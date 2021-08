Seguro que alguna vez te ha pasado que ves una tipografía interesante y quieres hacerte con ella. Entonces llega el problema, ¿cuál es su nombre? Hay diferentes formas de averiguarlo, desde las más prosaicas hasta las más elaboradas. Ten en cuenta que a pesar de todo no siempre resulta fácil, pero la respuesta segura es un buscador de fuentes mediante imágenes.

Hay tres opciones para averiguarlo. La primera es enviar una email a un colega tipópata para que te diga: «¡sí, hombre!… si no es una de Maximiliem Gromenauer es de Bodoni…». La segunda, desistir por pereza o por desesperación. Y la tercera opción se llama What Font Is, el buscador de fuentes mediante imágenes.

Esta opción que te proponemos es bastante más sencilla y más rápida que las dos anteriores, ya que no tienes que esperar a que los colegas te respondan. Se trata de What Font Is [Qué fuente es] un buscador de fuentes mediante imágenes, una herramienta que nos permite consultar online qué tipografías se ocultan tras las imágenes y que además está disponible gratis.

El sistema es muy simple. Subes la imagen de la fuente que te interesa averiguar, bien desde tu ordenador o desde una URL. Eso sí, la imagen no debe pesar más de 1.8MB, le das al botón de «continue». Y ¡listo!



Además, What Font Is ofrece otras opciones de configuración. Por ejemplo, puedes indicar si el fondo de la imagen es fondo oscuro o claro, lo que ayudará a definir mejor la tipografía. También puedes indicar si te interesa ver qué tipografías son gratuitas o de pago. Completada la búsqueda, el sitio te muestra una lista de tipografías que pueden encajar con la de la imagen seleccionada.

Antes de empezar a usarlo hay que tener en cuenta que existen una serie de limitaciones, como en el caso de fuentes superpuestas o en las que hay espacios entre letras, tal y como puedes ver en los siguientes ejemplos.

También existen muchas otras herramientas para descubrir cúal es la fuente o tipografía que estas buscando como WhatTheFont (la herramiento de MyFonts que parece igual que la anterior pero no) entre muchas otras. ¿Conoces alguna? Escríbenos en los comentarios cuál y porque es mejor o peor.

→ whatfontis.com