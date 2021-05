Hortensia Herrero, presidenta de la fundación que lleva su nombre, vuelve a transformar el paisaje urbano de València con una muestra de esculturas monumentales de Julian Opie (Londres, 1958).

La exposición de las esculturas de Julian Opie, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Universitat de València, reúne dieciséis obras instaladas entre la plaza del Colegio del Patriarca y el Centre Cultural La Nau y se prolongará del 27 de mayo al 19 de septiembre.

La exposición se ha presentado en una rueda de prensa que ha contado con las intervenciones de la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre; la vicerrectora de Cultura y Deporte, Ester Alba; el artista Julian Opie, el comisario de la exposición, Javier Molins y la impulsora y mecenas de la exposición, Hortensia Herrero.

una exposición ad-hoc

«Es muy gratificante para la Fundación poder acercar el arte de Julian Opie, uno de los mejores artistas del mundo, a los valencianos», ha explicado Hortensia Herrero durante la presentación de la muestra que comenzó a gestarse en octubre de 2020, un momento en el que «estábamos confinados en plena pandemia, no se podía viajar… pero al final arriesgamos y aquí está el resultado».

«Opie lleva en sus obras la actividad, el movimiento, que ahora parece que todavía nos hace más falta» Hortensia Herrero

Las obras de Julian Opie ocupan la plaza, el claustro y la sala Academia de La Nau. Una elección que la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero ha explicado que se debe «al cariño especial que tengo a este edificio donde pasé dos años de mi juventud estudiando Económicas y donde Juan Roig y yo nos hicimos novios».

promover la cultura

La rectora, María Vicenta Mestre, ha destacado la «vocación internacional» de la Universitat de València que está presente «en las aulas y también en el claustro, con la estatua de Luis Vives, en recuerdo a estudiantes como Hortensia Herrero y Juan Roig, doctor Honoris Causa como economista». Sobre la colaboración con la Fundación Hortensia Herrero ha señalado que «será una fructífera relación entre ambas instituciones para promover la cultura y la cultura del esfuerzo».

La propuesta traspasa los márgenes habituales de un museo para tomar las calles del centro de València. Para este proyecto Julian Opie ha creado dos esculturas de acero de doce metros de altura y seis toneladas de peso -nunca vistas hasta ahora- que ocupan la plaza del Colegio del Patriarca y cambiarán durante unos meses el paisaje de la ciudad.

«Es un riesgo crear obras para cada lugar, pero lo asumo» Julian Opie

Julian Opie ha contado cómo se gestó la exposición «hace un año en Lisboa» cuando Hortensia Herrero le propuso traer su obra a València. «Muchas veces me proponen organizar retrospectivas, pero prefiero hacer exposiciones ex profeso para el espacio. Es el caso de esta muestra para la que he creado nuevas figuras, como las de la plaza del Patriarca, las más grandes hasta la fecha», ha comentado sobre las esculturas monumentales que ocupan la explanada.

Sobre la exposición

Las piezas representan la figura humana en movimiento, caminando por la ciudad, sola o en medio de una multitud; paseando, corriendo para coger un tren o esperando en la plaza con los brazos cruzados. «He contado un total de 47 personas retratadas en las esculturas. Muchas veces son gente que conozco; otras veces son personas anónimas», matiza el artista.

Junto a las figuras monumentales, en la plaza se muestra un grupo escultórico de cuatro caminantes de más de dos metros cuyo origen son fotografías que Opie toma de personas que circulan por la calle. «Estas piezas parecen, más que esculturas, dibujos en tres dimensiones. Y es que toda la obra del creador británico tiene su origen en el dibujo, el primer pensamiento visual de todo artista», ha detallado el comisario de la exposición.

La muestra continúa en el claustro de La Nau con unas figuras que dialogan con la estatua de Luis Vives. Javier Molins ha explicado que se trata de «unas piezas contemporáneas enfrentadas a una escultura decimonónica de José Aixá».

La estatua académica representa a un humanista del Renacimiento que nació en València, «pero se trasladó al país de Julian Opie para trabajar en la corte de Enrique VIII junto con su amigo y colega Tomás Moro». Ahora estas esculturas hacen el camino inverso al de Luis Vives y viajan de Londres a València para rendirle homenaje al pensador.

esculturas monumentales

Tras las exposiciones temporales de Manolo Valdés, Tony Cragg y Jaume Plensa en la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Fundación Hortensia Herrero retoma la organización de muestras de escultura monumental de artistas internacionales con la presentación de las obras más recientes y algunas inéditas de Julian Opie.

Entre las obras expuestas se incluyen dos cajas de luz, dos cubos con más caminantes y las conocidas animaciones en pantallas de LED de Julian Opie, visiones de multitudes anónimas en sus quehaceres diarios en las grandes urbes.

Estas piezas, con el mismo estilo de los frisos del arte antiguo de Egipto, muestran personajes con los rasgos faciales escamoteados, enlazados por las sempiternas líneas negras con que Opie sujeta a sus personajes. Esta parte de la exposición se encuentra en la Sala de la Acadèmia del Centre Cultural La Nau.

la fundación hortensia herrero

La exposición de Julian Opie es una de las actividades enmarcadas dentro del proyecto del futuro Centro de Arte del mismo nombre que abrirá sus puertas en el antiguo Palacio Valeriola. El edificio albergará las obras de la propia colección de Hortensia Herrero y exposiciones temporales de artistas internacionales. Las obras de rehabilitación finalizarán en el año 2023.

La Fundación Hortensia Herrero desarrolló una destacada labor de mecenazgo cultural con el objetivo de proteger y promover el patrimonio histórico artístico de la Comunidad Valenciana, siendo las rehabilitaciones de la iglesia de San Nicolás y del Colegio del Arte Mayor de la Seda sus dos actuaciones más destacadas. La próxima iniciativa de la Fundación será la restauración de la Iglesia de los Santos Juanes de València.

