enamoramos de los dispositivos, los hacemos nuestros y nos gusta que nos identifiquen con ellos. Seguro que os ha pasado con un teléfono, un reloj o un ordenador, piensas que usas el gadget ideal y tienes claro que cuando llegue el momento de renovar lo vas a hacer con el próximo modelo que salga.

Es muy difícil conseguir este enganche emocional con un producto, también es cierto que en la mayoría de los casos hay un valor de marca que colocamos por encima de la funcionalidad real, que nos hace olvidarnos de ver más allá y plantear alternativas.

Algunos gadgets consiguen convertirse en una apuesta vital, nos involucran dentro de un ecosistema que nos hace sentir seguros y completos. De eso os queremos hablar, de gadgets que nos visten, nos decoran la casa, incluso nos dan una identidad en la sociedad.

En esta carrera que tienen montada los fabricantes por ganar nuestro corazón —y nuestro bolsillo— hay muchos intentos innovadores y estéticas encantadoras, algunos se quedan en el camino y otros consiguen hacerse con un pequeño hueco.

En este artículo nos gustaría hacer un alto en el camino de este 2021 y descubrir algunos dispositivos que reclaman nuestra atención por sus diseños, por sus funcionalidades especiales, y por considerar que están en posición de crear escuela:

OLED R, la televisión enrollable de LG

En la imagen podéis ver dos estados diferentes del mismo televisor, pudiendo extender el tamaño de pantalla al antojo del consumidor. De hecho podemos recogerla al completo para que no ocupe ningún tipo de espacio visual en la estancia.

Esta locura tecnológica únicamente es posible con la tecnología OLED de última generación, un tipo de pantalla que permite ser construida sobre superficies flexibles, tanto que podemos llegar al punto de que sean enrollables, como es el caso de la OLED R de LG.

Ahora mismo es el primer y único televisor enrollable del mercado, pero es claramente una declaración de intenciones por parte de LG de lo que está por llegar a su catálogo de productos.

Tampoco es una tecnología exclusiva de los coreanos, por lo que comenzaremos a ver más dispositivos, más allá de las teles, que apuestan por la flexibilidad en sus pantallas.

Xbox Series X y Series S, los videojuegos se integran en tu salón

XBox Series S y Series X, entre los gadgets con mejor diseño

No queríamos dejar fuera de una lista como esta, basada en el diseño, al sector del videojuego. Hasta hace no mucho una consola era un dispositivo de ocio, muy orientado a gente joven y sin ninguna intención de agradar estéticamente al gran público.

Muchos modelos siguen apostando por una estética más acorde con una nave espacial que con un elemento que queremos colocar en el salón. Afortunadamente hay compañías como Microsoft que tienen claro que queremos integrar la consola en cualquier habitación, sin que desentone.

Aparecidas a finales del año pasado, pero teniendo 2021 como año de despegue, las nuevas Xbox son un ejemplo perfecto de buen diseño, con líneas sencillas al tiempo que reconocibles, que estamos seguros de que aguantarán muy bien el paso del tiempo.

No hay dudas con su aspecto, nos encantará tenerla junto al televisor. Pero no solo es una cara bonita, hay un trabajo muy importante en ese diseño que no vemos, con el que se consigue salvar los dos principales problemas de este tipo de equipos: la refrigeración y el silencio.

Apple iMac, el colorido vuelve a nuestros ordenadores

Apple iMac, entre los gadgets con mejor diseño

Este ordenador claramente va a crear tendencia. Los colores fueron seña de identidad del iMac en el pasado, pero fueron perdiendo esa gracia conforme los materiales se volvían metálicos y el diseño más estilizado.

Con la nueva generación han conseguido crear un dispositivo impresionante en términos de diseño, ya que todo el ordenador se encuentra alojado dentro de un monitor de 24 pulgadas que es realmente delgado: 11,5 milímetros.

Apple ha creado siete colores diferentes que se adaptan a cualquier gusto, esos tonos también afectan a los accesorios inalámbricos que acompañan al equipo, consiguiendo un conjunto difícil de batir. Tras la salida de este iMac vamos a prepararnos para ver montones de ordenadores con colores llamativos.

Car Thing, el reproductor de Spotify para el coche

Car Thing, entre los gadgets con mejor diseño

Nos metemos dentro del coche con un artilugio bastante curioso, ya que llega para destacar en un mundo en el que los propios fabricantes de automóviles combaten por tener las mejores soluciones integradas para el entretenimiento y la información en marcha.

Car Thing es un reproductor minimalista de los contenidos de la principal red de música y podcasts del planeta, Spotify, que cuenta con más de 70 millones de usuarios activos. Para que os hagáis una idea de sus proporciones, la pantalla táctil es similar en tamaño a la de un teléfono móvil.

El sistema de control está principalmente basado en comandos de voz, para que no toquemos nada mientras conducimos, pero destaca poderosamente ese dial que nos permite movernos por una interfaz realmente bonita y sencilla.

Bang & Olufsen Beosound Emerge, el altavoz inteligente en la estantería

Qué complicado elegir un altavoz inteligente para el hogar, ya que están todas las compañías importantes desarrollando modelos con todo tipo de diseños y tamaños. Pero nos quedamos con Bang & Olufsen y su Beosound Emerge, por su particular estilo.

Estamos ante un altavoz que se conecta al Wi-Fi del hogar, cuenta con el Asistente de Google y es capaz de generar sonido en 180 grados. Hasta aquí todo muy normal, hasta que vemos que se presenta con unas líneas que se asemejan a las de un libro, por lo que podemos integrarlo fácilmente en una estantería.

Teniendo en cuenta la marca y el precio no nos sorprende que se utilicen materiales nobles como la madera de roble, el aluminio anodizado y tejido de Kvadrat. Importante conocer que la casa danesa ha colaborado con la reconocida agencia de diseño Layer para conseguir sus atractivas formas.

Samsung The Frame: ¿Un cuadro? Sí, y también un televisor

Samsung The Frame, entre los gadgets con mejor diseño

Este año hemos visto renovarse a uno de los productos más especiales del extenso catálogo de televisores de Samsung, conocido como The Frame. La traducción de su nombre – el marco – ya nos está indicando la importancia que tiene el diseño del contenedor de la pantalla.

Los coreanos han diseñado una tele que parece un cuadro, un dispositivo minimalista en el que poder visualizar obras de arte, al tiempo que se fusiona fácilmente con tu decoración. Pero en realidad es un televisor normal, con los estándares de calidad y tecnología que nos puede ofrecer un líder como Samsung.

Los marcos son personalizables en colores blanco, teca y marrón, empleando un montaje magnético que nos permite cambiar el tono en un abrir y cerrar de ojos. El modo arte reproduce obras e imágenes cuando no estamos utilizando la retransmisión de televisión convencional.

Polaroid Go Instant Camera

Polaroid Go, entre los gadgets con mejor diseño

Quién nos iba a decir a estas alturas de siglo que la fotografía en soporte físico iba a seguir viva, pues gracias a compañías como Polaroid es algo que sigue teniendo sentido: podemos compartir el recuerdo con otra persona en un objeto real, algo que podemos tocar y regalar.

Es cierto que han aparecido muchas alternativas en este mundillo, pero la propuesta de Polaroid nos enamora por su icónico diseño y unas dimensiones realmente reducidas para una cámara que además cuenta con la impresora integrada.

No se han olvidado de introducir funcionalidades especiales como la doble exposición o el temporizador automático. Si os interesan este tipo de cámaras os hemos preparado un artículo especial con los mejores modelos del año.