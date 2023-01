En el número 28 de la revista Gràffica hablamos con Héctor Giner y Manuel Ortega de Z1 Digital, un estudio de referencia internacional compuesto por casi 100 expertos digitales.

En 2015, después de trabajar durante años para varias empresas de software, Héctor Giner se percató de que prácticamente nadie pensaba en el usuario a la hora de crear soluciones digitales. Fue entonces cuando decidió fundar Z1 Digital, un estudio de productos digitales que en 2018 pasó a formar parte del prestigioso grupo de inversión canadiense Tiny, que engloba grandes empresas como Metalab o Fribbble. Desde entonces, al frente de Z1, Giner ha puesto en práctica su experiencia como ingeniero, diseñador visual y product manager, ayudando a convertir Z1 en un estudio de referencia internacional compuesto por casi 100 expertos digitales. En este viaje le acompañó casi desde el inicio Manuel Ortega, el cual se encarga de dirigir dentro de Z1 un equipo de diseñadores que engloba perfiles de diseño de producto, animadores, ilustradores, especialistas en motion design, branding, UX… Un amplio grupo de profesionales que, en remoto o desde su sede en Sevilla, trabajan para algunas de las empresas más punteras de focos de emprendimiento como Silicon Valley, Nueva York o Vancouver.

En los siete años que Z1 lleva en marcha, han ayudado a más de 140 fundadores de startups y empresas de todo el mundo a construir productos que ayuden a impulsar sus negocios. Su trabajo ha sido aplaudido por aceleradoras e inversores y ha recibido algunos de los galardones más prestigiosos del sector como el App for Good of the Year de Google o el App Design of the Year de Indigo Awards 2021. Hablamos con Héctor Giner y Manuel Ortega sobre cómo está siendo la evolución del mundo digital en los últimos años, sobre cómo es trabajar para clientes internacionales o sobre que nuevas tendencias nos esperan en el futuro, entre otras muchas cuestiones que rodean al apasionante mundo digital.

¿Cómo ha evolucionado el entorno digital desde que fundasteis Z1 Digital hasta ahora?

Héctor Giner. Lo más destacable sería que la primera era del diseño digital heredaba muchísimos conceptos del diseño en papel y gráfico más tradicional. Sin embargo, en los últimos años ha surgido dentro del diseño digital un ecosistema propio tanto a nivel de nomenclatura como de técnica o conceptos universales. Antes la idea era utilizar diseño gráfico y ajustarlo a las limitaciones que te daba la tecnología; y ahora lo que intentamos hacer es pensar en el entorno digital al 100% y utilizar esas herramientas. Creo que algo clave en todo este tiempo ha sido el concepto de los sistemas de diseño o design systems. Aunque esto está heredado del diseño industrial, realmente la implantación de estos sistemas de diseño ha sido una gran evolución. Cuando diseñas una aplicación se asume que va a ir evolucionando con el tiempo y, por tanto, el diseño no es tan estático como para pensar en un momento en particular, sino que tienes que pensar en un ecosistema total.

Manuel Ortega. Al principio el diseño de aplicaciones lo determinaba sobre todo la ingeniería y había que adaptar todo a las soluciones que los desarrolladores creaban. Pero ahora, con toda la revolución de los sistemas de diseño, una parte importante del producto cae en los departamentos de diseño y el usuario es el centro de atención. Es verdad que todos estos sistemas de diseño han creado un ecosistema, pero estamos en un momento en el que todo ese foco que hace que el diseño sea consistente puede llevar a una monotonía y a una pérdida de chispa de la creatividad. Nos centramos demasiado en esa escalabilidad y en resolverla funcionalidad de un producto, y a veces tu aplicación puede no destacar en el universo de aplicaciones que existen actualmente. Tenemos esos pros y esos contras en el diseño digital actual. Esa chispa sí que estaba al comienzo de internet, cuando cada página era un nuevo mundo por descubrir y eran muy creativas y explosivas. Quizás las nuevas tecnologías que se abren con el metaverso puedan generar nuevas opciones creativas para los diseñadores.

