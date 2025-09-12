La capital aragonesa busca consolidar su identidad como destino internacional con una propuesta visual que coincide con un momento histórico de récords turísticos.

Zaragoza ha presentado hoy su nueva marca turística, un proyecto que busca reforzar su identidad y posicionarla como “la ciudad donde todo sucede”. La iniciativa llega en un momento de crecimiento del sector, con un récord histórico de 1,2 millones de pernoctaciones registradas entre enero y julio de este año. El acto, celebrado en el Palacio de Montemuzo, ha estado presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, y ha reunido a representantes del sector turístico y cultural.

Una ventana en forma de “zeta”

La nueva identidad se articula en torno a una ventana con forma de zeta que pretende funcionar como símbolo abierto a los atractivos de la ciudad. Acompañada del lema Aquí y ahora, la propuesta se plantea no solo como un logotipo o un eslogan, sino como “una nueva manera de narrar y mirar Zaragoza”. Según la alcaldesa, se trata de “una herramienta para proyectarnos, atraer talento, inversión y nuevos públicos”.

El diseño ha sido desarrollado por el reconocido creativo David Ruiz junto con el diseñador local Miguel Frago, en un proceso que también ha contado con la implicación de Zaragoza Turismo y distintos agentes del sector. El resultado es un sistema visual pensado para emocionar y despertar curiosidad, con la intención de consolidar la ciudad en los mercados globales y generar orgullo entre los propios zaragozanos.

Orgullo local y proyección internacional

El lanzamiento se produce en un contexto de notable recuperación turística. Entre enero y julio de 2025, Zaragoza alcanzó 1.281.565 pernoctaciones, un 1,58 % más que en el mismo periodo de 2024. Las estancias de turistas extranjeros han crecido un 6,97 %, reflejando que los visitantes internacionales alargan su permanencia en la ciudad.

Francia encabeza el listado de mercados emisores, seguido de Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Portugal en número de viajeros. En cuanto a pernoctaciones, tras Francia e Italia destacan Estados Unidos, Alemania y Portugal. Estos datos consolidan a la ciudad como un destino cada vez más atractivo y diverso.

En su intervención, Chueca subrayó que Zaragoza apuesta por un turismo “sostenible, innovador y emocional. Un turismo que no solo visita, sino que vive, conecta y recuerda”. Además, recordó que en 2026 la ciudad será sede de la convención de Turespaña y también escenario privilegiado para observar el eclipse total de sol, un evento que atraerá a miles de visitantes.

Entre el patrimonio y la contemporaneidad

La marca quiere sintetizar la esencia de una ciudad con más de 2.000 años de historia que ha sabido ser romana, islámica, mudéjar, barroca e ilustradora. Entre sus reclamos figuran sus dos catedrales —La Seo y la Basílica del Pilar—, su vínculo con Francisco de Goya y su condición de Capital Mundial de la Garnacha. A ello se suman festivales, eventos culturales y un tejido creativo que refuerzan su perfil como destino vibrante y abierto.

El acto de presentación estuvo conducido por la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y contó con la participación de agencias de viaje, denominaciones de origen, hosteleros, la Cámara de Comercio, el Cabildo, la Junta de Cofradías y representantes de Turismo de Aragón. Tras la puesta de largo de la marca, los asistentes disfrutaron de una Wine & Music Session en la nueva Oficina de Turismo de la plaza del Pilar.

Con esta nueva imagen, Zaragoza busca proyectarse más allá de sus fronteras y consolidar un relato propio que la diferencie en el competitivo panorama turístico internacional.

Actualizado 12/09/2025